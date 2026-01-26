【取材・体験招待】働く女性の心を整える、究極のZENリトリート。欧米豪向けウェルネスブランドが日本初上陸「リセ旅（たび）」体験ツアー開催

株式会社シードコマースTOKYO

欧米豪向けに日本のウェルネスリトリートを企画・提供する株式会社シードコマースTOKYO（本社：東京都、代表取締役：原 浩平）は、自社ブランド「Tranquwell（トランクウェル）」より、国内向け新サービス「リセ旅」をローンチいたします。

本格始動に先駆け、2026年3月25日（水）、メディア関係者およびインフルエンサーの皆様を対象とした「リセ旅」メディア先行体験会（坐禅バス旅）を開催いたします。

モニターツアー説明WEBページ：https://wellnessretreatjapan.com/risetabi-trial-tour/

■「リセ旅」誕生の背景：なぜ今、日本人に「ZEN」が必要なのか

情報過多な現代、都会の喧騒やデジタルデバイスから離れられない日常、そしてAIの台頭による将来への漠然とした不安。現代人が抱えるストレスは増大し続けています。世界に目を向けると、トップアスリートやビジネスリーダーたちが「マインドフルネス（瞑想）」を日常に取り入れ、高いパフォーマンスと心の平安を維持しています。特に日本発祥の「ZEN（禅）」は、今や世界が認める究極のセルフケア・アクティビティです。

これまで欧米の富裕層向けに日本の精神文化を提供してきた当社は、「今こそ、日々を懸命に生きる日本の働く女性を中心に、自分を見つめ直す『リセットの旅』を届けていきたい」という想いから、本プロジェクトを始動しました。

坐禅を行う本堂は神聖で心地よい風が吹いています

■「リセ旅」第1弾：武田信玄の菩提寺・恵林寺で過ごす、心洗われる日帰り旅

初心者でも、お一人様でも安心して参加できる「坐禅バス旅」をご用意しました。

１．静寂の坐禅体験：山梨県の名刹・恵林寺にて、自分と向き合う静かな時間

２．五感を研ぎ澄ます：坐禅前の「抹茶」で心を落ち着かせ、坐禅後には滋味深い「精進料理」を堪能

３．質の高い体験：欧米豪のゲストを満足させてきたウェルネスのエキスパートが、質の高い1DAYリトリート体験をエスコートします。

正式なツアーでは現地到着前から最後バスを降車するまでスマホを機内モードに設定してもらい、体験の撮影以外にスマホから離れるデジタルデトックスを取り入れます。

恵林寺の庭園

境内を散策し新しい感覚が生まれる

■【開催概要】メディア・インフルエンサー先行体験会

本ツアーの魅力を実際にご体感いただける取材枠をご用意いたしました。主催者へのインタビューや、参加者のリアルな反応、お寺側のコメントなども検討可能です。

開催日程：2026年3月25日（水）

行程：

・08:00 新宿出発（専用バスにて）

・10:30 恵林寺到着、抹茶で気持ちを落ち着かせる

・11:00 坐禅体験（休憩を挟み3回に分けて実施）

・12:30 精進料理の昼食で体験を振り返る

・16:00 新宿到着・解散

募集人数：10名（事前申込制）＋取材クルー

取材ポイント：

・許諾済な参加者へのインタビュー、主催者・僧侶への個別取材

・坐禅風景の撮影（※集中時間内の撮影については要相談）

・精進料理、抹茶、お寺のロケーション撮影

坐禅の前に抹茶で集中力を高める精進料理を体験する貴重な時間

■ウェルネス市場の急成長とTranquwellの強み

Global Wellness Institute（GWI）の調査（Global Wellness Economy Monitor 2023）によると、世界のウェルネス観光市場は驚異的な勢いで拡大しています。2022年に6,510億ドル（約97兆円）だった市場規模は、2027年には1兆4,000億ドル（約210兆円）に達すると予測されており、年平均成長率は16.6％に及びます。

Tranquwell（トランクウェル）が選ばれる理由

１．インバウンド実績：欧米豪の富裕層向けに高度なウェルネスプログラムを提供してきた知見

２．信頼のネットワーク：国内の寺院やウェルネス施設との強固な信頼関係に基づいた、通常では体験できない特別プログラム

３．安心の運営体制：旅行業（第2種）を保有。コンプライアンスを遵守した安全なツアー運営

■株式会社シードコマースTOKYOについて

「日本のウェルネス旅を世界に」をミッションに、日本での地方の持つ自然と文化をベースとしたウェルネス体験を世界へ発信。2026年より、日本国内向けブランド「リセ旅」を通じて、多忙な現代人のための「自分を取り戻す時間」を提供してまいります。

株式会社シードコマースTOKYO WEBサイト：https://www.seed-comm.com/

【本件に関するお問い合わせ・取材お申し込み先】

株式会社シードコマースTOKYO

広報担当：tranquwell_promotion@seed-comm.com

URL：https://wellnessretreatjapan.com/risetabi-trial-tour/

注）「坐禅」が正式表記です。一般向けの「座禅」という表記は採用しておりません。