南アフリカ発プレミアムシューケアブランド「SNEAKER LAB(スニーカーラボ)」サステナブルファッション体験イベント「The First CIRCULAR -PLAY-」に参加

株式会社ビーズインターナショナル

環境に優しいバイオテクノロジーを駆使したプレミアムシューケアブランド SNEAKER LAB（スニーカーラボ） は、2026年1月30日（金）～2月1日（日）に広域渋谷圏内で開催される、ファッションのサーキュラーエコノミー体験イベント 「The First CIRCULAR -PLAY-」 (https://freestandard.co.jp/tfc2)に参加いたします。

本イベントは、60以上のブランド・企業が参加する国内有数のサステナブルファッション体験型イベントです。リユース・リサイクル・メンテナンスなどの多彩なコンテンツを通じて、持続可能なファッションの未来を体感できる場となっています。

SNEAKER LABブースでは、100％天然由来成分を使用した環境配慮型シューケア製品を通じて、スニーカーケアの実演を実施。製品の持つ高い洗浄力とサステナブルな価値を、実際の体験を通してご紹介します。 また、無料スニーカークレンジング体験のほか、SNEAKER LAB製品の販売も行います。

【イベント概要】

日程/会場：2026年1月30日（金）～2月1日（日）

⚫︎1月30日（金） 12:00～18:00

渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー3階 （東京都渋谷区桜丘町1-1）

イベントスペース 「BLOOM GATE」

⚫︎1月31日（土）・2月1日（日）11:00～18:00

フォレストゲート代官山内 （東京都渋谷区代官山町20-12）

TENOHA代官山

参加費：無料

無料スニーカークレンジング体験について

● クレンジング体験参加方法 ●

・参加は無料です。当日、会場にてSNEAKER LABスタッフまでお声がけください。

・スタッフが少数の為 お待ちいただく場合がございます。予めご了承ください。

・お持ち込み・着用中のシューズいずれも可能です（お一人様一足まで）。

・シューズの素材や状態により、汚れが落ちにくい場合がございます。

・色の濃淡や着用時の使用感に変化が生じる場合がございます。

・イベントの様子を撮影した画像を、後日掲載する場合がございます。 予めご了承ください。

特記事項

・SNEAKER LAB 公式Instagramアカウント(https://www.instagram.com/sneakerlab_jp/?hl=ja)のフォローで、SNEAKER LAB製品が当たるガチャガチャに1回無料チャレンジ！

・お子様も楽しめるコンテンツとなっておりますので、ぜひご家族そろってお越しください。

【SNEAKER LAB（スニーカーラボ）】

2012 年に南アフリカ共和国で誕生した環境に優しいバイオテクノロジーを使った

プレミアムシューケアブランド。自然界のバクテリアや酵素を原料としており、

分子レベルで汚れや臭いに働きかけ、その効果は長時間持続します。

化学成分を使用していないため、環境にも優しいのが特徴です。

また、パッケージはリサイクル可能なサステイナブルデザインで環境に配慮しています。

設立から数年間でシューケアのトッフブランドの仲間入りを果たし、 アメリカ、ヨーロッパ、

アジア、アフリカなどの主要50ヶ国以上で展開をしています。

オフィシャルインスタグラム：https://www.instagram.com/sneakerlab_jp/?hl=ja

SNEAKER LAB GIVES BACK

SNEAKER LABは教育、保健、青少年リーダー育成のための非営利団体であるGold Youth Development Agencyと協業しています。売上の一部を寄付し、アフリカの青少年を育成するプロジェクトの費用として活かされております。

”Support Africa’s Youth and put Gold in your sole with every purchase of Sneaker LAB."

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

設立年：1990年12月

従業員数：360名（2024年6月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC事業