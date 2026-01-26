「UNKNOWN ASIA EXTRA」2月開催！多様なアートワークが大阪・中之島エリアを彩ります。

株式会社802メディアワークス

UNKNOWN ASIA実行委員会（大阪市北区）は、2026年2月1日（日）から28日（土）までの1ヶ月間、大阪・中之島エリアにてアートイベント「UNKNOWN ASIA EXTRA(https://unknownasia.net/extra/)」を開催することを発表いたします。



昨年12月、100組を超えるアーティストが出展したアートフェア「UNKNOWN ASIA 2025」。

その出展アーティストの中からセレクトされたアートワークをオフィスビルや商業施設など、中之島エリアのパブリックスペースに展示します。

このアートイベントでは、2025年の大阪・関西万博が開催された大阪の地で、アートを中心としたカルチャーに触れる貴重な時間を提供いたします。

期間中、ダイビル本館、中之島ダイビル、中之島フェスティバルタワー、中之島フェスティバルタワー・ウエスト、関電ビルディング(*) が期間限定のギャラリーとなり、冬の街並みに彩りを添えます。

UNKNOWN ASIAにお越しいただいた方にはお気に入りのアートワークを改めてご覧いただける機会を、またはじめてご覧になる方には、アジアや日本で活動するアーティストの多様な表現に触れる機会として、アートと共に中之島の街歩きをお楽しみいただけます。

(*) 関電ビルディングでの開催は2月2日（月）～20日（日）の平日のみ

詳細を見る :https://unknownasia.net/extra/

出展アーティストは合計13組。

海外からはダイビル賞を受賞したタイのmntttk氏や、インドネシアのHan Chandra氏、インドのTANBAN by Shikhambri氏の多様なアートワーク、国際色豊かな才能が名を連ねます。

アート巡りがより楽しくなる、デジタルスタンプラリー同時開催

Han Chandra from Indonesia(https://www.instagram.com/hanchandra.art/)mntttk from Thailand(https://www.instagram.com/mntttk/)TANBAN by Shikhambri from India(https://www.instagram.com/tanban_indianblockprintshop/)

会期中、アート巡りをより深く、そして楽しくするためのデジタルスタンプラリーを実施いたします。

スマートフォンのウェブブラウザから参加できる(*)「みんまちDROP(https://drop.machiapps.com/)」を使用し、展示会場に加え、中之島エリアに点在する建築やパブリックアートといったアートスポットを巡り、スタンプを集めていただきます。

スタンプを集められた方の中から抽選で、ダイビルやフェスティバルプラザで利用可能な商品券をプレゼントします。

さらに「みんまちDROP」で展示作品や街の風景などを投稿していただいた方の中から抽選で各1組2名様を、中之島フェスティバルタワー37Fのグランメゾン「ラ・フェット ひらまつ(https://www.hiramatsurestaurant.jp/hiramatsu-lafete/)」や、中之島ダイビルのフレンチ・レストラン「レストラン ヴァリエ(https://www.restaurant-varier.com/)」のペアランチにご招待いたします。

(*) スタンプラリーの参加には、みんまちDROPの簡単な会員登録が必要です

▼ 関連イベント

2025年の大阪・関西万博は、たくさんの創造的なエネルギーを大阪に残しました。

その熱量をこれからの大阪の街づくりや、おもしろいビジネスや生活へ繋げていくための、特別なトークセッションを開催します。

「アート」は、ただ美しいだけじゃない。

街を元気にし、新しい仕事を生み出し、人と人とを繋ぐ ── そんなアートが持つ「未来の可能性」について、様々なジャンルのプロフェッショナルがわかりやすく語り合います。

詳細は2月初旬に公式ウェブサイトにて発表いたします。

開催概要（1月20日 現在）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33040/table/26_1_df3ede5b72b3551445ec0428c18e4a1b.jpg?v=202601260621 ]

(*) 関電ビルディングでの開催は、2月2日（月）から20日（金）の平日のみ

お問い合わせ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33040/table/26_2_17da869254900227166959266d933010.jpg?v=202601260621 ]

UNKNOWN ASIA 実行委員会について

大阪No.1の聴取率を誇るFM802、そしてFM COCOLOによるアートプロジェクト「digmeout」を主体に、アートやクリエイティブ分野で活動するメンバーによって2015年に発足。企画・運営を通じて、アーティストと社会をつなぐ様々な機会を生み出しています。

授賞式セレモニー協賛スペース

Photo by Yoshiro Masuda

UNKNOWN ASIAとは？

2015年のスタート以来、UNKNOWN ASIAは、日本を含むアジア各国を中心に多種多様なアーティストが大阪に集まり、アートを通じて自由に表現をし交流する場として、関係者や来場者とともに歩んできました。これまでに延べ1,700組を超えるアーティストが出展しています。

初開催は大阪市中央公会堂。以降はハービスホールやグランフロント大阪 ナレッジキャピタル コングレ コンベンションセンターで開催し、コロナ禍には形式を柔軟に切り替えながら開催を継続。

10回目の節目となった2024年からは梅田サウスホールへ会場を移行し、飲食ブースやアジアンミュージックをBGMにした空間演出といった、これまでにない取り組みも好評でした。