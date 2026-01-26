『龍が如く』20周年を記念した屋外広告を田園都市線・渋谷駅に掲出中

株式会社セガ

株式会社セガは、龍が如くスタジオが手がける人気シリーズ、『龍が如く』の20周年を記念した屋外広告を、2026年2月1日（日）までの期間限定で、田園都市線・渋谷駅の階段壁面サイネージ（渋谷7番ボード）と田園都市線ハチ公改札付近の大型ボードにて掲出中です。

田園都市線・渋谷駅の階段壁面サイネージ（渋谷7番ボード）

屋外広告は、『龍が如く』の20周年を記念したコンセプトムービーをベースにしたもの。20年間、変わり続けた世界……その中で奮闘するすべての人を鼓舞するものとなっています。期間限定のため、ぜひご覧ください。

『龍が如く』20周年コンセプトムービー｜「変わり続けた世界で」

https://www.youtube.com/watch?v=u5QfzuYapc0(https://www.youtube.com/watch?v=u5QfzuYapc0)

■「龍が如く」シリーズとは

「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。

