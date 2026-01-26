クマ治療は「原因」によって適正な施術が変わる【ユーザーニーズの実態調査】

株式会社シアン

美容医療・医師取材メディア「キレイレポ」（運営：株式会社シアン）は、複数の美容医療クリニックへの医師取材記事をもとに、クマ治療に関する診療方針や治療設計の考え方について調査・分析を行いました。

本調査では、目の下のクマに対する治療が、単に症状を目立たなくする施術から、クマの原因や構造を見極めたうえで治療方法を選択する医療へと変化している実態が明らかになりました。本リリースでは、医師取材を通じて見えてきたクマ治療の共通傾向を、実態調査・トレンドレポートとしてまとめています。

▼調査概要

・調査テーマ

クマ治療における診療方針・治療設計に関する実態調査

・調査方法

美容医療クリニックに所属する医師への取材記事をもとに編集・分析

・調査対象

クマ治療に関する取材記事（注入治療・外科治療・複合治療を含む）

・調査期間

2024年～2025年に公開された取材記事

調査結果１.クマ治療は「原因」によって適正な施術が変わる

今回の調査を通じて最も顕著に見られたのは、クマ治療において施術方法ありきではなく、原因の見極めを起点とした診療が重視されている点です。

クマには、血行不良による青クマ、色素沈着による茶クマ、脂肪の突出や凹みによる黒クマなど複数のタイプが存在し、それぞれ発生要因や適した治療方法が異なります。そのため近年は、まずクマの種類や成り立ちを診察で丁寧に見極め、その結果をもとに注入治療・外科的治療・経過観察などを選択する考え方が広がっています。

また、目の下の凹凸や皮膚の薄さ、脂肪の付き方、左右差といった目元の構造も含めて総合的に判断し、「どの施術を行うか」よりも「なぜその施術が適しているのか」を説明する姿勢が共通して見られました。クマ治療は、隠すための対処ではなく、原因に応じて最適なアプローチを選ぶ医療へと移行していることがうかがえます。

参考：ベルヴィアクリニック(https://belleviaclinic.com/column/676/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86155/articles/766)、コアクリニック(https://coreclinic-nagoya.com/news/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86813/articles/861)、アイリスビューティークリニック(https://iris-beauty-clinic.com/news/kireirepo/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86794/articles/842)

調査結果２.クマ治療は「目の下」ではなく「目元の連動性」を見て設計されている

本調査を通じて見えてきたのは、クマ治療において目の下だけを切り取って判断するのではなく、目元全体の連動性を踏まえた設計が重視されている点です。

クマは、目の下の色や凹みそのものだけでなく、頬の位置や中顔面のボリューム、目の開き方や皮膚の厚みといった要素が重なり合うことで、より強調されて見える場合があります。そのため、クマ部分だけに処置を行うと、かえって違和感が生じたり、改善が限定的になるケースも少なくありません。

調査対象となった取材記事では、クマを単独の症状として捉えるのではなく、「なぜ目元全体が疲れて見えるのか」「どの要素がクマを強調しているのか」を整理したうえで、治療方法を検討する姿勢が共通して語られていました。

クマ治療は、単に目立つ部分をなくす施術ではなく、目元の印象を構成する要素を読み解き、バランスを整える医療へと進化していることがうかがえます。

参考：ニューフェイス・エステティッククリニック(https://newface.clinic/)の記事(https://kireireport.com/clinics/7338/articles/881)、聖心美容クリニック 大宮院(https://www.biyougeka.com/news/2025/20250227_01/)の記事(https://kireireport.com/clinics/101/articles/514)に関する取材内容

調査結果３.クマ治療では「期待値の調整」が治療満足度を大きく左右している

今回の調査を通じて見えてきたのは、クマ治療においては、施術内容の選択以上に治療前の期待値をどのようにすり合わせるかが、満足度に直結しているという点です。

クマは、「完全に消したい」「疲れて見えなくしたい」といった抽象的な悩みとして語られることが多く、患者が思い描く理想像と、医学的に改善できる範囲との間にギャップが生じやすい症状でもあります。そのため近年は、施術前のカウンセリングにおいて、クマの原因や改善の方向性を言語化し、「どこまで変化が見込めるのか」「どのような印象変化を目指すのか」を丁寧に共有する姿勢が重視されています。

調査対象となった取材記事では、単に施術の可否を判断するのではなく、患者の生活背景や価値観、クマに対する捉え方まで踏まえたうえで、治療ゴールを段階的に設定していく考え方が共通して語られていました。クマ治療は、結果だけを追求する医療ではなく、認識のズレを事前に解消しながら進める医療として位置づけられていることがうかがえます。

総括：クマ治療は「施術選び」ではなく「判断軸」で選ぶ時代へ

本調査から、現代のクマ治療は、特定の施術を選ぶこと自体がゴールではなく、原因の見極め・顔全体の印象設計・カウンセリングによるすり合わせを重視する医療へと進化していることが明らかになりました。

キレイレポでは、こうした調査結果を踏まえ、クマ治療を「注入か手術か」といった施術名だけで判断するのではなく、医師がどのような考え方で原因を見立て、どのような基準で治療方針を設計しているのかといった背景まで含めて可視化する情報発信を強化していきます。

今後は、医師への取材記事を通じて、診察時の視点や治療設計の考え方、患者との向き合い方を丁寧に整理・発信することで、生活者が自分に合ったクマ治療や医療機関を選ぶための判断材料を提供していく方針です。キレイレポは引き続き、美容医療を「受ける前に理解できる医療」として届けてまいります。

キレイレポについて

キレイレポは、心身の健康に貢献し、前向きに生きる人を増やすことをミッションとする美容医療メディアです。美容医療に対して「興味はあるけれど不安」「自分に合う施術がわからない」と感じる方に向けて、信頼できる情報をわかりやすく届けることを目指しています。

近年、美容医療の選択肢は急速に広がり、情報の量も種類も増え続けています。その一方で、誤った情報や偏った表現によって不安を抱くケースも少なくありません。キレイレポは、医療情報の透明性を高めること、そしてユーザーが自分の価値観に合った正しい選択ができる環境づくりを大切にしています。

また、外見の変化だけでなく「気持ちが前向きになる」「自信が持てるようになる」といった、美容医療がもたらすポジティブな変化にも注目しています。

読者の「キレイになりたい」「健康になりたい」という願いに寄り添い、人生をより良くするきっかけとなる情報を発信していきます。

会社概要

会社名：株式会社シアン

所在地：東京都品川区

代表者：代表取締役 籔本 崇

事業内容：美容医領域における情報プラットフォーム運営、ならびに自由診療・美容クリニック向け経営支援プラットフォームの提供およびメディア企画・制作事業

HP：https://xian.inc/

サービスサイト：https://kireireport.com

お問い合わせ：contact@rakuraku-yoyaku.com