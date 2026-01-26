AirElixir、政府開発援助（ODA）案件として採択された大気水生成装置「AirElixir-1000」をバングラデシュへ出荷

サステナブルホールディングス株式会社

サステナブルホールディングス株式会社のグループ事業である AirElixir は、政府開発援助（ODA）案件として外務省および日本大使館に採択された大気水生成装置「AirElixir-1000」を、日本国内の倉庫よりバングラデシュへ向けて出荷しました。本取り組みは、安全な飲料水の確保が課題となっている地域において、持続可能な水供給手段を提供することを目的としています。

政府開発援助（ODA）案件として出荷された「AirElixir-1000」（日本国内倉庫にて）

■ ODA案件としての採択について

本案件は、政府開発援助（ODA）の一環として、外務省および現地日本大使館により採択された取り組みです。

電力や水インフラが十分でない地域においても導入可能な技術として、大気中の水分から飲料水を生成する「AirElixir-1000」が評価されました。

■ 出荷の概要

今回、日本国内の倉庫よりバングラデシュへ向けて出荷された「AirElixir-1000」は、現地での設置・運用を通じて、安定した水供給環境の構築に寄与することが期待されています。

「安全な水がある」という当たり前を、まだ当たり前にできていない場所へ届けること。

本出荷は、人々の暮らしや地域環境の改善に向けた第一歩となります。

大気水生成装置「AirElixir-1000」

■ AirElixirについて

AirElixirは、大気中の水分を回収・浄水し、飲料水として利用可能な水を生成する技術を開発・提供しています。

インフラに依存しない水供給ソリューションとして、災害時や水資源が限られた地域での活用が期待されています。

■ 今後の展開

AirElixirは今後も、技術と事業を通じて、

水資源に関する社会課題の解決と、持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

日本国内倉庫からバングラデシュへ向けた出荷の様子