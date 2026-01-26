【開催報告】販促特化型マッチングサイト「ハンソクエスト」、SPGsプロジェクト始動1周年を迎え第八回懇親会を開催

PXC株式会社

Corporate Promotion DX CompanyのPXC株式会社(https://pxc.co.jp(https://pxc.co.jp) )が運営する、国内唯一*1の販促特化型ビジネスマッチングサイト「ハンソクエスト」（https://hansokuest.jp/(https://hansokuest.jp/)）は、2026年1月23日（金）に加盟企業間でのビジネスマッチングおよび情報共有を目的とした第八回目となる懇親会を開催いたしました。

*1：2026年1月時点、自社調べ

■第八回 ハンソクエストメンバー懇親会について

販促のWEBマッチングサービス「ハンソクエスト」は、サービス開始以来順調に成長を続け、メンバー企業数139社、累計約150万PVを達成しました。

このたび開催された第八回ハンソクエストメンバー懇親会には、加盟企業46社・93名の皆様にご参加いただき、業界トレンドの共有とビジネスマッチングを目的とした交流の場となりました。

本会では、SPGs（Sustainable Promotion Goals）プロジェクトの1周年記念実績報告をはじめ、米国ニューヨークで開催された世界最大級の小売展示会「NRF Retail’s Big Show 2026」視察レポート、さらにメンバー企業様による事業紹介プレゼンテーションが行われました。

SPGsプロジェクト進捗報告と開会挨拶

プログラム冒頭では、主催であるPXC株式会社 代表取締役COO 飯澤 満育より開会の挨拶が行われました。続いて、ハンソクエスト事業グループ 執行役員 小松 謙一より、SPGsプロジェクトの進捗報告が発表され、これまでに8種類の環境配慮型製品の開発、ブランドサイトの開設、各種メディア掲載実績など、1年間の成果が共有されました。

その後、株式会社Blue CORE 奈良 ひとみ 様による乾杯のご発声をいただき、和やかな雰囲気の中で懇親会がスタートしました。

■特別レポート：海外販促施策視察（NRF Retail’s Big Show 2026）

今回の特別レポートとして、株式会社ファイヴツゥジャパン 代表取締役社長 鍛治川 和広 様より、「海外販促施策視察レポート」を発表いただきました。

2026年1月に米国ニューヨークで開催された「NRF Retail’s Big Show 2026」および現地流通視察に基づき、AIエージェントの台頭、電子棚札（ESL）の完全実装フェーズへの移行、リテールメディアの進化など、世界の小売業界におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）の最新潮流について詳細な解説をいただきました。

■メンバー企業様による事業紹介

続いて、ハンソクエストメンバー企業5社様より、各社の強みや最新の取り組みについてご紹介いただきました。

●三洋紙業株式会社

創業50周年を迎えた節目として、グローバル展開や「紙のミルフィーユ」など新たな価値創出に向けたブランド戦略を紹介。

●株式会社サンエープリント

創業40周年および第3工場新設に伴う最新印刷設備の導入と営業対応力強化について発表。

●株式会社グレン

トータルメディアクリエイターとして、カーラッピングやイベントブース演出など、ワン ストップ対応の実績を紹介。

●西谷印刷株式会社

「人と人をつなぐ」をテーマに、トリアージタグや災害時安否確認カードなど課題解決型製品を紹介。

●大東梱包株式会社

創業100年を超える歴史で培った物流ノウハウと、デジタルアソートシステムなど最新設 備について発表。

■今後の展望と交流

後半の「事務局からのご報告」では、昨年業務提携を締結した「燕三条こうばの窓口」運営会社・株式会社ドッツアンドラインズ様よりご挨拶をいただき、燕三条エリアとの連携による新たな価値創出やビジネスマッチングの可能性が紹介されました。

続いて、PXC株式会社 ハンソクエスト事業グループ 副グループリーダー 尾崎 真より、

・掲載ページの随時更新

・メンバー企業間の紹介リクエスト機能

・週次メルマガ・月刊「ハンソクエスト通信」による情報発信

など、ハンソクエストのさらなる活用方法と今後の活動予定がクイズ形式を交えて案内されました。

また、今後のイベントとして、

・2026年4月頃：レクリエーション大会

・2026年5月27日（水）：第六回ハンソクエストゴルフ大会の開催予定が発表されました。

最後に、PXC株式会社 ハンソクエスト事業グループ ユニットリーダー 佐野 風太より閉会の挨拶が行われ、会は盛況のうちに終了しました。

会中には2度の立食・名刺交換会が設けられ、加盟企業同士が積極的に交流し、新たなビジネス共創に向けた活気ある時間となりました。

【本サービスに関するお問い合わせ先】

PXC株式会社 ハンソクエスト運営事務局

TEL：03-6284-3014 / MAIL：info@hansokuest.jp

PXC株式会社

本社：〒110-0016 台東区台東4-19-9 山口ビル7 7階

Webサイト： https://pxc.co.jp/

代表取締役CEO : 菅野健一、代表取締役COO：飯澤満育、ハンソクエスト事業グループリーダー：小松謙一

事業内容：

セールスプロモーションのDX化/セールスプロモーションに関連する企画、デザイン、制作、及び運営販促物の企画、製造/キャラクターグッズの企画、製作、販売に関する事業/EC事業