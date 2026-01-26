ウィークエンド マックスマーラ、SEBAGOとのコラボレーションによるシューズ、最終章を発表

株式会社マックスマーラ ジャパン

ウィークエンド マックスマーラは2026年春夏コレクションより、アメリカ・メイン州を拠点とするシューズブランド SEBAGO（セバゴ）とのコラボレーションによる限定シューズの第三弾「A Weekend with Sebago」を発表いたします。両ブランドが共有する価値観と、肩の力を抜いたエレガンスを体現してきた本パートナーシップは、本コレクションをもって最終章を迎えます。

本モデルは、1970年に誕生したSEBAGOのアイコン、ボートシューズ「DOCKSIDES（ドックサイド）」を再解釈しています。ホワイトソールを採用し、最大の特徴は、シューズのサイドを通りフロントで結ばれるトーナルカラーのフレック入りシューレースと、フロントにあしらわれた大きなタッセルディテールです。クラシックなマリンシューズに遊び心を添えるタッセルは取り外し可能で、スタイリングに合わせたアレンジが可能。また両ブランドのロゴが、コーブランディングとして刻印されています。

SEBAGOは、ペニーローファーによってプレッピー・シックを確立し、その後、陸でも海でも快適な履き心地を追求したオリジナル「Docksides」でフットウェアの歴史に革新をもたらしてきたパイオニア的存在です。ナウティカルな軽快さと、意外性のあるディテールを融合させた「A Weekend with Sebago」のボートシューズは、水辺での時間から都会で過ごすリラックスしたサマースタイルまで、夏のワードローブに欠かせない一足となります。

本シューズは2月より数量限定にてウィークエンドマックスマーラ あべのハルカス近鉄本店及び京王百貨店新宿店にて展開予定です。

【製品情報】

品名：スムース レザー シューズ

価格：\88,000-税込

素材：カーフレザー

【店舗情報】

店名：ウィークエンドマックスマーラ あべのハルカス近鉄本店

住所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１－４３ タワー館5階

電話：06- 6624-1111(代表)

店名：ウィークエンドマックスマーラ 京王百貨店新宿店

住所：東京都新宿区西新宿１丁目１－４ 3F

電話：03-5321-5296

WEEKEND Max Mara

1983年、週末のアウトドアシーンを想定したカジュアルコレクションとして誕生したウィークエンド マックスマーラは、現在では独自のアイデンティティと確かな個性を備えた、イタリア発のライフスタイルブランドへと進化しました。レディ・トゥ・ウェアからアクセサリーまで幅広く展開するコレクションは、トレンド性とタイムレスさを巧みに融合。フォーマルとカジュアルを横断する、洗練されたマルチオケージョンのスタイルを提案しています。また、シーズンごとに著名なクリエイターがブランドコードを再解釈する「シグネチャー・カプセル・コレクション」も展開。世界約250店舗の直営店および主要百貨店にて展開されています。