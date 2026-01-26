URBAN RESEARCHから SAMBA LT EXCLUSIVE MODELが登場

株式会社アーバンリサーチ

サッカースパイクが基となったロングタンのデザインのスニーカー『SAMBA LT』。

URBAN RESEARCHとadidasのみにて限定発売となるエクスクルーシブモデルが登場。

アーバンリサーチ オンラインストアにて先行予約を行っていた限定モデルが1月29日(木)に発売いたします。

元々は1950年代にサッカーのトレーニング用として誕生した「adidas SAMBA（アディダス サンバ）」。

シンプルでアイコニックなデザインで、時代を超えて愛され続けています。

今回登場するモデルは、特徴的なサッカースタイルの大きなシュータンを採用し、足元に存在感を与える一足。

アッパーには柔らかな天然皮革を使用しており、履くほどに足に馴染む上質な履き心地を提供します。

シックで力強い印象のコアブラックと、ニュートラルなカラーが足元に柔らかな抜け感を演出するコアホワイトの2色展開で、モノトーンながらもスタイリングのアクセントになるアイテムです。

軽量でありながら優れたグリップ力を発揮するラバーアウトソールにより、クラシックな佇まいと実用性を両立。

永く愛される普遍的な魅力を持つ、サンバならではのクラシックスタイルをお楽しみいただけます。

Exclusive SAMBA LT

品番：CU26110-2210051

価格：\17,600 (税込)

カラー：アイボリー / ブラック

サイズ（WOMEN）：23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm

【発売日】

2026年1月29日(木)

【取り扱い店舗】

URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)

URBAN RESEARCH Store 一部店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/)

※ 詳しくは、販売店までお問い合わせください。

※ 取り扱い店舗は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。