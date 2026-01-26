【東急Sレイエス フットボールスクール】東急SレイエスFC フットサルU-18全国大会優勝記念キャンペーン

東急スポーツシステム株式会社

この度、2026年1月12日(祝月)に行われました「第10回U-18フットサルリーグチャンピオンズカップ」にて、東急SレイエスFC フットサルU-18が全国大会で初優勝いたしました。また、同大会において葛島 歓咲(くずしま かんさく)選手が得点王に輝きました。

今回は優勝を記念して、豪華特典をご用意いたしました。

ぜひこの機会にご入会をご検討ください。

皆様のご入会をお待ちしております。

■内容

2026年1・2月中にご入会していただいた方の中から、抽選で20名様にサッカー4号球もしくはフットサル3号球をプレゼントいたします。

■対象

2026年1・2月の入会者

※東山田・NAS溝の口・むつみ幼稚園は対象外となります。

■期間

2026年1月1日(木)～2026年2月28日(土)

■入会特典

各スクールで実施している入会キャンペーン特典に加えて、抽選で20名様に、、、

サッカー4号球もしくはフットサル3号球をプレゼント♪

※当選者にはご希望のボールの種類を確認後、3月中にお渡し予定です。

【各スクールキャンペーン】

※全スクールのキャンペーン内容が異なります。

詳しい詳細は各スクールキャンペーンぺージ(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/every_year/admission_campaign.html)よりご確認ください。

■その他

・期間内の入会手続きの方が対象となります。

・選抜コースのご入会は適用外となります。

・詳細はご希望のスクールまでお問い合わせください。

お問い合わせ一覧はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/contact_list.html#TOKYUSReyesFOOTBALLSCHOOL)

■体験予約

体験申込はこちら(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/lp/trial_school.html)

全国大会優勝キャンペーン詳細はこちら :https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/2025_year/national_championship_commemorative_campaign_FU18.html入会キャンペーン詳細はこちら :https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/every_year/admission_campaign.html