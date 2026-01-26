資産価値共創事業を展開する大和財託タクシー車内のタイアップ動画広告が東京都内で放映中

大和財託株式会社

　不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業を展開する大和財託株式会社（本社：東京都渋谷区/大阪府大阪市　代表取締役CEO：藤原正明、以下「当社」）は、2026年1月26日(月)より、東京都内でタクシー車内のタイアップ動画広告を放映いたしましたことをお知らせします。




■動画の内容


　今回のタイアップ動画では、移動時間の情報番組「HEADLIGHT」にて、MCの森香澄氏を迎えて「大和財託の土地活用」をテーマに当社代表 藤原が事業へのこだわりを語っています。
　動画では、藤原が土地活用で重視している点として「次の代の方まで満足いただくこと」を挙げています。ただ建てて終わりではない、30年、50年、さらには100年先を見越した土地活用を提案する。この姿勢は、当社が掲げる理念 「資産価値共創業」 の実現に直結しており、お客様の資産価値向上に真摯に向き合う姿勢を示す内容となっています。



■放映概要


　放映期間　 ：　1月26日(月)～2月22日(日)


　放映エリア ：　東京都内23区、武蔵野/三鷹地区


　放映車両　 ：　タクシーアプリ「S.RIDE」「DiDi」に対応しているタクシー　　
　　　　　　※一部放映がない車両がございます


　視聴URL 　：　https://youtu.be/_FNNNuwjy1w




　当社は今後も、事業を通して顧客・取引先・社員の人生の潤いをどこまでも高め続けます。そして日本国・世界各国のさらなる発展に貢献し、潤いを環(まわ)し続けられるよう誠心誠意取り組んでまいります。



■会社概要
会社名 ：大和財託株式会社
本社　 ：【東京】東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号　渋谷アクシュ 22階


　　　　　　　　 TEL 03-6805-0325 / FAX 03-4333-7721


　　　　 【大阪】大阪府大阪市北区大深町3番1号　グランフロント大阪タワーＢ 35階
　　　　　　　　 TEL 06-6147-4104 / FAX 06-6147-2103
設立　：平成25年7月


事業　：不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業


URL　：https://yamatozaitaku.com/



＜本件に関するお問合せ＞



大和財託株式会社　広報担当：岡本


TEL：050-5536-9317　E-MAIL：info@yamatozaitaku.com