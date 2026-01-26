エコスタイル浜松入野店、洋服（メンズ・レディース別）の買取ランキングTOP20を公開

株式会社スタンディングポイント

株式会社スタンディングポイント（本社：東京都目黒区、代表取締役：若森 寛）が運営するブランド買取専門店「エコスタイル浜松入野店」は、2025年における洋服の買取ブランドランキングを集計し、公開いたしました。

本ランキングは、浜松エリアにおける洋服買取の利用動向を可視化したもので、地域特性やブランド需要の傾向を示すデータとして、今後の市場分析やブランド価値評価に寄与することを目的としています。今回は、メンズ・レディース別に買取数ランキングを発表いたします。

浜松入野店：ブランド買取動向レポート（2025年1月～12月）

買取数ランキング TOP20（メンズ）

浜松入野店における2025年のメンズ洋服買取数を集計し、上位20ブランドをランキング形式でまとめました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/39331/table/45_1_9daa4369079c451dbc87734733bae508.jpg?v=202601260621 ]

メンズでは、アウトドア・スポーツ・アメカジ・ストリート系ブランドが上位を占める結果となりました。

特に「THE NORTH FACE」「Ralph Lauren」「LEVI’S」など、幅広い年代に支持される定番ブランドは、点数ベースでも安定した需要が見られます。

日常使いしやすいアイテムや、継続的に買い替えが発生するブランドほど、買取数が伸びる傾向がうかがえます。

買取数ランキング TOP20（レディース）

続いて、2025年におけるレディース洋服の買取数ランキングを発表します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/39331/table/45_2_3415cd086466e2a2cd4d52e86725d69f.jpg?v=202601260621 ]

レディースでは、「ヨーガンレール（JURGEN LEHL）」「Theory」「theory luxe」など、素材や仕立てに定評のあるブランドが上位にランクインしました。

また、「green label relaxing」「nano universe」など、オン・オフ両用できるきれいめブランドも安定した買取数を記録しています。

実用性と品質を兼ね備えたブランドが、浜松エリアでは特に支持されていることが分かります。

買取額ランキング TOP5

最後に、2025年1月～12月の期間において、特に高額査定となった買取事例をランキング形式でご紹介します。

※買取金額は状態・付属品・相場により変動します。

買取額ランキングでは、マルタン・マルジェラ、エルメス、セリーヌ、フェンディといった、デザイン性・希少性・ブランド背景を兼ね備えたアイテムが上位を占めました。

製造年数が経過しているお品物やソルド品であっても、モデルや状態次第では高額査定につながるケースがあり、専門的な査定力が買取価格に大きく影響することを示す結果となっています。

エコスタイル浜松入野店について

買取強化キャンペーン実施中

エコスタイル浜松入野店では現在、期間限定の買取強化キャンペーンを実施しております。2026年も浜松エリアで洋服・古着の買取を強化して参ります。お得な機会をぜひご利用ください。

キャンペーン詳細：

【新春】買取金額に応じてもれなく当たる！お年玉キャンペーン(https://www.style-eco.com/strengthen/bag/chanel/chanel-chanel-bag-008876.html?_gl=1*mw0r7g*_gcl_au*NTY0OTA2MjEzLjE3NjAyMzQ3NTY.)

※期間限定／詳細は上記ページをご確認ください。

最新の買取実績を公開中

エコスタイル浜松入野店での最新買取事例は、以下よりご覧いただけます。

買取実績一覧：

https://www.style-eco.com/results/shop/kamoe/(https://www.style-eco.com/results/shop/kamoe/)

店舗情報：

https://www.style-eco.com/shop/kamoe/(https://www.style-eco.com/shop/kamoe/)

来店予約

混雑時でもスムーズにご案内可能な来店予約サービスをご利用いただけます。

来店予約をする(https://select-type.com/rsv/?id=iivslIBXoZ8)

浜松市はもちろん、名古屋や岐阜など近隣エリアからも多数お客さまがいらっしゃいます。

エコスタイル浜松入野店では、洋服・古着・ブランド品の買取だけではなく、販売も行っておりますので、お買い物も楽しんでいただけます。ぜひお気軽にご来店ください。

査定・買取に関するご相談も大歓迎です。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

【会社概要】

会社名：株式会社スタンディングポイント

代表取締役：若森 寛

所在地：東京都目黒区上目黒3-6-18 TYビル5F

事業内容：ブランド品・ファッション・宝石等のリユース事業「エコスタイル」の運営

URL：https://www.style-eco.com/

【お問い合わせ先】

エコスタイル浜松入野店

TEL：0120-991-223（総合窓口）

営業時間：10:00～20:00