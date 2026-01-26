2月1日（日）「DMMオンクレお笑いライブ」開催記念！ダイアンなど人気芸人5組の限定グッズが登場
合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が提供するオンラインクレーンゲームサービス「DMMオンクレ」は2026年2月1日（日）に「DMMオンクレお笑いライブ」を開催いたします。これを記念し、出演するダイアン・さや香・紅しょうが・フースーヤ・バッテリィズの撮り下ろし素材を使用したDMMオンクレ限定グッズを2026年1月26日（月）18時より展開いたします。
「DMMオンクレお笑いライブ」グッズ概要
「DMMオンクレお笑いライブ」に出演するダイアン・さや香・紅しょうが・フースーヤ・バッテリィズのDMMオンクレ限定グッズを2026年1月26日（月）より期間限定で展開します。「映画」をテーマに各コンビのイメージに合わせてスタイリングした、こだわりの撮り下ろし写真を使用しています。DMMオンクレでしか手に入らないラインナップですので、ぜひこの機会にゲットしてください。
グッズ展開期間：2026年1月26日（月）18:00 ～ 2026年2月28日（土）23:59
特集ページURL：https://onkure.dmm.com/lp/owarai
展開グッズ：
◯ダイアン
人文字アクリルキーホルダー（ランダム全4種）
サイズ：約5.5cm
額縁ステッカー（2枚セット全1種）
サイズ：約H4cm程度
証明写真風ステッカー（全2種）
サイズ：約W9cm
天使と悪魔ステッカー（ランダム全6種）
サイズ：約H6.5cm
ステッカー（ランダム全3種）
サイズ：約6cm
ブロマイド（ランダム全6種）
サイズ：L版
エコバッグ（全1種）
サイズ：約W31×H34cm
ネックストラップ（全2種）
サイズ：長さ90cm程度
◯さや香
アクリルスタンド（全2種）
サイズ：約H9~10cm程度
ステッカー（ランダム全4種）
サイズ：約H8cm
額縁ステッカー（2枚セット全1種）
サイズ：約H4cm程度
ちっちゃいアクリルキーホルダー（全6種）
サイズ：3.5cm程度
ブロマイド（ランダム全6種）
サイズ：L版
ポーチ（全1種）
サイズ：約W18×H12cm
◯紅しょうが
アクリルスタンド（全3種）
サイズ：約H9~10cm程度
ステッカー（ランダム全4種）
サイズ：約8cm
額縁ステッカー（2枚セット全1種）
サイズ：約H4cm程度
ちっちゃいアクリルキーホルダー（全2種）
サイズ：3.5cm程度
お名前アクリルキーホルダー（全2種）
サイズ：約H6.5cm
アクリルキーホルダー（全1種）
サイズ：約W6.5cm
ブロマイド（ランダム全6種）
サイズ：L版
カレー皿（全1種）
サイズ：直径約20.5cm
◯フースーヤ
アクリルスタンド（全3種）
サイズ：約H9~10cm程度
ステッカー（ランダム全4種）
サイズ：約8cm
額縁ステッカー（2枚セット全1種）
サイズ：約H4cm程度
ちっちゃいアクリルキーホルダー（全6種）
サイズ：3.5cm程度
ブロマイド（ランダム全6種）
サイズ：L版
月めくりカレンダー（全1種）
サイズ：B6サイズ
◯バッテリィズ
アクリルスタンド（全3種）
サイズ：約H9~10cm程度
ステッカー（ランダム全4種）
サイズ：約H8cm
額縁ステッカー（2枚セット全1種）
サイズ：約H4cm程度
ちっちゃいアクリルキーホルダー（全6種）
サイズ：3.5cm程度
ブロマイド（ランダム全6種）
サイズ：L版
ナップサック（全1種）
サイズ：約38×45cm
※景品は数に限りがある場合がございます。
※展開日は予告なく変更する可能性がございます。
※画像と実際の景品とは細部や色合いが異なる場合があります。
各コンビの直筆サイン入りチェキが当たる、Wチャンスキャンペーンを開催！
「DMMオンクレお笑いライブ」のオリジナルグッズの台をプレイされた方の中から抽選で各コンビ3名様（計15名様）に、直筆サイン入りチェキが当たるキャンペーンを開催します。
詳細はDMMオンクレ公式Xおよび、景品詳細ページをご確認ください。
※プレイしたグッズのコンビのチェキが抽選対象となります。
「DMMオンクレお笑いライブ」について
「DMMオンクレ お笑いライブ」は、吉本興業の人気芸人5組（ダイアン・さや香・紅しょうが・フースーヤ・バッテリィズ）とDMMオンクレがおくる、一夜限りのスペシャルイベントです。各劇場の人気メンバーによる珠玉のネタ披露に加え、DMMオンクレを使った豪華対決コーナーも開催します。
＜「DMMオンクレお笑いライブ」詳細＞
・開催日時：2026年2月1日（日）開演17:00 / 終演19:00（予定）
・開場：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場 スクリーン1
※東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場内
・出演者：
【前半：お笑いライブ】
さや香・紅しょうが・フースーヤ・バッテリィズ
【後半：オンクレ対決コーナー】
ダイアン・さや香・紅しょうが・フースーヤ・バッテリィズ
MC：奥田修二（ガクテンソク）
・詳細：https://onkure.dmm.com/notice/detail?id=963
チケット販売情報
DMMオンクレアプリ内で、チケットを販売しております。
・販売開始日時：2025年12月15日（月）18:00～
※規定枚数に達し次第、販売終了となります。
・販売サイト：DMMオンクレ アプリ内
※アプリは以下よりダウンロードいただけます。
-Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure
-iOS版
https://apps.apple.com/jp/app/id1608880742
・座席別 料金：
SOLD OUT１.前方2列以内確約（300DC付）/ 5,000円
SOLD OUT２.前方ブロック（100DC付）/ 3,000円
３.後方ブロック（100DC付）/ 2,000円
SOLD OUT４.ペアシート（300DC付）/ 4,500円
※DCは、DMMオンクレのアプリで使える専用コインです。
※おひとり様2枚まで購入可能
・購入方法：
DMMオンクレアプリ内での、チケットの具体的な購入方法や詳細については、以下特集ページよりご確認下さい。
https://onkure.dmm.com/notice/detail?id=963
DMMオンクレとは
「DMMオンクレ」は、PCやスマートフォンを使って実物のクレーンゲーム機を遠隔操作し、ユーザーが24時間どこからでもクレーンゲームを楽しめるサービスです。オリジナルアイテムから日用品や食品まで、3000種類以上の景品を取り揃え、獲得した景品は、後日自宅に配送する仕組みとなっています。豊富な遊び方や、景品の獲得をサポートするゲットゲージ（獲得保証）機能などがあり、初心者でも安心してお楽しみいただけます。
・公式X：https://x.com/DMM_onkure
・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dmm_onkure
＜プレイはこちらから＞
・ブラウザ版
https://onkure.dmm.com
・Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure
・iOS版
https://apps.apple.com/jp/app/id1608880742
・Google TV版
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure&listing=googletv(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.Onkure&listing=googletv)
・Fire TV版
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F32LF1YQ
