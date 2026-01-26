ÍÄ»ù´ü¤«¤é¤ÎÀ¶µ°é¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢°å»Õ´Æ½¤¤Î¿·ºî³¨ËÜ¡Ø¤À¤¤¤¸¤À¤¤¤¸ ¤Ü¤¯¤Î¤«¤é¤À¡Ù1·î26ÆüÈ¯Çä
¢£ÃË¤Î»Ò¤Î¤«¤é¤À¤ò¤ä¤µ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë--°å»Õ´Æ½¤¤Î¿Æ»Ò¸þ¤±³¨ËÜ¤¬ÃÂÀ¸
½¨ÏÂÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦Ê¿»³ÏÂ½¨¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¤Î½ñÀÒ¡¢¿Æ»Ò¤Ç¡È¤«¤é¤À¤ÎÂçÀÚ¤µ¡É¤ò¼«Á³¤Ë³Ø¤Ù¤ë³¨ËÜ¡Ø¤À¤¤¤¸¤À¤¤¤¸ ¤Ü¤¯¤Î¤«¤é¤À¡Ù(ÊõÅç¼Ò¡Ë¤Ë°åÎÅ´Æ½¤¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤ÈÂ©»Ò¤¬¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ëÆü¾ï¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢
¡Ö¤«¤é¤À¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¡×
¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¾ー¥ó¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×
¡Ö¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤¤¡¢À¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¡×
¤ò¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¡¦°Â¿´¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£
¢£ ³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢ÍÄ»ù´ü¤«¤é¤ÎÀ¶µ°é¤Î½ÅÍ×À¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²¿ºÐ¤«¤é¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¡¢¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃË¤Î»Ò¤Î¤«¤é¤À¤ä¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ä¸ÍÏÇ¤¤¤«¤é¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÄ»ù´ü¤Ï¡È¼«Ê¬¤Î¤«¤é¤À¤òÃÎ¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿´¡É¤ò°é¤à½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤À¤¤¤¸¤À¤¤¤¸ ¤Ü¤¯¤Î¤«¤é¤À¡Ù¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î²ñÏÃ¤Î±äÄ¹¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤¬¼«Á³¤Ë¤«¤é¤À¤ÎÏÃ¤ò¤Ç¤¤ë³¨ËÜ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Êª¸ì¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥Ñ¥Ñ¤È¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ï¤ë¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤«¤é¤À¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ñ¤Î¤ª¤Á¤ó¤Á¤ó¤È¤Ü¤¯¤Î¤Ï¡¢¤«¤¿¤Á¤¬¾¯¤·°ã¤¦¡£
Í§¤À¤Á¤È¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¾¯¤·¤º¤Ä°ã¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¡È°ã¤¤¡É¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£
¤ª¤Á¤ó¤Á¤ó¤ÏÀ®Ä¹¤Î²áÄø¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£
Èæ¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¤Á¤ó¤Á¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¤À¤¤¤¸¤Ê¾ì½ê¡£
¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤Ã¤Æ¡¢À¶·é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤«¤é¤À¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÂè°ìÊâ--¡£
¢£ °å»Õ´Æ½¤¥³¥á¥ó¥È
¥«¥ºÇîÂ¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡¿½¨ÏÂÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
Ê¿»³ÏÂ½¨
¡ÖÍÄ»ù´ü¤ÎÀ¶µ°é¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÉô°Ì¤òÀµ¤·¤¤Ì¾Á°¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¾ー¥ó¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤Î¥±¥¢¤ò¡¢¿Æ»Ò¤Ç°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦ÃúÇ«¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤é¤À¤Î°ã¤¤¤ò¡ÈÀ®Ä¹¤Î¾Ú¡É¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤Æ¤ëÂçÀÚ¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ËÜ½ñ¤ÎÆÃÄ§
- ¡ÈÈæ¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤òÅÁ¤¨
- ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¾ー¥ó¤Î³µÇ°¤ò³¨¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ë
- ÀìÌç°å´Æ½¤¤ÎÀµ¤·¤¤¥±¥¢½¬´·¡ÊÀö¤¤Êý¡¦°·¤¤Êý¡Ë¤ò¼«Á³¤Ë³Ø¤Ù¤ë
- ¿Æ»Ò¤ÎÂÐÏÃ¤òÂ¥¤¹¹½À®¤Ç¡¢²ÈÄí¤ÎÀ¶µ°é¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ê¤ë
¢£ ½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¤À¤¤¤¸¤À¤¤¤¸ ¤Ü¤¯¤Î¤«¤é¤À
´Æ½¤¡§Ê¿»³ÏÂ½¨¡¡³¨¡§º´¡¹ÌÚ°ìÀ¡
²Á³Ê¡§1,300±ß¡ÜÀÇ¡Ê1,430±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î26Æü¡ÊÁ´¹ñ½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤Æ¡Ë
È½·¿¡§A4ÊÑ·Á
¥Úー¥¸¿ô¡§32¥Úー¥¸¡Ê¥ªー¥ë¥«¥éー¡Ë
È¯¹Ô¡§ÊõÅç¼Ò
ISBN¡§978-4-299-07373-0
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
´Æ½¤¡§Ê¿»³ÏÂ½¨¡Ê¤Ò¤é¤ä¤Þ ¤«¤º¤Ò¤Ç¡Ë
¥«¥ºÇîÂ¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£ÆüËÜÃËÀ´ï³Ø²ñ²ñÄ¹¡¢ÆüËÜÈçÇ¢´ï²Ê³Ø²ñÇ§Äê¤ÎÀìÌç°å¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£·§ËÜÂç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢À»Ï©²Ã¹ñºÝÉÂ±¡¡¢µþÅÔÂç³Ø¤ÎÈçÇ¢´ï²Ê¤ÎÀìÌçµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹ñÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½¶å½£°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÈçÇ¢´ï²Ê¤Ê¤É¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÈçÇ¢´ï²ÊÎÎ°è¤Ç¤ÎÎ×¾²·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃËÀ´ï¼ê½Ñ¤Ë´Ø¤·¤ÆËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢2Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¡£·ÁÀ®³°²ÊÅª¤Êµ»½Ñ¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÈþÍÆÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¼£ÎÅ¤òÄó¶¡¡£´µ¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¿ÇÎÅ¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
³¨¡§º´¡¹ÌÚ°ìÀ¡¡Ê¤µ¤µ¤ ¤«¤º¤È¡Ë
1982Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²ÊÂ´¶È¡£¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢»¨»ï¡¢½ñÀÒ¡¢³¨ËÜ¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡£¼ê¤¬¤±¤¿¼ç¤Ê³¨ËÜ¤Ï¡Ø¤«¤é¤À¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª¡Ù(ÊÝ°é¼Ò)¡¢¡Ø¤¦¤ß¤È¤ê¤¯¤Î¤«¤é¤À¤Î¤Ï¤Ê¤·¡Ù¡ÊÆ¸¿´¼Ò)¡¢¡Ø¤¤»¤Ä¤Î¤·¤Ä¤é¤¤¤¨¤Û¤ó¡Ù¡ÊÃæÀîÀ¯¼·¾¦Å¹¡Ë¡¢¡Ø¤»¤Þー¤¤¡Ê¤³¤É¤â¤Î¤È¤âÇ¯¾¯ÈÇ 2023Ç¯6·î¹æ¡Ë¡Ù¡ÊÊ¡²»´Û½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤Æ¤Î¤Ò¤é¤Î¤¨¤ó¤®¤â¤Î ÆüËÜ¤Î¶¿ÅÚ´á¶ñ¡Ù¡ÊÆó¸«½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¤³¤±¤·¿ÞÉè¡Ù¡ÊÀ¿Ê¸Æ²¿·¸÷¼Ò¡Ë¡£Åìµþ¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¥º¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£²ñ°÷¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§½¨ÏÂÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿»³ÏÂ½¨
ÀßÎ©¡§2024Ç¯
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî3-2-3 MG¥Ó¥ëÀéÄ»¥öÊ¥
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kaz-hakata-clinic.jp/boy/
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
½¨ÏÂÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó
E-mail¡§kiremuke@kaz-hakata-clinic.jp