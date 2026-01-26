【20周年キャンペーン第４弾】施術を受けて10％ポイント還元とレポート・症例投稿をして1万円分クーポンをゲット！

株式会社口コミ広場

【美容医療の口コミ広場】20周年キャンペーン第4弾は「施術を受けて10％ポイント還元とレポート・症例投稿をして1万円分クーポン」です。

施術後にもらえるので次の施術の時に使うことができます。

そのため【美容医療の口コミ広場】から予約すれば何度でもお得に施術を受けられます。

今回のリリースで美容医療の口コミ広場20周年キャンペーンのリリースは以上になりますが、今回リリースされたユーザー還元制度は全て永続的なものでございます。

お日にちが空いて初めて知った！という方もユーザー還元制度は行われておりますので、ぜひご確認ください。

それでは詳しい内容を紹介していきます。

「実質10%OFF」が当たり前に！美容医療をお得に受ける新常識

美容医療の口コミ広場から予約して施術を受けるだけで、どなたでも・一律で・施術代金の10%をポイント還元！

5万円の施術なら5,000円分、10万円なら1万円分のポイントが自動で貯まります。

従来の還元制度では施術を受けてレポート・症例投稿を行うことで最大10％のポイント還元を提供しておりましたが、この度の還元制度の改良によって施術を受けた方全ての人にルールが変更されました！

賢くキレイになりたいなら、このチャンスを逃さないでください！

ポイント獲得の詳細はこちら :https://report.clinic/info/camp20th?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=function

【大幅還元】もう「10％」では満足させません！

今回のアップデートで、還元ルールを完全刷新！ 口コミ投稿で5,000円分、症例写真の投稿でさらに5,000円分。

なんと、合計で【10,000円分】のクーポンをプレゼントいたします。

計算するとこれまでの還元率を遥かに超える「驚異の10％超え」を実現しました。

※ピアス施術の場合も、計5,000円分（2,500円×2枚）をしっかり還元！

「今までよりも、もっとお得に。もっと美しく。」 新しくなった還元制度の詳細は、こちらからご確認ください。

ポイント獲得の詳細はこちら :https://report.clinic/info/camp20th?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=function

口コミ広場のポイント・クーポンは何に使えるの？

１.施術のお支払いに使う

口コミ広場のポイントはクリニックのお支払いで利用することが最もスタンダードで割引率の高い使い方です。

お支払いでは1Pt＝1円で利用することができます。

※通常の現金化は2Pt＝1円で換金できます

※期間限定ポイントも利用可能です

２.外部サイトで現金化する

口コミ広場のポイントはマイページで2pt＝1coin（1円）として現金・電子マネーに変えることができます。

※施術を受ける際に利用する場合は1Pt＝1円で利用できます

※期間限定ポイントはご利用いただけません

３.オンラインショップで利用する

口コミ広場のポイントは口コミ広場オンラインショップでもご利用いただけます。

当ショップでは、医師や医療機関の監修により開発された『ドクターズコスメ』を多数取り扱っています。

ポイントは1pt=1円として利用でき、現金やクレジットカードと組み合わせてのお支払いも可能です。

※友達紹介でもらえるポイントはオンラインショップでは利用できません

※期間限定ポイントはご利用いただけません

口コミ広場ポイントの使い方 :https://report.clinic/info/about_point_type?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=function