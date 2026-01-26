【東急Sレイエス フットボールスクール】東急SレイエスFC フットサルU-18全国大会優勝記念キャンペーン
この度、2026年1月12日(祝月)に行われました「第10回U-18フットサルリーグチャンピオンズカップ」にて、東急SレイエスFC フットサルU-18が全国大会で初優勝いたしました。また、同大会において葛島 歓咲(くずしま かんさく)選手が得点王に輝きました。
今回は優勝を記念して、豪華特典をご用意いたしました。
ぜひこの機会にご入会をご検討ください。
皆様のご入会をお待ちしております。
■内容
2026年1・2月中にご入会していただいた方の中から、抽選で20名様にサッカー4号球もしくはフットサル3号球をプレゼントいたします。
■対象
2026年1・2月の入会者
※東山田・NAS溝の口・むつみ幼稚園は対象外となります。
■期間
2026年1月1日(木)～2026年2月28日(土)
■入会特典
各スクールで実施している入会キャンペーン特典に加えて、抽選で20名様に、、、
サッカー4号球もしくはフットサル3号球をプレゼント♪
※当選者にはご希望のボールの種類を確認後、3月中にお渡し予定です。
【各スクールキャンペーン】
※全スクールのキャンペーン内容が異なります。
詳しい詳細は各スクールキャンペーンぺージ(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/every_year/admission_campaign.html)よりご確認ください。
■その他
・期間内の入会手続きの方が対象となります。
・選抜コースのご入会は適用外となります。
・詳細はご希望のスクールまでお問い合わせください。
お問い合わせ一覧はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/contact_list.html#TOKYUSReyesFOOTBALLSCHOOL)
■体験予約
体験申込はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/lp/trial_school.html)
全国大会優勝キャンペーン詳細はこちら :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/2025_year/national_championship_commemorative_campaign_FU18.html
入会キャンペーン詳細はこちら :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/every_year/admission_campaign.html