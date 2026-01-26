ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）は、【東京スカパラダイスオーケストラ billboard classics Symphonic Tour 2026】の開催を決定した。









本ツアーは、2024年に東京スカパラダイスオーケストラのデビュー35周年企画として河口湖ステラシアターで初開催され、大きな反響を呼んだフルオーケストラとの競演シリーズ。翌2025年にはNHKホールでアンコール公演が行われ、3回目の開催となる今年は、兵庫・山形・東京の3都市を巡るツアーへとスケールアップする。





音楽監修・指揮・編曲に服部隆之（※1）を迎え、ジャマイカ発祥の「スカ」を進化させ、独自の音楽スタイルを追求するスカパラと、フルオーケストラという全く異なる音楽集合体が真正面から向き合う本シリーズ。ジャンルの枠を軽やかに飛び越えながら、両者の個性とエネルギーを最大限に引き出す大胆な試みは、スカファン、クラシックファン双方から高い評価を受けてきた。





過去の公演では、圧倒的な存在感を放つゲストとして、中納良恵（EGO-WRAPPIN’）とハナレグミが登場。それぞれ「縦書きの雨 feat.中納良恵」「追憶のライラック feat.ハナレグミ」を披露し、会場を深い感動の渦に包んだ。さらに、「展覧会の絵」「剣の舞」など、誰もが知るクラシックの名曲フレーズを随所に織り交ぜ、東京フィルハーモニー交響楽団の超絶技巧とスカパラとのスリリングな掛け合いも本シリーズならではの大きな魅力となっている。





底抜けに明るいスカのビートとオーケストラの壮大で流麗な響き、情熱と感動が交差する唯一無二のステージが、2026年5月、新たに幕を開ける。





なお、本ツアーには、大阪交響楽団、山形交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団といった、各地の名門オーケストラが出演予定。ゲストの参加も予定されており、内容の詳細は後日発表される。





＜前回公演のライブレポート＞

スカパラ×ビルボードクラシックス アンコール公演 ジャンルを超えた“NO BORDER”なステージで大団円（2025/5/24公開）

https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/149488/2





◎公演情報

東京スカパラダイスオーケストラ billboard classics Symphonic Tour 2026





＜開催日時・会場＞

（1）【兵庫】2026年5月2日（土） 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール 開場 17:30 開演 18:30

（2）【山形】2026年5月10日（日） やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館） 開場 15:00 開演 16:00

（3）【東京】2026年5月12日（火） 東京国際フォーラム ホールA 開場 17:30 開演 18:30





＜出演＞

東京スカパラダイスオーケストラ

音楽監修・指揮・編曲：服部隆之（※1）

管弦楽：

（1）【兵庫】大阪交響楽団

（2）【山形】山形交響楽団

（3）【東京】東京フィルハーモニー交響楽団

ゲストボーカル：後日発表





＜チケット＞（税込）

全席指定チケット 12,000円

全席指定学生チケット 6,000円





チケット販売スケジュール：

オフィシャルファンクラブ「FC PARADISE」会員先行（抽選）2026年1月26日（月）18:00～2月3日（火）23:59

ビルボードライブ「Club BBL」会員先行（抽選）2026年2月4日（水）15:00～2月8日（日）23:59

オフィシャルHP・SNS先行（抽選）2026年2月6日（金）15:00～2月15日（日）23:59





<公演公式サイト>

https://billboard-cc.com/tokyoska2026





主催・企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）

共催：【山形】山形県総合文化芸術館指定管理者みんぐるやまがた

協力：ソニー・ミュージックアーティスツ 後援：米国ビルボード

運営：【兵庫】キョードーグループ、【山形】キョードー東北、【東京】ホットスタッフプロモーション





＜注意事項＞

※未就学児童入場不可（ご入場される方全てチケット必要）

※枚数制限：おひとり様4枚まで/電子チケット（分配可）、紙チケット併用

※全席指定学生チケットは小学生～高校生が対象になります。

※学生チケットを購入された方は、年齢の確認できる身分証（小学生の方は年齢を証明できるもの、中学生・高校生の方は学生証）を必ずご持参ください。

※車椅子をご利用のお客様は、お問合せ先までご連絡ください。

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません。

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認ください。

（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice ）





＜公演に関するお問合せ＞

【兵庫】キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00～17:00/土日祝休）

【山形】キョードー東北 022-217-7788（平日 13:00～16:00・土曜 10:00～12:00/日祝休）

【東京】ホットスタッフプロモーション 050-5211-6077（12:00～18:00/土日祝休）





ビルボードクラシックス

音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに500以上の公演を開催している。





