【NEOWIZゲームオン プレスリリース】ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』1月23日放送回は、安達祐人の誕生日をGLAY・TERUが祝福！

2026年1月26日（月）

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』の投票機能と連動した、日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（TOKYO FM）。

1月23日放送回は、安達祐人の誕生日を祝福し、GLAY・TERUからサプライズメッセージをお届けしました。

また、同日のチャート投票では、JOOHONEY (MONSTA X)による「Push (Feat. REI (IVE))」」が1位を獲得し、番組内でも紹介されました。

■MC安達祐人の誕生日にGLAY・TERUからサプライズ！

1月23日（金）の「Pick Up Artist」は、MC安達祐人の誕生日スペシャル。番組中、なんとGLAYのTERUさんから突然のお祝いメッセージが届き、安達も「びっくりした！」と驚きを隠せない様子でした。

TERUさんは、PENTAGONへの楽曲提供や最近のフットサル大会での共演など、公私にわたる交流を紹介。「TFA（チーム）の若手の力を発揮してくれた」と絶賛しつつ、自身の28歳当時を「GLAYを知ってもらうために朝4時から取材を受けるなど必死だった」と振り返り、「これからも一緒に頑張ろう」とエールを送りました。

安達は「アーティストとしても人間としても成長させてくれた方からの言葉。最高の誕生日になった」と感激。TERUさんの多忙だった28歳のエピソードを受け、「僕もたくさんの音楽を届ける年にする」と熱い抱負を語りました。

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

1月23日（金）の放送回でJOOHONEY (MONSTA X) 「Push (Feat. REI (IVE))」が1位を獲得！

今週見事1位に輝いたのは、先週の15位から一気に頂点へ駆け上がったMONSTA X・JOOHONEYの「Push(Feat. REI (IVE))」です。同じ事務所の先輩・後輩による豪華コラボレーション。MCの安達も「デビュー前から大好きだった」と語るJOOHONEYが、ついに首位を獲得。ファンとしても嬉しい最高の結果となりました。

続いて3位に初登場したのは、SEVENTEENのメインボーカルユニット、DK X SEUNGKWANの「Blue」。「お互いに異なる歩幅の愛」を歌い上げました。普段はお笑い担当として明るい二人ですが、曲に入ればその歌声は圧巻。聴く人の心を惹きつける魅力で、堂々のトップ3入りです。

4位には、オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した8人組、ALPHA DRIVE ONE（AD1）のデビュー曲「FREAK ALARM」がランクイン。安達も待ちわびていたデビューです。K-POP界を牽引する予感に満ちたダンスナンバーとなっています。

1月23日付『IDOL CHAMP』アプリ週間投票ランキング 1位～10位

■ 番組概要

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

●番組名：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時：毎週金曜日 18:00～18:25

●放送局：TOKYO FM（周波数 80.0MHz）

●パーソナリティ：安達祐人さん（PENTAGON ユウトとしても活躍）

●公式X： https://twitter.com/popktop10friday

●公式サイト： https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●公式ハッシュタグ： #ポプコン

●radiko： https://radiko.jp/

※タイムフリー機能で放送後1週間まで聴取可能です。（エリア外聴取はプレミアム会員登録が必要）

●アフタートーク配信：

AuDee： https://audee.jp/

Spotify： https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music： https://x.gd/v3wFq

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

※MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

