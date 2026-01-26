市民生活協同組合ならコープと近畿大学は、ICT（情報通信技術）を活用した「なら近大農法」により栽培した「コープの農場のいちご」を、2026年2月1日（日）に奈良県コンベンションセンターで開催される「NARA STRAWBERRY FESTA 2026（いちごキングダム）」に出店します。本出店では、商品の販売は行わず、来場者の方に向けた試食提供のみを実施します。なら近大農法によって栽培されたいちごの味わいや品質を、実際に体験していただくことを目的としています。【なら近大農法（ICT農法）について】農作物の栽培に必要な温度調整など管理機能にICTを導入することによって農作業の自動化を実現し、農業初心者でも容易に栽培管理が可能となる農法で、就農の促進、作業の省力化、収穫量の増加、品質の安定化につながることが期待されています。【出店概要】イベント名：NARA STRAWBERRY FESTA 2026（いちごキングダム）開催日 ：2026年2月1日（日）10:00～16:00会場 ：奈良県コンベンションセンター出店内容 ：なら近大農法で栽培した「コープの農場のいちご」の試食提供 ※販売は行いません試食品種 ：古都華、ならあかり＜市民生活協同組合ならコープ 概要＞理事長 ：福西啓次創立 ：1974年7月25日所在地 ：奈良市恋の窪一丁目2番2号供給高 ：380億5,537万円組合員数：278,398人【関連リンク】近畿大学https://www.kindai.ac.jp/