2月14日(土)発売！ 小日向美香の初写真集のタイトルが『まなざし』に決定！ 表紙カットも解禁!!
声優・アーティストの小日向美香さん初めての写真集が2026年2月14日(土)に発売！ このたびタイトルが決定し、表紙画像も解禁となりました。タイトルは『小日向美香1st写真集 まなざし』です。
『小日向美香1st写真集 まなざし』通常版カバー
通常版の表紙は大人っぽいワンピース姿でこちらを見つめるカットに決定。
『小日向美香1st写真集 まなざし』インフォスクエア限定カバー
インフォスクエア限定カバーは、浴衣姿でこちらを見つめるカットに決定。
どちらの表紙もタイトルの「まなざし」の通り、その視線が印象的なものとなりました。
ロケ地は京都＆滋賀。小日向さんが思い入れのあるアニメ作品の聖地を巡ります。
写真集の編集・制作は数々の声優写真集を手掛けてきた声優グランプリが担当。
また、特典付きやイベントの予約もまだまだ受付中です!!
小日向美香さんコメント
このたび1st写真集の発売が決定いたしました……！
いつか写真集を出してみたいという夢をいつもお世話になっている声優グランプリさんで叶えられる事、とてもうれしいです！！
昔はカメラの前でガチガチだった私が、沢山の衣装と素敵なヘアメイクを身にまとい、自信を持って色々な表情やポージングをしながら写真集の撮影に挑めたのも、いつも応援してくださる皆様がいてくれたからです。
そんな皆様が楽しんでくれる姿を想像しながら撮影させていただきましたので、是非素の私も、新しい一面も楽しみにしていてください!!
小日向美香さんプロフィール
こひなたみか●3月14日生まれ。主な出演作はアニメ『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』（長崎そよ）、ゲーム『ブラウンダスト』（ウルフィン）、『クラッシュフィーバー』（アナーコット）、舞台『春風外伝2021』（黒子と）、『散る君、うららと舞い上がり、』ほか。
特典情報アニメイト
★共通特典★
複製サイン＆コメント入りブロマイド（2種のうちランダムでお渡し）
―通常版―
3,960円（税込）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3297692/
―限定セットA―
【ボイスメッセージDLシリアル付き】／4,400円（税込）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3297695/
―限定セットB―
【デジタルフォトブックDLシリアル付き】／4,840円（税込）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3297696/
―限定セットpremium―
【ボイスメッセージDLシリアル＋デジタルフォトブックDLシリアル付き】／5,280円（税込）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3297697/
ゲーマーズ
★共通特典★
複製サイン＆コメント入りブロマイド（2種のうちランダムでお渡し）
―通常版―
3,960円（税込）
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10846645/
―限定版―
【A4サイズアナザーフォトブック付き】5,280円（税込）
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10846648/
―超限定版―
【A4サイズアナザーフォトブック＋アクリルスタンド付き】7,040円（税込）
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10846649/
インフォスクエア
★共通特典★
インフォスクエア限定カバー＆複製サイン＆コメント入りブロマイド（2種のうちランダムでお渡し）
―通常版―
3,960円
https://infosquare.shop/?pid=189250106
※こちらの商品はイベント抽選対象商品ではありません。
―限定版―
【B2タペストリー＋アクリルキーホルダー＋缶バッジ3種セット付き】／11,000円（税込）
https://infosquare.shop/?pid=189250112
※こちらの商品はイベント抽選対象商品ではありません。
そのほかオリジナルブロマイド付き法人
●セブンネット／3,960円
https://7net.omni7.jp/detail/1107661258
●楽天／3,960円
https://books.rakuten.co.jp/rb/18438873/
●HMV／3,960円
https://www.hmv.co.jp/product/detail/16400458
●ヨドバシカメラ／3,960円
https://www.yodobashi.com/product/100000009004187710/
イベント情報写真集サイン会／東京回
●日時
2026年4月25日（土）
●内容
写真集のお好きなページに宛名とサイン入れ
●参加方法
アニメイト、ゲーマーズにて期間内に当該イベント参加券付きを購入の方の中から抽選。
※詳細は各法人のHPや購入ページなどをご確認ください。
アニメイト
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114259
ゲーマーズ
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6970
写真集サイン会／大阪回
●日時
2026年4月26日（日）
●内容
写真集のお好きなページに宛名とサイン入れ
●参加方法
アニメイト、ゲーマーズにて期間内に当該イベント参加券付きを購入の方の中から抽選。
※詳細は各法人のHPや購入ページなどをご確認ください。
アニメイト
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114259
ゲーマーズ
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6970
商品概要
書名：小日向美香1st写真集 まなざし
発売日：2026年2月14日(土)
予価：3,960円(税込)
仕様：A4判 オールカラー 96ページ
発行：イマジカインフォス