俳優・一ノ瀬颯（いちのせ はやて）が多彩な企画に挑戦する「BoyAge」人気連載「いちのせかい」が待望の書籍化！　一ノ瀬の誕生日、2026年4月8日（水）に発売決定！　発売記念イベントの開催も！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、俳優・一ノ瀬颯の体験企画、撮り下ろしフォトをまとめた書籍『一ノ瀬颯「いちのせかい」』を2026年4月8日（水）に発売いたします。

俳優・一ノ瀬颯がムック「BoyAge」内で連載する「いちのせかい」が書籍化されます。

連載内容は、一ノ瀬颯の役者としての引き出しを増やしていこうというチャレンジ企画で、これまでに華道、キャンプ、ドラム、アクロバット、ラテアート、ゴルフ、絵画、蕎麦打ち、バスケットに挑戦。

書籍化ということで、日本を飛び出し、シンガポールにて新たに“バーテンダー”“バトラー”の2つの体験企画を加えた一冊となります。

また、体験企画だけではなくシンガポールにてロケも敢行し、本書だけの撮り下ろしカットも多数収録しています。

プロフィール

一ノ瀬颯（いちのせ はやて）

1997年4月8日生まれ。東京都出身。

2019年「騎士竜戦隊リュウソウジャー」にて、主役のコウ・リュウソウレッド役で俳優デビュー。

ドラマ、映画はもちろんバラエティ番組でも活躍。ドラマ「テッパチ」（フジテレビ系）、「Believe -君にかける橋-」（テレビ朝日系）、「若草物語-恋する姉妹と恋せぬ私-」（日本テレビ系）、月9「119エマージェンシーコール」「絶対零度～情報犯罪緊急捜査～」（フジテレビ系）、映画『十一人の賊軍』など数多くの作品にて注目を集める。

また、2025年には自身初舞台となる劇団☆新幹線『紅鬼物語』への出演、成功をおさめた。

公式サイト: https://www.ken-on.co.jp/ichinose/

X（旧Twitter）: https://x.com/hayate_0408

Instagram：https://www.instagram.com/hayate_ichinose_official/

書誌情報

書名：一ノ瀬颯「いちのせかい」

発売日：2026年4月8日（水）

定価：3,960円（本体3,600円＋税）

判型：A4変形判

ページ数：128ページ

ISBN：978-4-04-738498-9

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322503000998/)

KADOKAWAオフィシャルトピックスページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/topics/15523/)

イベント情報

◎発売記念イベント（来店）

＜東京＞

HMV&BOOKS SHIBUYA

日程：2026年4月26日（日）

会場：HMV&BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペース

時間：（1）11:30／（2）12:30／（3）14:20／（4）15:20

イベントURL：https://www.hmv.co.jp/store/event/54724/

───────────────

＜大阪＞

日程：2026年5月17日（日）

会場：大阪某所

時間：（1）12:00／（2）13:00／（3）15:00／（4）16:00

イベントURL：https://www.hmv.co.jp/store/event/54725/

※イベントに関する詳細やお問い合わせは、上記の各URLよりご確認ください。

◎特典会内容

■1冊券：サインなし本1冊（本人からお渡し）

■3冊券：サイン入り本1冊（本人からお渡し）＋通常本2冊

■5冊券：サイン入り本1冊（その場で宛名入れ＋本人からお渡し）＋通常本4冊＋携帯写真撮影

◎オンラインイベント

日程：2026年6月7日（日）

イベントURL：https://www.hmv.co.jp/news/article/260120131/

※イベントに関する詳細やお問い合わせは、上記のURLよりご確認ください。

限定版情報

◎カドスト限定特装版

【特典】オリジナルアクリルプレート付き

発売日：2026年4月8日（水）

予約期間：2026年1月27日（火）18:00～2月22日（日）23:59

定価：6,710円（税込）

お届け予定日：2026年4月8日（水）以降、順次発送

▼カドスト限定特装版の購入方法については、下記URLにてご確認ください。

URL：https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302601001577/

◎K-SHOP版

【特典】生写真1枚付き（全3種）＋もれなく写真へ宛名＆サイン記載

▼K-SHOP限定版の購入方法については、下記URLにてご確認ください。

URL：https://www.kenon-shop.jp/products/detail.php?product_id=3325

※限定版、特典に関するお問い合わせは、各店舗までお願いいたします。

※特典の数には限りがあるため、数量に達し次第、特典付与が終了になる場合がございます。

【BoyAge 公式X】https://x.com/boyage_edit/

【BoyAge 公式Instagram】https://www.instagram.com/boyage_edit

【アーティストアライアンス書籍課 公式X】https://x.com/SpoBun