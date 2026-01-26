猫が登場する小説を集めた書店フェアを開催！特製肉球コースターが先着でもらえる「ことのは文庫 ねこの日 肉球フェア」2月2日(月)から参加書店で順次開催！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）が手掛ける、女性向け文芸レーベル・ことのは文庫が、2026年2月2日（月）から順次、一部書店にて「ことのは文庫 ねこの日 肉球フェア」を開催することをお知らせします。

ことのは文庫が、2月22日の猫の日にあわせて猫の日フェアを開催するのは今年で4回目。

今年のテーマは「肉球」！

猫が登場する物語と、かわいい肉球で癒しのひとときをお送りいたします。

フェア参加書店で、猫が登場する対象書籍を購入いただいた方へ、特典・特製肉球コースター（全2種）を1枚プレゼント！

※特典は数量限定での先着配布となります。

書店員の皆さまからも評判のフェアを今年もお楽しみください。

フェア内容



フェア参加書店で対象書籍を1冊ご購入につき、特製肉球コースター（全2種）を1枚プレゼント！

文庫にはさんで「しおり」としても活用できる、肉球型の紙製コースターです！

▼特設サイト

https://kotonohabunko.jp/spcont/2602_neko/(https://kotonohabunko.jp/spcont/2602_neko/)

※店舗ごとに数量限定での先着配布となります。

※配布状況の詳細はご利用の店頭にてご確認くださいませ。

猫の日フェア 参加書店リスト :https://microgrouplibrary.com/web/files/%E7%8C%AB%E3%81%AE%E6%97%A5%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A22026%E5%BA%97%E8%88%97%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf

フェア対象書籍

おまわりさんと招き猫 あやかしの町のふしぎな日常

著：植原翠 装画：ショウイチ

定価：759円（本体690円＋税10％）

https://kotonohabunko.jp/detail/omawarisan/

登場ねこ：おもちさん(しゃべる猫)

しゃべる猫・おもちさんの住み着いた、ちいさな海辺の町の交番で起こる、ちょっと不思議でとても優しい「人」と「あやかし」の物語。

おまわりさんと招き猫 おもちとおこげと丸い月

著：植原翠 装画：ショウイチ

定価：792円（本体720円＋税10％）

https://kotonohabunko.jp/detail/omawarisan2/

登場ねこ：おもちさん＆おこげさん(しゃべる猫)

しゃべる猫と新米おまわりさんは今日も大切なこの町を見守ります。大人気「あやかし」物語、シリーズ第２弾！

紅茶と猫と魔法のスープ

著：佐鳥理 イラスト：わみず

定価：781円（本体710円＋税10％）

https://kotonohabunko.jp/detail/kouchaneko/

登場ねこ：グラナ(サバ白の老猫)

ミント(ハチ割れのサバ白)

スフレ(ラグドールの子猫)

保護猫と暮らす紅茶のお仕事経験アリの著者が紡ぐ、キッチンカーを舞台に年の差コンビが贈る、猫×お仕事のハートフル・ストーリー！

もふもふ ふわふわ どうぶつ癒しのアンソロジー

著：川奈あさ,桜花香里,仲野ゆらぎ,藤喜,植原翠,みお 装画：伊藤詩都

定価：781円（本体710円＋税10％）

https://kotonohabunko.jp/detail/mofumofufuwafuwa/

登場ねこ：おもちさん＆おこげさん(しゃべる猫)

「もふもふ小説コンテスト」短編部門受賞作の、ことのは文庫初アンソロジー！

様々なもふもふどうぶつと出会える最高の癒し本！

ことのは文庫は2025年に創刊6周年を迎えた、マイクロマガジン社のオトナ女子向けの文芸レーベルです。

累計7万部を突破した『わが家は幽世の貸本屋さん』シリーズや、人気爆発中のあやかし物語『おまわりさんと招き猫』シリーズ、テレビドラマ化もされた『さよならの向う側』など、あなたの心に響く様々な作品を出版しております。

