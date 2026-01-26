【最大30％OFF】K-POPアイドルが好きな韓国アパレルブランド「MUCENT」、セール実施中！

ABLY Corporation., Inc.

韓国No.1ファッション通販アプリABLY（エイブリー）が運営するamood(アムード)にて、2026年2月1日（日）までの期間限定で「MUCENT（ムセント）」全商品20％OFFセールを実施します。冬の主役級アウターから、春先まで使える万能なデイリーウェアまで、今すぐチェックしたいアイテムが勢揃いです。今すぐamoodアプリをダウンロードして、MUCENTのセール会場をチェックしましょう！

・キャンペーン概要

・セール期間：2026年1月26日（月）00:00～2026年2月1日（日）23:59

・詳細：MUCENT全商品最大20％OFF

▶︎セールページ : https://www.amood.jp/mucent(https://www.amood.jp/section-webview?uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F19705%3Ffrom%3Dshortcut§ionName=MUCENT%5Cn2000%E5%86%86OFF&title=amood)

▶︎MUCENTショップ : https://www.amood.jp/market/53149(https://www.amood.jp/market/53149?filter=%5Bobject%20Object%5D)

▶︎MUCENT公式Instagram：https://www.instagram.com/mu_cent_jp/

▶︎amood公式Instagram：https://www.instagram.com/amood_jp_official/

MUCENTについて

韓国発のミニマルで洗練されたデザインが特徴のファッションブランドです。流行に左右されないシンプルさに現代的なアレンジを加えたアイテムがSNSを中心に人気を集め、特にポイントロゴのキャップやバッグ、マフラーなどのアクセサリーが男女問わず支持されています。



商品紹介

ジャンニ Vネック クロップリブニット (6カラー) (https://www.amood.jp/products/16418525)

体に程よくフィットするリブ編み素材を採用することで、ボディラインを美しく整え、女性らしいシルエットを強調してくれるニットです。

首元はデコルテを綺麗に見せるVネックになっております。カラーバリエーションは豊富な6色展開で、カジュアルから綺麗めなスタイルまで、幅広いコーディネートに対応可能です。シンプルながらもディテールにこだわった、デイリーユースにぴったりの万能アイテムです。

ミカボア裏地 軽量 ダウン フリース フリース ジャケット (2カラー)(https://www.amood.jp/products/15158025)

冬の寒い時期にぴったりのアウターで、暖かさと軽さを両立させているのが特徴です。

内側には肌触りの良いボア裏地が施されており、優れた保温性を備えています。ダウンのような暖かさがありながらも、軽量設計になっているため、長時間着用しても疲れにくく、デイリーユースに最適です。カラーは使い勝手の良い2色展開で、どんなボトムスとも合わせやすく、冬の日常的なコーディネートの主役として活躍する一着です。

シグネチャー ボールキャップ 帽子 (40カラー)(https://www.amood.jp/products/15158164)

「小顔に見える帽子（小頭ボールキャップ）」として知られており、顔のラインを綺麗に見せる絶妙なフィット感と深さが特徴です。

デザインは非常にシンプルで洗練されており、フロント部分に施されたブランドのシグネチャーロゴが程よいアクセントになっています。最大の魅力は、40色という圧倒的なカラーバリエーションで、自分の好みやその日のコーディネートに合わせて選べる楽しさがあります。

素材感もしっかりしており、日常のカジュアルなスタイルからストリート、スポーティーなファッションまで、季節を問わず幅広く活用できるアイテムです。



会社概要

● 社名：株式会社ABLY Corporation

● 代表取締役：姜 石燻 (カン・ソクフン)

● 本社所在地：大韓民国ソウル特別市瑞草区江南大路465 6/9F

同社は、グローバルファッション・ビューティEコマースプラットフォームを運営しており、韓国No.1ファッション通販アプリ 「ABLY（エイブリー）」 を展開しています。

会社ホームページ： https://ably.team/

amood（アムード）について

amoodは、女性ファッション通販アプリです。

AIベースのパーソナライズ技術、最新K-スタイル商品、そして日本専用グローバル物流センターによる安心配送を通じて、ファッションアイテムをスムーズにお届けしています。

サービスURL： https://amood.jp

本件に関するお問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、PR担当までご連絡ください。

Eメール： contact@amood.jp