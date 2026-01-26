「雪ミク」を塗って、豪華賞品をゲットしよう！ 塗り絵コンテスト「塗りマス！」が「SNOW MIKU 2026」とコラボレーション
セルシスは、1月26日（月）より株式会社アイビスと共催する、第三十五回デジタル塗り絵コンテスト「塗りマス！」で、「SNOW MIKU 2026」とコラボレーションします。
「SNOW MIKU」とは本コンテストにおいて6度目のコラボレーションとなり、これまでに2万7千点を超える雪ミクの塗り絵作品を応募いただきました。今年の「SNOW MIKU 2026」メインビジュアルを担当する人気イラストレーターのぶーた氏をはじめ、PiPi氏、みっ君氏の描き下ろしイラストをお題として、雪ミクと一緒に冬を彩る素敵な塗り絵作品を募集します。
https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/(https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/)
「塗りマス！」は、コンテストサイトから線画をダウンロードして自由な端末／アプリで彩色し、X（旧Twitter）にハッシュタグをつけて投稿することで応募できる塗り絵コンテストです。これまでの総応募数は合計で15万9千点を超えます。
線画をコンテストサイトからダウンロードして彩色し、X（旧Twitter）に指定のハッシュタグをつけて投稿することで、応募完了となります。入賞者には、有名メーカーのペンタブレットやパソコン、ペイントツールなどのクリエイター向け豪華賞品、「SNOW MIKU 2026」関連グッズのほか、ご自身の応募作品がプリントされたアクリルパネルをプレゼントします。惜しくも入賞を逃した参加者には、抽選で50名様に特製クリアファイルをプレゼントします。また、塗っている工程のタイムラプス動画を投稿すると抽選で当たる賞もあります。
応募作品の制作用ツールとして、パソコン・タブレット・スマートフォンで使えるペイントアプリ「CLIP STUDIO PAINT」無料体験版や、無料スマートフォンアプリ「アイビスペイントX」（株式会社アイビス）を提供しております。「CLIP STUDIO PAINT」と「アイビスペイント」は連携しており、「アイビスペイント」で描いた作品を「CLIP STUDIO PAINT」に読み込んで続きを描くことができます。
【第三十五回「塗りマス！」】
▼募集期間
2026年1月26日（月）～ 2月15日（日）まで
▼対象作品
コンテストサイトから指定の線画をダウンロードし、デジタルペイントで完成させた作品（使用する端末、アプリは自由）
▼応募方法
コンテストサイトから線画をダウンロードして彩色し、X（旧Twitter）にハッシュタグ「#第三十五回塗りマス」をつけて投稿することで応募完了となります。
https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/
▼賞と賞品
●塗りマス大賞 3作品
「-傑作-」
1. DAIV R4-I7G50WT-B（ホワイト）（提供：株式会社マウスコンピューター）
製品詳細：https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-r4i7g50wtbccw102dec/?utm_source=celsys&utm_medium=content-text&utm_campaign=2601_nurimasu35&utm_content=pr(https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-r4i7g50wtbccw102dec/?utm_source=celsys&utm_medium=content-text&utm_campaign=2601_nurimasu35&utm_content=pr)
2. Wacom One ペンタブレット small（提供：株式会社ワコム）
製品詳細：https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-tablets/wacom-one/pentablet.html
(https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-tablets/wacom-one/pentablet.html)
3. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）
製品詳細：https://brainmagicproduct.com/orbital2series-comic/?from=clip-studio_bn
4. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）
5. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
「-逸品-」
1. GALLERIA RL7C-R45-C5N イラスト向けモデル（提供：株式会社サードウェーブ）
製品詳細：https://www.dospara.co.jp/TC489/MC16044.html
2. Wacom One ペンタブレット small（提供：株式会社ワコム）
3. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）
4. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）
5. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
「-至高-」
1. 【マンガ・イラスト制作向け|CLIP STUDIO PAINT向けエントリーモデル】インテル(R) プロセッサー N100搭載15型フルHDクリエイターノートパソコン（提供：株式会社ユニットコム）
製品詳細：https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1138615
2. Wacom One ペンタブレット small（提供：株式会社ワコム）
3. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）
4. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）
5. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●液タブ賞 1作品
1. Wacom One 液晶ペンタブレット 14 (DTC141W0)（提供：株式会社ワコム）
製品詳細：https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-displays/wacom-one/14.html
2. 入力デバイス Luminella（ルミネラ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）
製品詳細：https://luminella.tokyo/
3. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）
4. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●色彩賞 抽選1名様
1. ColorEdge CS2400R & キャリブレーションセンサー（提供：EIZO株式会社）
製品詳細：https://www.eizo.co.jp/products/ce/cs2400r/
2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版
または片手入力デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）
3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●初参加賞 抽選1名様
1. TourBox Lite（提供：TourBox Tech Inc.）
製品詳細：https://www.tourboxtech.com/jp/tourbox-lite/
2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）
3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●レベルアップ賞 抽選1名様
1. ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデル/R -WHITE-（提供：株式会社 壽屋）
製品詳細：https://www.kotobukiya.co.jp/product/detail/p4934054054558/
2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版
または片手入力デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）
3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●アクセサリー賞 抽選1名様
1. エレコムモバイルアクセサリーセット（提供：エレコム株式会社）
・アルミ製スマホスタンド P-DSCHALBKN
・タブレット用2本指グローブ（M) TB-GV2M
・薄型コンパクトモバイルバッテリー DE-C45-5000WH
・超強力クリーニングクロス KCT-007GY
製品詳細：
https://www.elecom.co.jp/products/P-DSCHALBKN.html
https://www.elecom.co.jp/products/TB-GV2M.html
https://www.elecom.co.jp/products/DE-C45-5000WH.html
https://www.elecom.co.jp/products/KCT-007GY.html
2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版
または片手入力デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）
3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●雪ミク賞 4作品
1.「SNOW MIKU 2026」雪ミクグッズセット（提供：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社）
・雪ミクコンピレーションアルバム「ふかしぎプラリネージュ feat. 初音ミク」
・「ねんどろいど 雪ミク Sweet Snow Ver.」
・「初音ミクの塗り絵 雪ミクコレクション」
製品詳細：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309291765/
2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版
または片手入力デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）
3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●優秀賞 5作品
1. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）
製品詳細：https://www.clipstudio.net/paint/lineup#monthly_plan
2. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●佳作 30作品
アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
希望される方には、パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン 1年版を進呈します。
■入賞者全員プレゼント
1. 入賞作品をプリントしたアクリルパネル
※画像はイメージです。実際の仕上がりとは異なります。
2. 塗りマス！特製クリアファイル
■抽選で50名様にプレゼント
塗りマス！特製クリアファイル
※画像はイメージです。実際の仕上がりとは異なります。
▼審査結果発表
2026年3月2日（月）予定
「SNOW MIKU 2026」について
「雪ミク」は、北海道を応援するキャラクターです。2010年の『さっぽろ雪まつり』で"真っ白い「初音ミク」の雪像"を作ったことをきっかけに誕生しました。それ以来「雪ミク」が主役のフェスティバル『SNOW MIKU』を毎年北海道で開催しています。
『SNOW MIKU』のフェスティバルで「雪ミク」が着る衣装デザインは、毎年テーマに沿ってインターネット上で広く募集しています。
現在では、北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げています。
▼『SNOW MIKU 2026』公式WEBサイト
https://snowmiku.com/2026/
▼「雪ミク」公式Xアカウント
https://twitter.com/cfm_snowmiku/
Art by ぶーた / PiPi / みっ君
雪ミク2026 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
株式会社セルシスについて
セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。
セルシスコーポレートサイト：https://www.celsys.com/
お問い合わせ先
株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F
e-mail：press@celsys.com
