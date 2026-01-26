【完売御礼】人々の未来の利益と今の生活を豊かにするCAMEL『CAMEL56号 インディアプレミアファンド第三弾　完売』

株式会社グローバルクラウドエステート

【CAMEL56号 インディアプレミアファンド第三弾 概要】

不動産クラウドファンディング「CAMEL」は、 インドでの新たな高収益事業、「インディアプレミアファンド第三弾」を組成します。世界有数の成長市場であるインドでは、経済発展に伴い高層ビルの建設が加速し、慢性的な渋滞を解消するための道路・インフラ整備が国を挙げて急務となっています。本ファンドは、 この巨大な成長を根底から支える「建設資源」 に焦点を当てた、極めてダイナミックな投資機会です。現地の金融機関との連携、および 短期回転戦略で、高利回りを追求する革新的なファンドにご期待ください。

〈優先劣後構造による保全〉

投資家の皆様とは、透明性の高い匿名組合契約を締結し、共同事業という形で資金を運用します。 本スキームの最大の安全策は、弊社が運営法人として劣後出資として参加する優先劣後構造です。 例えば、ファンド全体で10%の損失が発生した場合でも、弊社の劣後出資（約4.2%）で吸収されるため、投資家様（優先出資者）の元本は守られます。この仕組みにより、投資家様はより安心してインドの成長ポテンシャルに投資することが可能です。



〈建設資源の渇望に呼応する〉

現在のインドは、急速な都市化と人口増加により、主要都市で慢性的な交通渋滞が発生しており、新たな道路網の整備が喫緊の課題です。また、住宅や商業ビルの建設ラッシュも続いています。この巨大な建設需要に対し、 基礎資源となる砂利や埋め立て用の砂の供給が、全く追いついていないのが現状です。 本プロジェクトは、この圧倒的な「資源の渇望」 という強固な需要に、供給側として真っ向から応えます。社会的意義と、市場の強烈な実需に裏付けられた高い収益性を両立した、類を見ない投資です。

【事業概要】

不動産特定共同事業法を活用し、一口20,000円程度からの少額な投資金額で、不動産投資ができるクラウドファンディング「CAMEL」を展開しています。

申し込み手続きから投資まで、全てWEB上で利用できる不動産特化型クラウドファンディング。

不動産投資を身近なものとして取り組んでいただけるようサービスを提供していきます。





【CAMELの特徴】

１.少額で手軽に始められる！

CAMELなら1口20,000円からでも不動産投資ができます。 通常の不動産の購入に必要なローン審査や複雑な契約手続きも必要ありません。

元本割れリスクも少ないので手軽に不動産投資を始められます。

２.WEB上で投資ができる！

CAMELは、会員登録からファンドへの出資、運用状況の確認まで全てWEB上で行えるようになって います。

場所や時間を問わず、好きな時に好きなところからCAMELを利用できます。



登録はこちら▶▶▶https://fundcamel.com/register/





【会社概要】

社名：株式会社グローバルクラウドエステート

本社所在地：神奈川県川崎市川崎区小川町7番地4 アービラ川崎3階

代表取締役：河野 勇樹

事業内容：事業内容不動産特定共同事業

不動産（売買・賃貸・管理及び仲介）

経営コンサルティング業

設立：2012年1月

HP：https://fundcamel.com/(https://fundcamel.com/)

問い合わせ先：0120-853-936

担当：武田