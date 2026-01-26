マーメイドメロディー ぴちぴちピッチより、コンテンツシードオリジナル PALE TONE series「ハート型カンバッジ、デカアクリルスタンド」他、新商品が登場！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）はマーメイドメロディー ぴちぴちピッチより、コンテンツシードオリジナル PALE TONE series「ハート型カンバッジ、デカアクリルスタンド」他、新商品を発売いたします。

マーメイドメロディー ぴちぴちピッチより、コンテンツシードオリジナル『PALE TONE series』を使用した新商品が発売！この機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4438

【注文受付期間】

・2026年1月26日(月)18:00～2月12日(木)23:59

【発送予定日】

・2026年3月中旬～4月上旬以降順次発送

【特典情報】

＜【先行予約】マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ商品を税込2,000円お買い上げごとにランダムで１枚、ブロマイドをプレゼント！＞



【製品情報】

ハート型カンバッジ(ランダム)PALE TONE series和装メイド ver.

価格：660円（税込）

種類数：全8種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ハート型アクリルコースター(ランダム) PALE TONE series和装メイド ver.

価格：990円（税込）

種類数：全8種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルヘアクリップセットPALE TONE series和装メイド ver.

価格：各1,320円（税込）

種類数：全8種

※2個セット

デカアクリルスタンドPALE TONE series和装メイド ver.

価格：各2,200円（税込）

種類数：全8種

ミニアクリルアートPALE TONE series和装メイド ver.

価格：各2,640円（税込）

種類数：全8種

アクリルジオラマPALE TONE series和装メイド ver.

価格：2,750円（税込）

種類数：全1種

【権利表記】

(C)講談社・フリュー・テレビ愛知／ぴちぴちピッチ製作委員会



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売