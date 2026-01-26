【あみやき亭中部】店舗対抗の逸品バトル「A-1グランプリ」が1月26日（月）より開幕！各店舗が考案した渾身の新メニューが登場。さらに総額50万円分の食事券が当たるSNSキャンペーンも同時開催！

株式会社あみやき亭

期間中は、厳しい社内選考を勝ち抜いた4店舗・5つの限定メニューを提供。さらに、お客様の「推しメニュー」投稿で豪華賞品が当たるSNSキャンペーンも実施し、店舗とお客様が一体となって盛り上がる食の祭典を目指します。

■ 「A-1グランプリ」期間限定メニューラインナップ

今回のグランプリにエントリーしたのは、社員考案の個性豊かなメニューばかりです。今しか味わえない特別な一皿をお楽しみください。

彦根店 コク旨台湾混ぜうどん 580円（税込638円）ピリ辛の台湾ミンチとうどんが絡み合う、スタミナ満点の一品。

豊田陣中店 石焼ガーリックライス 690円（税込759円）

熱々の石焼で香ばしく仕上げた、お肉との相性抜群のガッツリ飯。

岐阜北方店 サクとろチーズチヂミ 580円（税込638円）

外はサクッ、中はとろ～り。チーズのコクがたまらない新感覚チジミ。

東海横須賀店グラスdeパフェ（コーヒー） 380円（税込418円）

食後にぴったり！ほろ苦いコーヒーが香る、大人なグラスパフェ。

東海横須賀店グラスdeパフェ（抹茶） 380円（税込418円）

濃厚な抹茶の風味を凝縮した、和スイーツ好きにはたまらない一品。

■ 総額50万円分！SNS投稿キャンペーン同時開催

お客様の「推し」をSNSで応援していただくことで、豪華賞品が当たるプレゼント企画を実施します。

キャンペーン内容：

X（旧Twitter）もしくはInstagramにて、あみやき亭公式アカウントをフォローし、対象メニューの写真を指定のハッシュタグとともに投稿してください。

応募用ハッシュタグ： #あみわんぐらんぷり

賞品：

抽選で50名様に、あみやき亭で使える「10,000円分のお食事券」をプレゼント！