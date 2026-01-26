【頂点は竹鶴25年】限定200口の真剣勝負。幻の銘柄が狙える「ジャパニーズ限定ウイスキーくじ第8弾」　１月２５日販売開始

株式会社アップライジング

タチバナE酒販（株式会社アップライジング）は、ジャパニーズウイスキーのみを厳選した【ジャパニーズ限定 ウイスキーくじ 第8弾】（200本限定）を、2026年1月25日より販売開始いたしました。

今回の1等には、長期熟成の最高峰として名高い《竹鶴25年 ピュアモルト》を採用。

さらに白州18年、山崎、白州、イチローズモルトなど、国内外で高い評価を受ける銘柄のみを封入した、特別仕様の第8弾です。

“日本のウイスキーの魅力だけを味わいたい”という声に応える、贅沢なラインナップとなっています。



価格は9,800円（税込・送料無料） 200口限定でご用意しました。

Amazon店で購入：https://x.gd/spc9Z

【第8弾】ジャパニーズ限定 ウイスキーくじ 内容（全200本）

1等：竹鶴25年 ピュアモルト２等：シングルモルトウイスキー 白州18年

1等：竹鶴25年 ピュアモルト 700ml（1本）

2等：白州18年 700ml（1本）

3等：白州 700ml（3本）

4等：山崎 700ml（3本）

5等：響 JAPANESE HARMONY 700ml（3本）

6等：竹鶴 ピュアモルト 白ラベル 700ml（3本）

7等：ブレンデッドウイスキー √（ルート）700ml（45本）

8等：イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション 700ml（3本）

9等：イチローズモルト ワインウッドリザーブ 700ml（5本）

10等：ブレンデッドウイスキー 矢部 700ml（133本）

※総200本限定

※なくなり次第終了

販売概要 限定２００本

商品名： 【第8弾】ジャパニーズ限定 ウイスキーくじ【200本限定】

価格： 9,800円（税込・送料無料）

販売口数： 200本限定（完売次第、終了となります）

販売開始日： 2026年1月25日（現在好評販売中）

主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり

株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。

購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。

この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。

ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、

1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。

どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、

日常にささやかな高揚感を添えてくれます。

タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。

憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。

箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。

そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、

あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。

