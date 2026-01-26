【世界初！※】リカバリーアイテムの新カテゴリーとしてアイウェア（眼鏡）が初登場　※当社調べ

株式会社N-O

2026年2月5日、株式会社N-O（所在地：東京都千代田区／代表：中屋光晴）は、

天然鉱石を使用したリカバリーアイウェア 「MEGLASS（メグラス）」 を発売いたします。

アイウェアと天然鉱石素材を組み合わせた、これまでにないコンセプトのリカバリー機能を有したライフスタイルアイウェアです。





ブランドロゴ■ MEGLASSとは

MEGLASSは、「巡らす、グラス」 をコンセプトに開発したリカバリーアイウェアです。

当社調べによると、「リカバリーアイウェア」というカテゴリーでの展開は本製品が初となります。

アイウェアを“ファッション”や“視力調整”のための道具にとどめず、日常に“ととのい”を取り入れるライフスタイルアイテムとして再定義しました。

長時間のデスクワークやスマートフォン使用が当たり前となった現代の生活に寄り添い、オンの時間にもオフの時間にも自然に取り入れられる、リカバリーの新習慣を提案します。

■MEGLASSのメカニズム



遠赤外線放射特性に着目したフレーム設計

MEGLASSのフレームに配合された天然鉱石には、遠赤外線をわずかに放射する特性が確認されています。

遠赤外線は、温泉や岩盤浴、湯治文化などにもゆかりのある波長域として知られており、MEGLASSではこの素材特性をヒントに、日常に取り入れやすいリカバリーアイテムとしてMEGLASSを設計しました。

天然鉱石由来のホルミシスパウダーに着目した特殊フレーム

MEGLASSのフレームには、天然鉱石（シリカ・ジルコン）を主要成分とするホルミシスパウダーを練り込んだ特殊素材を採用しています。

ホルミシスパウダーは、自然界の鉱石が持つ性質のひとつである「微細な刺激が変化をもたらすことがある」とされるホルミシス現象に着目して開発された素材です。





※本製品は医療機器ではありません

※素材特性に関する説明であり、効果・効能を示すものではありません

※研修会資料

※写真はイメージです

国際基準で認められた、安心・安全な素材

MEGLASSが採用しているホルミシスパウダーは、化粧品原料として国際基準（INCI）に登録された素材です。

肌に触れる製品にも使用されるレベルの安全性と品質基準を満たしています。

毎日身につけるアイウェアだからこそ、MEGLASSは素材選びにおいても安心感を大切にしています。





マイナスイオン観測



MEGLASSのフレームは、ガイガーカウンターによる計測において1ccあたり2600以上のイオン計測値が観測されています。

これは、一般的なホルミシス美容クリーム（120g）との比較で、約2倍相当の数値でした。

※比較対象は同一機器による測定値に基づきます

※数値は素材特性に関するものであり、製品としての効果・効能を示すものではありません





遠赤外線効果による、表面温度の上昇



MEGLASSのフレームに配合された天然鉱石は、遠赤外線をわずかに放射する特性があります。 遠赤外線は、“温泉”“岩盤浴”“湯治文化”にもゆかりがあり、からだを“じんわりと包み込むような温かさの波長として知られています。

※本結果は、特定条件下での測定データであり、本商品による効果・効能を保証するものではありません。※感じ方には個人差があります。※研修会資料

<サーモグラフィー調査>

20分着用で表面温度の上昇が観測されました。

日常のデジタル時間に寄り添うブルーライト軽減レンズ

MEGLASSのレンズには、ブルーライトを軽減するコーティングを採用しています。

PC作業やスマートフォン使用など、日常のデジタル時間で気になりやすい光に配慮した設計で、必要以上に遮断しない自然な見え方にこだわりました。

オンの作業時間でも、オフのリラックスタイムでも、かけやすいバランスに仕上げています。

※ブルーライトカット率はレンズ仕様に基づきます※UVカット加工（紫外線透過率1％以下）

■ 日常使いができるスタイリッシュなリカバリーアイウェア



MEGLASSは、アイウェアを「ファッションの一部」と捉え、さまざまなシーンに溶け込むミニマルでスタイリッシュなデザインに仕上げました。

仕事中、休日のお出かけ、夜のリラックスタイムまで、幅広いシーンで気軽に取り入れていただけます。







■ サステイナブルでJAPAN MADE



MEGLASSのフレームには、生分解性プラスチックを採用しています。

大きなことはできなくても、「できる限り、地球にも人にもやさしい素材を選びたい」

そんな想いから生まれた、MEGLASSのサステナブルな取り組みです。

またMEGLASSは、日本の眼鏡産地として知られる福井・鯖江で、一本ずつ丁寧に製造されています。

毎日身につけるアイウェアだからこそ、肌に触れる心地よさや、確かな品質にもこだわりました。





■ 商品詳細



発売日：2026年2月5日

販売方法：公式オンラインストア

MEGLASS Online Store(https://meglass.co.jp/)

フレーム・カラー：

Boston（Demi／Black） Square（Demi／Black）

全4種

価格：16,500円（税込）

※販売開始は1月下旬を予定しております。

開始日の告知は公式インスタグラムで行います。

キャンペーン情報

発売前に新規会員登録いただいた方へ１０％OFFクーポンコードを提供



■ テストユーザーの声



■ ブランドメッセージ



“ミルたび、トトノウ”





忙しい毎日のなかで、自分を見つめ直す時間やアイテムはとても大切です。

MEGLASSは、アイウェアという日常的な存在を通して、

「日常をととのえる」リカバリーアイウェアとして誕生しました。











■ 本件に関するお問い合わせ



株式会社N-O

お問い合わせ：contact@meglass.co.jp

担当：中屋

公式Instagram：https://www.instagram.com/meglass_official/(https://www.instagram.com/meglass_official/)





※メディア様向けの取材・画像素材のご提供も承っております。