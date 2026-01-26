混ぜるだけで野菜×プロテイン。個包装の「ベジプロスムージー」で、毎日の栄養補給をもっと手軽に。

株式会社オキス

株式会社オキス（本社：（鹿児島県鹿屋市下高隈町5454-11）、代表取締役：岡本孝志 、以下：当社）は、地元鹿児島を中心に、野菜を活用した商品を多数展開しております。

今回、体に優しい野菜をたっぷり含んだ、高たんぱくのスムージーを全国で発売いたします。毎日の栄養補給にぴったりな、美味しくてヘルシーな飲料です。

厳選された野菜を使用し、プロテインをプラスしたこのスムージーは、忙しい毎日の中でも手軽に栄養を摂取できます。朝食など仕事前の小事といっしょにおすすめです。自然の甘みとクリーミーな口当たりが、毎日の習慣に楽しい変化をもたらします。

食生活のバランスを意識する方へ

こんなお悩みありませんか？ 長時間の立ち仕事で、むくみ、冷え、疲労感が抜けない。生活リズムが不規則で肌の調子が気になる。最近貧血気味で栄養バランスを整えたいが時間がない…。

この商品は、食生活のバランスを意識する方に最適。豆乳や牛乳と混ぜるだけで、簡単に栄養バランスの良い高たんぱく飲料が完成します。

外出先でも手軽に持ち運べる個包装タイプなので、いつでもどこでも美味しいスムージーを楽しむことができます。不足しがちな野菜を補うためにお役立てください。

当社は、野菜に関する様々な知見を活かした商品を展開することで野菜のおいしさや楽しさをお届けし、皆さまの健康に貢献してまいります。

●商品概要

商品名：ベジプロスムージー（22包入／箱）

容 量：187g（8.5g×22包）

賞味期間：発送日から２ヶ月以上（商品記載）

●商品特徴

◇ 管理栄養士監修のもと、開発

◇ 冷え性や肌荒れ、便秘等の悩み解決(100gあたり換算)

◇ 第三者機関による認証取得【FSSC22000】

◇ 全国送料無料

●商品ページ

https://oks.official.ec/items/97393312(https://oks.official.ec/items/97393312)

●商品に関するお問い合わせ先

株式会社オキス／本社

鹿児島県鹿屋市下高隈町5454-11 〒893-0132

tel.0994-45-2508 fax.0994-31-2333 （土日祝日・年末年始を除く）