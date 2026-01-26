「鳥匠いし井ひな」が「The Tabelog Award 2026」にてブロンズを受賞

株式会社はらぺこ

株式会社はらぺこ（東京都港区：代表取締役CEO 見冨右衛門）が運営する、「鳥匠いし井ひな(東京都港区南麻布)」は、日本最大級のグルメサイト「食べログ」が主催する「The Tabelog Award 2026」(https://award.tabelog.com/)において、ブロンズを受賞いたしました。

2026年1月26日(月)に開催された授賞式には、見冨右衛門（ミトミえもん）と「鳥匠いし井ひな」の焼き師である田辺圭祐が出席いたしました。

「The Tabelog Award」について

「The Tabelog Award」は、食べログユーザーの投票をもとに、その年にきわめて高い評価を獲得したレストランの中から、Gold、Silver、Bronzeの各賞を決定する年間レストランアワードです。 専門家による評価ではなく、一般生活者の評価をもとにした 独自の年間レストランアワードです。 2025年にきわめて高い評価を獲得したお店から、 食べログユーザーによる投票で全国約89万店（2025年12月時点）の頂点として 「Gold」「Silver」「Bronze」「部門賞」の各賞を選出しています。ブロンズ(https://award.tabelog.com/restaurants/bronze?utf8=%E2%9C%93&genre_id=13&prefecture_id=0)は「レストランを語るなら、必ず押さえておくべき名店」として評価された店舗に贈られる賞です。

受賞コメント

このたび「鳥匠いし井ひな(https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13271040/)」は、食べログアワード2026 ブロンズを受賞いたしました。日頃よりご愛顧いただいているお客様、ならびに関係各位のご支援に、心より御礼申し上げます。また、2025年6月には、大阪の「鳥匠いし井」にて修行を積んだ一番弟子の田辺圭祐が、「鳥匠いし井ひな」に合流いたしました。師のもとで培った技術と精神を携え、新たな仲間として加わったことは、私たちにとって大きな節目であり、次代へと繋がる重要な一歩となっています。今回の受賞を励みとしつつも、これをゴールと捉えることなく、これからも一串一皿に真摯に向き合い、より良い時間と価値をお届けできるよう、スタッフ一同研鑽を重ねてまいります。

あわせて、食べログ鳥料理百名店2025選出店であり、姉妹店である「鳥焼と鳥鍋 囲（かこい）」(https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13289352/)にもぜひご注目ください。囲（かこい）では、「鳥匠いし井ひな」とは異なる表現で、鶏料理の魅力と食の楽しさを提案しております。それぞれの店舗が、それぞれの役割と個性を持ちながら、皆さまの記憶に残る一席を提供できる存在であり続けたいと考えております。今後とも「鳥匠いし井ひな」ならびに「囲」を、何卒よろしくお願い申し上げます。

店舗情報

名称：鳥匠いし井ひな（読み:とりしょういしい ひな）

住所：東京都港区南麻布1-27-7 クリフサイドビル1F

営業時間：二部制（各2時間制）17:15 Open 17:30 Start／20:15 Open 20:30 Start

定休日：月・日・年末年始・その他店舗スケジュールに準じて

座席数：12席（カウンター席）

インスタグラム：@torishoishii_hina(https://www.instagram.com/torishoishii_hina/)

食べログ：店舗Topページ(https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13271040/)

姉妹店

名称：鳥焼と鳥鍋 囲（読み:かこい）

住所：東京都港区六本木7-5-11 カサグランデミワ2F

営業時間：17:00～23:30

ラストオーダー：フード22:30／ドリンク23:00

定休日：不定休

座席数：46席（全席掘りごたつ）

インスタグラム：@toriyakiniku_kakoi(https://www.instagram.com/toriyakiniku_kakoi/)

食べログ：店舗Topページ(https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13289352/)

運営会社

株式会社はらぺこ

クリエイティブディレクター・レストランプロデューサー・グルメ活動家として活躍し、前澤友作氏の「食のブレーン」としても知られる見冨右衛門（ミトミえもん）がCEOを務める会社です。「鳥匠いし井ひな」「鶏焼き肉 囲」「ウブ」「九九九」「PER TE」「4LDK」を運営する飲食店事業のほか、プロデュース事業、飲食関連事業など幅広く展開。

代表取締役CEO

見冨右衛門

本社所在地

東京都港区麻布台1丁目3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー23F

事業内容

飲食店及び喫茶店の経営／各種食品及び飲料の企画、開発、販売（フードトラック、キッチンカーを活用した移動販売を含む）／ケータリングサービス業／インターネット、カタログによる食料品及び食品の通信販売及びその他通信網を利用する情報提供及び処理業務／各種イベントの企画・製作／前各号に附帯する一切の業務