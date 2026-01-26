【東急Sレイエス フットボールスクール】東急SレイエスFC フットサルU-18全国大会優勝記念キャンペーン

写真拡大 (全2枚)

東急スポーツシステム株式会社


　この度、2026年1月12日(祝月)に行われました「第10回U-18フットサルリーグチャンピオンズカップ」にて、東急SレイエスFC フットサルU-18が全国大会で初優勝いたしました。また、同大会において葛島 歓咲(くずしま かんさく)選手が得点王に輝きました。



　今回は優勝を記念して、豪華特典をご用意いたしました。


　ぜひこの機会にご入会をご検討ください。


　皆様のご入会をお待ちしております。


　


■内容


　2026年1・2月中にご入会していただいた方の中から、抽選で20名様にサッカー4号球もしくはフットサル3号球をプレゼントいたします。



■対象


　2026年1・2月の入会者


※東山田・NAS溝の口・むつみ幼稚園は対象外となります。



■期間


　2026年1月1日(木)～2026年2月28日(土)



■入会特典


　各スクールで実施している入会キャンペーン特典に加えて、抽選で20名様に、、、


　サッカー4号球もしくはフットサル3号球をプレゼント♪


※当選者にはご希望のボールの種類を確認後、3月中にお渡し予定です。





【各スクールキャンペーン】


※全スクールのキャンペーン内容が異なります。


　詳しい詳細は各スクールキャンペーンぺージ(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/every_year/admission_campaign.html)よりご確認ください。



■その他


・期間内の入会手続きの方が対象となります。


・選抜コースのご入会は適用外となります。


・詳細はご希望のスクールまでお問い合わせください。



　お問い合わせ一覧はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/contact_list.html#TOKYUSReyesFOOTBALLSCHOOL)



■体験予約


　体験申込はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/lp/trial_school.html)




全国大会優勝キャンペーン詳細はこちら :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/2025_year/national_championship_commemorative_campaign_FU18.html
入会キャンペーン詳細はこちら :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/every_year/admission_campaign.html