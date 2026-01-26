対戦型写真アプリ「SNPIT」、日本最大級のカメラ展「CP＋ 2026」に出展

ギグワークス株式会社

株式会社GALLUSYS（ギグワークス株式会社（東証スタンダード 2375）子会社 本社：東京都港区 代表：浅井俊光 以下、GALLUSYS）が開発を進めるブロックチェーンゲーム「SNPIT」は、2026年2月26日（木）よりパシフィコ横浜で開催される日本最大級のカメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP＋（シーピープラス） 2026」に出展します。

写真を「撮る」楽しみを、新しい「価値」へ

従来の写真は「撮って共有する」ことが主な楽しみ方でした。SNPITはそこに、ブロックチェーン技術を活用した「ゲーミフィケーション」と「ポイ活（収益化）」の要素を融合しました。日常の撮影に「勝利する喜び」や「資産としての価値」を加え、新たなモチベーションを創出しています。 国内最大級のカメラの祭典「CP＋」において、最新テクノロジーが写真文化にどのような変革をもたらすのか、その最前線を皆さまに直接お届けいたします。

SNPITブース（小間番号：73）の見どころ

会場では、SNPITの世界観を多角的に体感いただける3つのテーマでブースを展開いたします。

【写真 × ゲーム】

独自の対戦システムを体験：撮った写真がどのように評価され、バトルに勝利するのか。その仕組みをスタッフが直接デモンストレーションいたします。

【写真 × ポイ活】

収益化の仕組みを紹介： 日常の撮影がポイントに変わる収益化の仕組みや、カメラの性能を向上させる「育成」要素を詳しく解説。ポイ活の枠を超えた新しい資産形成の形を解説。

【写真 × コミュニティ】

ユーザー間の交流を体験：カメラ好きが集まるオフラインイベントの様子を公開。当日は既存ユーザー様も多数来場予定となっており、実際のユーザー様から直接「SNPITのある生活」のリアルな声を聞ける機会も設けております。

来場者対象！豪華プレゼントキャンペーン

当日、SNPITブース（小間番号：73）にてアプリのダウンロード画面とSNSフォローをご提示いただいた方を対象に、アプリ内で使用できるギフトカードを獲得できるキャンペーンを実施いたします。カメラファンなら見逃せない「写真で得する」体験を、ぜひブースでお楽しみください。

■ CP＋ 2026 出展概要

会期： 2026年2月26日（木）～3月1日（日）

時間： 10:00～18:00（最終日のみ17:00終了）

会場： パシフィコ横浜（展示ホール）

小間番号： 73

ぜひ、小間番号「73」のSNPITブースにお立ち寄りいただき、これからの“写真の未来”を体験してください。

SNPITとは

SNPITは、スマートフォンのカメラを使って楽しむ、まったく新しいスタイルの対戦型写真アプリです。誰もがより手軽にGame-Fiを楽しめるエコシステムを目指し、スマホカメラという身近で普遍的な機能を活用しています。

ユーザーは、アプリ内カメラを活用して撮影を行い、それにより独自のポイントを獲得できます。さらに、ポイントを用いてカメラの性能を向上させることで、より精巧な画質での撮影や、ポイント獲得量の増加が可能となります。特定の画質基準を超えた写真はバトルへのエントリー資格を得て、バトルでの勝利によるポイント獲得も可能です。

SNPITを通じて、ユーザーは美しい風景を捉え、その価値を再認識することが可能です。これにより、自然保護や文化遺産保護への意識向上に資することを目指しています。

詳細は公式Whitepaper https://wp.snpit.xyz/をご覧ください。

リリース日： 2023年12月

対応OS： iOS／Android

公式サイト： https://lp.snpit.xyz

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/SNPIT_BCG

公式Discord：https://discord.gg/snpitbcg

ギグワークス株式会社

商号：ギグワークス株式会社

所在地：東京都港区

事業内容：子会社の経営管理（オンデマンドエコノミー事業、システムソリューション事業、シェアリングエコノミー事業、Web3サービス事業、少額短期保険事業、イベント事業）

コーポレートサイト：https://www.gig.co.jp/

「日本一のGig Economyのプラットフォーマーになり、労働市場に革命を起こす！」を企業Visionに据え、ダイレクトマッチングでのGig Economy商圏の構築とともに、各種システム開発、オンサイト、コンタクトセンター等BPO業務、コワーキングスペースの提供をするグループ。柔軟な働き方に対しての挑戦をつづけ、国内労働市場により良い未来を創造する。

株式会社GALLUSYS

商号：株式会社GALLUSYS

所在地：東京都港区

代表者：浅井 俊光

コーポレートサイト：https://gallusys.com/

株式会社GALLUSYSはのちに文化となるようなプロダクトの創造を目指すアプリ開発会社。非言語SNS「ピクティア」をグローバルでリリースしており、スマホカメラを使ったアプリの開発を得意とする。