株式会社フィスコによる企業調査レポート公開のお知らせ

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：植木原宗平、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）は、株式会社フィスコにより、当社に関する企業調査レポート（アナリストレポート）が公開されました。

投資家・株主の皆さまに、売れるネット広告社グループの中長期的な成長戦略や企業価値向上の取り組みに対する理解を深めていただくことを目的としておりますので、是非ご一読ください。

詳細は下記URLよりご覧ください。

■ 株式会社フィスコ「企業調査レポート：売れるネット広告社＜9235＞」

https://www.fisco.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/FISCO/ureru20260126.pdf

なお、本レポートは、株式会社フィスコが第三者の視点から、売れるネット広告社グループを独自に調査・分析し、作成したレポートとなります。

※本レポート記述内容について当社が記載内容を保証するものではございません。

