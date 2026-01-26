220名の生徒が舞台で躍動、来場者約600名～「FSAダンスフェスティバル」を開催～

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループで福島県郡山市を中心に子どもから大人、シニアまで幅広い年齢層に対応したダンスやバスケットボールを中心とするスポーツスクール事業を展開する一般社団法人福島スポーツアカデミー（以下、FSA／本社：福島県）では、2026年1月17日にダンススクール生徒による発表会イベント「FSAダンスフェスティバル」を開催し、出演生徒220名、来場観客数は約600名と、多くの皆様にご来場いただき、盛況のうちに終了いたしました。

本イベントは、日頃からレッスンに励む生徒たちが、ダンスを通じて培ってきた表現力や協調性、挑戦する心を舞台上で発揮することを目的に開催。幼児から中高生・大人まで、年齢や経験の異なる生徒一人ひとりが、それぞれの成長を感じさせるパフォーマンスを披露しました。



当日はチアダンスやヒップホップ・ジャズ・K-POPなどFSAダンススクールが展開する計８ジャンルの多彩な演目が約２時間超に渡って披露され、会場には大きな拍手と歓声が響き渡りました。客席にはご家族や友人、地域の皆様が集い、子どもたちの努力と成長を温かく見守る、笑顔あふれる一日となりました。

本フェスティバルの演出・運営面では、ＮＳＧグループのA＆D国際アート＆デザイン大学校 音響・ミュージック科の協力のもと、音響やステージ進行において高いクオリティの舞台演出が実現しました。プロを目指す学生が実践の場として関わることで、イベント全体の完成度が高まりました。

また、県内外のダンスシーンで活躍するゲストダンサー4組による特別パフォーマンスも披露。そのうちの1組として、国際アート＆デザイン大学校 高等課程ダンスコースの生徒が出演し、圧巻のパフォーマンスで会場を魅了しました。高い技術力と表現力に、会場からは大きな拍手が送られました。



FSAでは、ダンスを「技術習得」だけでなく、「自己表現力」「人前で挑戦する経験」「仲間と創り上げる達成感」を育む教育の一環と位置づけています。本フェスティバルは、その学びの成果を発表する場であると同時に、地域に開かれた交流の場としても開催されています。

現在、本発表会の開催を記念した「発表会限定・入会キャンペーン」を実施中です。

さらに、2026年2月には新たに「POPダンスクラス」を新規開校予定。リズム感や身体の使い方、表現力をより専門的に学べるクラスとして、ダンスの幅を広げたい生徒に向けた新たな取り組みとなります。

FSAは今後も、スポーツ・ダンスを通じて、子どもたちの可能性を広げ、地域に笑顔と活力を届ける活動を継続してまいります。

【福島スポーツアカデミーとは】

福島スポーツアカデミー【FSA】は福島県内に全12ジャンルのスポーツスクールとダンススクールを展開する、地域密着型の多世代総合型スポーツスクールです。

2013年にスポーツを通じこどもたちの”心と身体の成長”と健康増進、”未来へ向かって挑戦する力”を育むことを目的として設立、地域の皆様の健康づくりとスポーツ振興、地域コミュニティの創出、誰もが気軽にダンスやスポーツに触れることができる空間づくり、部活動の地域移行への対応等、スポーツを通じた地域貢献と社会貢献を目指しています。

スクール会員は幼児から小中学生を中心に大人・シニア層まで幅広く、各年代に応じた運動プログラムやスポーツ指導を展開、県内各イベント出演や産官学連携のスポーツ教室・ダンス教室を推進し、郡山市内小学校の体育授業におけるダンス指導も実施しています。

FSAは福島の地域社会において、教育的価値と健康促進、コミュニティ形成に大きな貢献を目指す総合型スポーツスクールです。

FSA運営スクール一覧

バスケットボールスクール、チアダンススクール、マルチトレーニングスクール、ダンススクール（イオンタウン郡山内の自社スタジオ「FSAダンスSTUDIO」：HIP-HOP、K-POP、フリースタイルJAZZ、ストリート、ブレイキン、ポッピン、おとな新体操、ピラティス）

一般社団法人福島スポーツアカデミー

所在地： 福島県郡山市方八町2-13-9光建ビル２F

代表者名：代表理事 加藤 大樹

ＵＲＬ：https://f-sports-academy.jp/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/