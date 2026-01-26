UNIVAS、大学スポーツ振興に貢献された学生および団体を表彰する『UNIVAS AWARDS 2025-26』の優秀賞受賞者・受賞団体を発表！

一般社団法人大学スポーツ協会

一般社団法人大学スポーツ協会（所在地：東京都千代田区、会長：福原紀彦、以下 UNIVAS）は、一次審査、二次審査及び最終審査を経て『UNIVAS AWARDS 2025-26』の優秀賞/入賞の受賞者および受賞団体を決定いたしました。尚、3月2日（月）の表彰式にて、優秀賞受賞者・受賞団体の表彰と最優秀賞の発表を執り行います。

本表彰制度は、競技成績のみならず、学業や社会連携活動において著しい成果をあげ、当協会の理念の体現に貢献をし、大学スポーツの振興を支えた運動部学生やスポーツに関わる学生、OB・OG、指導者、団体を選出し、大学スポーツ全体の活性化に繋げることを目的としております。



今回は対象となる13コースに、全国の加盟大学・競技団体より合計213件の応募が寄せられ、前回の応募数を大きく上回りました。厳正な審査を経て選出された、各優秀賞の中から、表彰式当日に最優秀賞を発表いたします。

◆『UNIVAS AWARDS 2025-26』優秀賞/入賞の受賞者および受賞団体一覧

優秀賞/入賞の受賞者および受賞団体一覧につきまして、下記URLをご確認ください。

https://univas.jp/find/univas-awards/(https://univas.jp/find/univas-awards/)

◆『UNIVAS AWARDS 2025-26』表彰式

開催日：2026年3月2日（月）

時間： 15:00-18:00（配信時間も同様）

会場：品川インターシティホール

※当日はUNIVAS公式YouTubeチャンネルにてLIVE配信も行います。

UNIVAS公式YouTubeチャンネル URL：https://www.youtube.com/@univas1021(https://www.youtube.com/@univas1021)



UNIVASについて

一般社団法人大学スポーツ協会は、大学スポーツの振興を目的に2019年3月に発足。学修環境の充実、安全・安心して競技に取り組める環境整備と共に、大学スポーツ全体の価値向上にむけて活動しています。

https://univas.jp/(https://univas.jp/)