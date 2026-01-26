ギフト用にも自分用にも使える、ジュリークロングセラーのハンドクリームミニサイズセットが2月1日(日)から数量限定発売。
ハンドケア コレクション
3,300円（税抜3,000円）
2026年2月1日(日) 数量限定発売
ジュリークの自社農園から生まれた
３つ香りのハンドクリームキット
ジュリークで長年愛されているハンドクリームの中でも、 特に人気の高いローズ・ラベンダーの香りに、 フレッシュグリーンの香りを加えたハンドケアギフト。
持ち運びしやすいミニサイズなのでおでかけにもおすすめ。
気分に合わせて香りを選んでお使いいただけます。
大切な方の手肌に、うるおいと香りを。
キット内容ローズ ハンドクリームN 15mL/ミニサイズ
厳選された植物オイルや、オーガニック認証自社農園で育てられた、こだわりのハーブや 花々のエキスを魅力的に配合。肌なじみが良く、べたつかずにしっとりとした使い心地。
肌荒れを防ぎ、ふっくらとやわらかい手肌を保ちます。
華やかで甘く優美なローズの香り。
ラベンダー ハンドクリームN 15mL/ミニサイズ
オーガニック認証自社農園で育てたハーブや花々のエキスを配合した、 やさしく清潔感のあるラベンダーの香りのハンドクリーム。
なめらかでべたつかない感触と、ラベンダーの香りをお楽しみください。
フレッシュグリーン ハンドクリーム 15mL/ミニサイズ
アロエベラ配合*のクリームが、うるおいを与え柔らかな手肌へ。
みずみずしく爽やかなフレッシュグリーンの香り。
*アロエベラ葉エキス（整肌成分）
ジュリークについて
ジュリークは1985年に科学・薬草学に造詣の深い学者、クライン夫妻によってオーストラリアで生み出されたオーガニックコスメブランドです。南オーストラリアのアデレードにあるオーガニック認証自社農園で月や太陽、宇宙の歴に沿って植物を栽培・手済みで収穫をし、独自製法でパワフルな植物の力を最大限商品に取り入れてきました。
手に取りたくなるような香りとスキンケア効果、地球環境への影響を軽減する取り組みを創業当時から継続的に取り組んでいます。
ジュリーク 公式ウェブサイト： https://jurlique-japan.com/
