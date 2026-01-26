ブシュロン 2026年 ハイジュエリーコレクション “Nom: Boucheron, Prenom: Frederic 『フレデリック・ブシュロン』″ を発表

株式会社 ブシュロン ジャパン(C)BOUCHERON

ブシュロンは新しい「ヒストリー オブ スタイル」コレクション、「Nom : Boucheron, Prenom : Frederic 『フレデリック・ブシュロン』」を発表いたします。メゾンは毎年1月と7月、異なるコンセプトのもとハイジュエリーコレクションを2回発表しており、１月に発表される「ヒストリー オブ スタイル」コレクションは、メゾンが辿ってきた歴史やヘリテージ作品を着想源に、現代的な解釈を加えたクリエイションです。この創業者の名を冠した新作コレクションは、クリエイティブディレクターのクレール・ショワンヌとクリエイティブスタジオがメゾンの創業者、フレデリック・ブシュロンの先駆的なスピリットにオマージュを捧げたものとなりました。

革新とは、物事への視点の転換によってもたらされるものです。創業者フレデリック・ブシュロンは1858年にパリに初のブティックを構え、以来ハイジュエリーの新境地を切り拓きました。彼と同時代のジュエラーたちが伝統を「継承」する中、フレデリックは伝統に「挑戦」し、また周囲が秩序に従う中、彼はルールを再構築しました。この独自の姿勢、常に既成概念の先までをも見据える視点は、彼のすべてのクリエイションに反映されました。創業から168年たった今もなお、フレデリック・ブシュロンの名はヴァンドーム広場で語り継がれています。

クリエイティブディレクターのクレール・ショワンヌは、表舞台に立つことを望まずにその天賦の才をクリエイションで示し続けた、偉大な先駆者であるフレデリック・ブシュロンの肖像を作品として描きたいと考えました。そして彼女は象徴的な4つのハイジュエリー作品を制作し、フレデリック・ブシュロンが生きた物語を4つの章で描き出します。

1つ目の章は「THE ADDRESS - アドレス（ヴァンドーム）」。フレデリックはヴァンドーム広場に初めてブティックを構えたハイジュエラーとして、既存の概念や慣習にとらわれることなく、パリの宝飾業界に新たな章を刻みました。

「THE ADDRESS（アドレス）」ネックレス

エメラルドカット ダイヤモンド(D-FL / タイプIIa / 10.01ct)、バゲットカット ダイヤモンド、

ラウンドカット ダイヤモンド、ブラックラッカー、ホワイトゴールド

ネックレスとリングのマルチウェア作品

制作時間：1,107時間

2つ目の章は「THE SPARK - スパーク（イノベーション）」。フレデリックのクリエイションにおいて常に主役であったのは身に着ける人であり、その時代に生きる人々の理想や想いに寄り添うように作品は制作されました。

「THE SPARK（スパーク）」ネックレス

カイトカット ダイヤモンド(D-IF / タイプIIa / 5.01ct)、ラウンドカット ダイヤモンド(D-IF / 2.96ct)、エメラルドカット ダイヤモンド(D-IF / タイプIIa / 3.07ct)、ペアシェイプ ダイヤモンド(D-IF / タイプIIa / 2.02ct)、ヘキサゴナルカット ダイヤモンド(D-VVS2 / 2.09ct)、 オーバルカット ダイヤモンド(D-FL / 1.76ct)、アッシャーカット ダイヤモンド(D-FL / 1.71ct)、マーキスカット ダイヤモンド(D-IF / 0.81ct)、ラウンドカット ダイヤモンド、ホワイトゴールド

制作時間：323時間

3つ目の章は「THE SILHOUETTE - シルエット（クチュール）」。フレデリックは織物商の家に生まれたことから、ジュエリーが身体をいかに美しく飾るかという点においても独自のアプローチに挑みました。

「THE SILHOUETTE（シルエット）」ネックレス

ラウンドカット ダイヤモンド(D-IF / 2.59ct、D-IF / 2.57ct)、バゲットカット ダイヤモンド、

ラウンドカット ダイヤモンド、ホワイトゴールド

6通りの着用方法のマルチウェア作品

制作時間：1,652時間

そして最後の章「THE UNTAMED - アンテイムド（ナチュール）」。独自の自然観を持ち、自然の不完全さまでをも愛したフレデリックは、そのありのままの姿を写実的に描きだすことで自らの表現へと昇華させました。

「THE UNTAMED（アンテイムド）」ネックレス

ラウンドカット ダイヤモンド、ロッククリスタル、ホワイトゴールド

7通りの着用方法のマルチウェア作品

制作時間：2,600時間

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AILUI72_8oQ ]

