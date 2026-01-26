渋谷よしもと漫才劇場＆神保町よしもと漫才劇場　特別公演「トーキョーマンゲキ超お笑いライブ」「トーキョーマンゲキオールスター」開催決定！

吉本興業株式会社

3月28日(土)東京・立川ステージガーデンにて、渋谷よしもと漫才劇場・神保町よしもと漫才劇場による特別公演「トーキョーマンゲキ超お笑いライブ」「トーキョーマンゲキオールスター」を開催することが決定しました。

本公演は、東京マンゲキ所属メンバーが初めて普段のホームグラウンドである漫才劇場を飛び出して開催するイベントとして、両劇場の魅力を結集した昼夜2公演実施します。

昼公演では、渋谷よしもと漫才劇場・神保町よしもと漫才劇場で開催されている「よしもとお笑いライブ」を特別版として、ネタとコーナーをたっぷりとお届けいたします。

夜公演では、レギュラー企画公演で実施している人気コーナー企画をはじめ、所属メンバーの人気コンテンツに注目した企画を多数ご用意しております。

チケットは、1月28日（水）11:00よりFANYチケットにて先行販売を開始します。

今後の本イベントに関する追加情報等の詳細は、随時各劇場公式HPやSNSで更新予定ですので、お見逃しなく。

「渋谷よしもと漫才劇場＆神保町よしもと漫才劇場 特別公演」イベント概要

【日時】2026年3月28日(土)

【会場】TACHIKAWA STAGE GARDEN（立川ステージガーデン）（東京都立川市緑町3-3 N1）

【出演】渋谷・神保町よしもと漫才劇場所属芸人

【公演数】2公演

渋谷よしもと漫才劇場＆神保町よしもと漫才劇場 特別公演「トーキョーマンゲキ超お笑いライブ」

（開場12:00／開演13:00／終演15:00）

渋谷よしもと漫才劇場＆神保町よしもと漫才劇場 特別公演「トーキョーマンゲキオールスター！」

（開場17:00／開演18:00／終演21:00）

【チケット販売スケジュール】

１.FANY先行販売:1月28日（水）11:00～1月30日（金）11:00

販売：1公演目チケット、2公演目オールスター席・S席・A席チケット ※B席は一般販売のみで販売

対象：FANYチケット

２.一般発売:2月5日（木）10:00～ ※FANYチケット、チケットぴあ、ローソンチケットで販売

販売：各公演チケット

◎13:00 渋谷よしもと漫才劇場＆神保町よしもと漫才劇場 特別公演「トーキョーマンゲキ超お笑いライブ」

https://ticket.fany.lol/event/detail/12213

◎18:00 渋谷よしもと漫才劇場＆神保町よしもと漫才劇場 特別公演「トーキョーマンゲキオールスター！」

https://ticket.fany.lol/event/detail/12237

※チケットページは1月27日（火）10:00以降、表示されます。

※公演詳細は本リリース2ページ目をご確認ください。

公演詳細

1公演目 『 渋谷よしもと漫才劇場＆神保町よしもと漫才劇場 特別公演「トーキョーマンゲキ超お笑いライブ」』

時間:12:00 開場／13:00 開演／15:00 終演予定

料金:前売4,000円／当日4,500円

出演：ダンビラムーチョ、ニッポンの社長、さや香、滝音、ケビンス、紅しょうが、ドンデコルテ、9番街レトロ、エバース、エルフ、ナイチンゲールダンス、めぞん、ヨネダ2000、イチゴ、金魚番長、他

2公演目 『渋谷よしもと漫才劇場＆神保町よしもと漫才劇場 特別公演「トーキョーマンゲキオールスター！」』

時間:17:00 開場／18:00 開演／21:00 終演予定

料金

・オールスター席（最前確約＆Tシャツ付き）：前売15,000円／当日15,000円

・S席：前売7,000円／当日7,000円

・A席：前売5,000円／当日5,000円

・B席：前売4,000円／当日4,000円

出演：ダンビラムーチョ、ニッポンの社長、さや香、滝音、ケビンス、紅しょうが、ドンデコルテ、9番街レトロ、エバース、エルフ、ナイチンゲールダンス、めぞん、ヨネダ2000、イチゴ、金魚番長、ゼロカラン、家族チャーハン、大王、他多数

注意事項

『渋谷よしもと漫才劇場＆神保町よしもと漫才劇場 特別公演

「トーキョーマンゲキオールスター！」』座席詳細について

各座席の座席位置は、下記の通りです。

◎オールスター席：最前列

◎S席：1階 2～14列

◎A席：1階 15～28列

◎B席：2階・3階席

【オールスター席について】

・お一人様1枚までとなります。

・Tシャツは当日、会場内のTシャツ引換ブースにてお渡しいたします。

・お受取りの際は、チケットのご提示が必要です。

・Tシャツのサイズは「Lサイズ」のみとなります。あらかじめご了承ください。

・ご観劇される劇場での引き換えとなります。

各種SNS情報

渋谷よしもと漫才劇場

HP：https://shibuya-manzaigekijyo.yoshimoto.co.jp/

X：https://x.com/shibuya_mngk

Instagram：https://www.instagram.com/shibuya_mngk/

神保町よしもと漫才劇場

HP： https://jimbocho-manzaigekijyo.yoshimoto.co.jp/

X： https://x.com/jimbocho_mngk

Instagram：https://www.instagram.com/jimbocho_mngk/

▼2館合同アカウント

TikTok：https://www.tiktok.com/@jimbocho_manzai

YouTube：https://www.youtube.com/@jimbocho_mngk