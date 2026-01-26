前橋市の商店街に新たなカルチャースポット誕生！音楽・食・サウナが融合した新感覚の複合施設
RKのネオンが輝く1階レストラン「RK by lalu」
かつて活気にあふれていた前橋市の商店街に、今ふたたび人々を惹きつける場所が誕生した。
築年数を重ねた雑居ビルをフルリノベーションし、音楽・食・癒しがデザインによって一体となったカルチャースポットとして生まれ変わったこの空間は、訪れる人に新しい体験とインスピレーションを届ける。
空間デザインを手がけたのは、グッドデザイン賞受賞歴をもつ「RK DESIGN」。
古い建物が持つ味わいを最大限に活かしながら、カウンターやテーブルには温もりを感じさせる古材を使用。
建物の持つ歴史と、新たな文化が交差するような空間をデザインした。
天井の高さや壁の質感までもデザインの一部として生かし、店内はまるで時代が溶け合うような居心地の良さに包まれている。
ナチュラルワインと炭火焼きの肉をメインんとしたイタリアンビストロ「lalu」
RK by laluの料理を手がけるのは、高崎で人気のイタリアンビストロ「lalu」
地元群馬の新鮮な食材を活かしたメニューは、音楽と空間とともに五感を満たし、“ここでしか味わえない”ひとときを演出する。 食を通して、前橋という街とのつながりも大切にする。
壁一面に並ぶレコードジャケットと、カウンターに備えられたDJブースが空間に個性と音楽の文化を与える。
音響演出は、群馬で長年にわたり音楽文化を育んできた「ESS」が担当。
スピーカー、選曲、機材のすべてにこだわり抜いたセッティングが、訪れるたびに新しい音楽体験を与えてくれるスポットへとなるだろう。
豪産牛ハラミのステーキ
契約農家のハーブサラダ
FMC
牛ハツのカルパッチョ
地元の食材と音楽が融合するこの空間は、レストランでありながらカルチャーの交差点。
アーティスト、DJ、料理人、クリエイターたちが交わり、新たなコラボレーションが生まれる場所として、日常に豊かさを添える場所へと進化していく。
ケータリン事業で培った、ゲストが五感で味わうビュッフェスタイル
この度、新しくビュッフェプランが始まります。
大人数様の宴会、結婚式の二次会、各種イベントのパーティーなど多様にお使いいただけるスタイルでご提案します。人数様は２０名～最大１００名様までご対応可能です。
マイクやプロジェクター、DJなどの対応も承ります。
施設の2階には、本格的なフィンランド式サウナ「ナウサ」を併設。
1.5次会のウエディングパーティーの様子
“新しいカルチャーを体験する場所”。
人と街がつながり、日常に新しいリズムをもたらす唯一無二の空間。
県内外から人が集まり、目的地として選ばれる場所へ。
前橋の今と未来を象徴する存在として、日々新しい物語を紡ぎ続けて行きます。
株式会社 supreme table
RK by lalu
群馬県前橋市千代田町4丁目11-25 1F
All day open / 11:30 - 22:00
Closed / Tuesday
Tell / 027-289-0944
イベント時の動画 https://vimeo.com/1124722550
株式会社 supreme table
lalu
群馬県高崎市柳川町勅使川原ビル１F西
Open / 11:30 - 14:30
17:00 - 23:00
Closed / Monday
Tell / 027-289-0944
https://www.instagram.com/lalu_takasaki?igsh=MTBtMWkxc2dpbmhqcw==
ナウサ
群馬県前橋市千代田町4丁目11-25 2F
11:00 - 22:00
Closed / Tuesday
事前予約制 https://coubic.com/rk-nausa