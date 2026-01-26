にゃんこ大商店にて「卓上カレンダー にゃんこ大戦争」を2月6日(金)から発売！新年度に便利な4月始まり仕様で登場

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）は、スマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』のオリジナルグッズ「卓上カレンダー にゃんこ大戦争」を、2月6日(金)からポノス直営の自社ECサイト「にゃんこ大商店オンライン」にて発売いたします。

にゃんこ大商店（直営EC）として初のオリジナルカレンダー！

2026年4月から2027年3月までのにゃんこ大戦争の卓上カレンダーが登場。

ゲームでおなじみのにゃんこはもちろん、「かわいい」から「かっこいい」まで、これまでにないほど多彩なテイストのイラストを卓上カレンダーにぎゅっと詰め込みました。

季節感あふれるバリエーション豊かなにゃんこたちを存分に味わえる一方で、予定を書き込みやすい実用的なデザインになっています。毎月めくるのが楽しみになる、見応え抜群の仕上がりです。

卓上カレンダー にゃんこ大戦争 1,430円（税込）

仕様：白Wリング、片面印刷、表面フルカラー、台紙卓上タイプ、14枚(表紙、裏表紙含む)

サイズ：W13.7cm×H23.4cm (台紙含む)×D1.1cm(リング含む)

にゃんこ大商店オンラインに会員登録すると『にゃんこ大戦争』で限定キャラクター「ネコ店長＆ネコ店員」をプレゼント！

にゃんこ大商店オンラインに会員登録すると、スマホアプリ『にゃんこ大戦争』で、限定キャラクター「ネコ店長＆ネコ店員」をプレゼントいたします。

詳細はにゃんこ大商店オンライン(https://www.nyanko-daishoten.jp)をご覧ください。

「にゃんこ大商店」について

「にゃんこ大商店」は、スマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』を開発・運営するポノス株式会社のオフィシャルストアです。ゲーム内に登場する個性豊かな「にゃんこ」たちの魅力を、ぬいぐるみやアパレル、雑貨などの幅広いオリジナル商品を通じてお届けします。直営ECサイトや期間限定のポップアップショップを通じて、いつでもどこからでも、ファンと「にゃんこ」たちがつながる場を目指しています。

にゃんこ大商店オンライン：https://www.nyanko-daishoten.jp/

にゃんこ大商店Amazonストア：https://www.amazon.co.jp/stores/page/A5C76F28-D99B-4A2E-96C4-6DF71AAA1B39

にゃんこ大商店 公式Xアカウント：https://x.com/nyankodaishoten

ポノスについて

ポノスは1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL1億1000万回（2025年9月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

※ 引用・転載される場合は、引用元がわかるようにURLのリンクを設置・掲載してください。

※ 画像のみを引用・転載する際は、権利表記「(C)PONOS Corp.」の記載をお願いいたします。