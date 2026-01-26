「推し色小瓶」シリーズ新作、販売日決定のお知らせ完売を重ねた宝石×推し活シリーズ、推し色小瓶の新章始動！

株式会社東洋

「笑顔創造」を企業理念とする株式会社東洋（本社：埼玉県桶川市／代表取締役：中村秀夫／以下、当社）が運営する、研磨やカットが施され指輪などのジュエリー製品に加工される前の宝石「ルース（裸石）」を扱う日本最大級のルースショップ「東洋ルース」は、近年拡大を続ける推し活需要を背景に、特にZ世代を中心に高い評価をいただき、物価高が続く中でも価値を感じられる推し活アイテムとして支持を集めた「推し色小瓶」シリーズにおいて、第1弾・第2弾ともに発売当日に即日完売となる大きな反響を受け、開発を決定していた新作商品の販売日が決定したことをお知らせいたします。

【推し色小瓶】は、“推し活”を楽しむファンの皆さまに向けて開発された限定ルース商品です。推しのイメージカラーをテーマに、赤・青・黄・オレンジ・緑・水色・紫・ピンク・白・黒の全10色を展開。それぞれの色をイメージした本物の宝石を約10.0～15.0ct封入した小瓶で、推しの存在を身近に感じられるアイテムとしてご好評をいただいております。

本シリーズは、“推しの色を日常に取り入れて楽しむ”というコンセプトのもと誕生し、近年拡大を続ける推し活需要を背景に、推し活を楽しむ幅広い世代のお客様から高い支持を獲得しました。特にZ世代を中心に「自分らしい推し活ができる」「推しを身近に感じられるアイテム」としてSNSでも評判となり、物価高が続く中でも価値を感じられる推し活アイテムとして評価されたことから、シーズン1・シーズン2ともに販売開始直後から想定を大きく上回るご注文が集中し、いずれも即日完売となりました。

完売をするたびに、再販や新作を望む多くのお問い合わせが寄せられました。

こうしたお客様からの反響を受け、当社ではシリーズ新作の開発をシーズン２完売の段階で急遽決定。準備を進めてまいりました推し色小瓶の新商品の正式な販売日が2026年2月1日(日)に決定いたしました。

■ スペシャル推し色小瓶の特長

スペシャル推し色小瓶は、通常の推し色小瓶の倍以上のルースを贅沢に封入した、シリーズの中でもひときわ存在感のある特別仕様です。

一粒一粒の輝きが重なり合い、瓶の中で“推しの世界観”が完成するような、満足感の高いボリュームに仕上げました。

小瓶には、これまでよりも一回り大きなサイズを採用。

まるで香水瓶のような上品で洗練されたデザインは、飾るだけで空間が華やぐインテリア性を兼ね備えています。デスクやコレクションケースに置けば、ひと目で“特別な推しアイテム”とわかる存在感を放ちます。

また、ストラップを付ければ持ち歩きも可能。

「眺めて楽しむ」「飾って楽しむ」「持ち歩いて楽しむ」――

推し活の楽しみ方を、これまで以上に広げてくれる一瓶です。

推しへの想いを、もっと深く、もっと贅沢に。

記念日や自分へのご褒美、特別な推し活アイテムとして選びたくなる、ワンランク上の「推し色小瓶」です。

・従来の「推し色小瓶」よりも多くのルースが封入されたことで、より高い存在感アップ

・専用ボックス入りで、ギフトにも最適

スペシャル推し色小瓶の為だけにデザインされたパッケージでお届け！

自分用にもいいですが、プレゼントすることもできます。

・飾って楽しめるディスプレイ用グッズ（税込1000円）も展開予定

同時販売をするディスプレイスタンドを購入するとインテリアとして飾ることも可能！

これまでの「推し色小瓶」は、自分自身の推し活を楽しむためのアイテムとしての側面が強い商品でしたが、今回の「スペシャル推し色小瓶」は、内容量やパッケージデザインを一新することで、大切な人へ贈る“プレゼントとしての魅力”をより高めた商品へと進化しました。専用ボックス入りでのお届けとなり、自分用はもちろん、バレンタイン前の時期における贈り物や、推しへの想いを込めた特別なギフトとしても最適です。

■ 新商品概要

発売日：2026年2月1日（日）21時～

販売場所：東洋ルース公式オンラインショップ

https://shop.toyo-loose.jp/

販売価格：税込7,000円

種類：全10色(赤・青・黄・オレンジ・緑・水色・紫・ピンク・白・黒)

当社は今後も、お客様の声を大切にしながら、“推し活”をはじめとした日常に小さなときめきと笑顔を届ける商品づくりに取り組んでまいります。

■東洋ルースとは？

2019年3月29日～31日に大宮ソニックシティ（埼玉県）で開催した、第7回埼玉ミネラルマルシェへの出展が東洋ルースの展示会デビューでした。デビュー以来、毎月2回、全国各地で開催される宝石の展示会へ出展を続けております。現在、28の都道府県（北海道、山形県、秋田県、宮城県、新潟県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、山梨県、長野県、静岡県、石川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、高知県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県※自社調べ）を踏破しております。

2024年11月29日にはオンラインストアをオープンいたしました。現在約800点数もの商品が出品されております。1石あたり2～300円の宝石もあり、展示会と同じく、お客様のお手にとって頂きやすい価格帯でルースを販売しております。



■東洋ルース、宝石鑑別士の紹介

中村 恵梨子（東洋ルース 仕入れ・鑑別担当）

2024年 世界最難関・世界最古のGem-A(英国宝石学協会)が認定する宝石学資格、『FGA（Fellow of The Gemmological Association of Great Britain＝英国宝石学協会特別会員）』を有する。

大学卒業後に宝石学を学び、『笑顔創造』を企業理念とする株式会社東洋へ入社。その後、東洋ルースで宝石の仕事に携わる。高い鑑別能力による、確かで価値のある宝石を、お客様へ届ける。

「宝石はみんなを笑顔にすることができるんです。私たち東洋ルースは『宝石で世界中を輝かせ笑顔溢れる世界を創ります』というビジョンを実現するために全力を尽くします。

今後とも東洋ルースをどうぞよろしくお願い致します。」

■裸石の日とは

「裸石の日」は、東洋ルースが宝石をジュエリーに加工する前の“裸石（ルース）”の魅力を広く知っていただくために、「裸石（はだかいし/ルース）」を8(はだか)14(いし)にかけて、8月14日に記念日を制定し、一般社団法人日本記念日協会に正式に認定を受けました。

■ルース/裸石（はだかいし）とは

ルースとは、一般的に指輪などにジュエリー加工される前の、カットが行われた宝石そのものの事を指します。そもそも宝石といえば、高級な宝飾店に何十・何百万円という金額で販売される形を強くイメージされがちですが、これには理由があります。素材となる金やプラチナの相場の高騰であったり、それらをデザイン：加工する技術者、ジュエリーを実際にお客様の元へ販売する販売員に支払われる人件費等、様々な工程を経て顧客の元へ渡るためです。ですが、宝石が製品になる前の状態『ルース』であれば、比較的安価な金額で宝石を手に入れる事が出来るのです。昨今のハンドメイドブームにより、自分でジュエリーの枠を製作したり、宝石を直接加工する人が増え、ルースの需要は広まって行きました。また、宝石業界用語でルースは「裸石（はだかいし）」と呼ばれる事もあります。

東洋ルースでは、毎回1万点以上の商品を展示会にお持ちしておりますが、ルースケースにそれぞれ価格が対応した色つきのシールが貼られていて、一目で価格帯が分かる仕組みとなっております。

