ホリイフードサービス、東北エリア「焼肉店」を子会社化宮城県で創業の炭火焼肉ブランドで、食事需要の対応力強化へ

ホリイフードサービス株式会社

ホリイフードサービス株式会社（本社：茨城県水戸市、代表取締役社長：藤田明久、以下「当社」）は、2025年12月１日付で、有限会社セイコーポレーション（本社：宮城県仙台市、代表取締役：金井良弘）の発行済株式の全てを取得し、連結子会社化いたしました。

セイコーポレーションは、2003年８月に「炭火焼肉 大黒さん」として宮城県仙台市で創業し、現在は、「焼肉・ホルモン かないや」を宮城県仙台市と福島県郡山市で合計３店舗を展開しております。立地は、駅前と郊外の双方に店舗を構え、仙台牛をはじめ宮城県産を中心とした厳選素材を炭火で提供する焼肉業態です。冬の時期には、仙台牛を27センチの山盛りに盛り付けた贅沢鍋、「仙台牛タワー肉鍋」も人気です。

グループ入り後の12月は、売上前年比は5％増ながら、営業利益は昨年の1.6倍を達成するなど、好調に推移しております。

本子会社化により当社は、以下の３項目を強化して行く方針です。

１つ目は、現在当社が展開するエリアに、新たな業態構成を加えることで食事需要への対応力を強化し、今後の収益力と競争力の強化につなげることです。当社が展開する郊外型店舗の新たな成長モデルとしても検討しております。

２つ目は、SNSをはじめとする広告面でのデジタル施策は活用されておらず、同社が持つ「商品力」・「店舗力」での集客に留まっているところです。

デジタルを活用した集客ノウハウの運用により、更なる成長が期待できます。

３つ目は、東北エリアでの展開が加わることで、食材をはじめ物流の共同配送や調達面でもグループ内の効率化につながる点です。

今後は、グループとしての経営管理体制の整備を進めながら、販売集客、店舗オペレーション、コスト構造の各面での改善を進め早期のシナジーを顕在化させてまいります。

■提携先企業について

会社名(商号): 有限会社セイコーポレーション

代表者: 代表取締役 藤田 明久

所在地: 〒981-0916 宮城県仙台市青葉区青葉町２-３

事業内容: 焼肉店運営

URL: https://kanaiyasendai.owst.jp/

■会社概要

会社名(商号): ホリイフードサービス 株式会社

英文社名: Ｈｏｒｉｉｆｏｏｄｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

代表者: 代表取締役社長 藤田 明久

所在地: 〒310-0803 茨城県水戸市城南３丁目１０－１７ カーニープレイス水戸 4階事業内容: 飲食店のチェーン展開・運営

URL: https://www.horiifood.co.jp/