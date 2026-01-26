政府決定を受けた初の大規模実務サミット『第4回 特定技能サミット in TOKYO』開催のお知らせ

NPO法人 外国人在留支援 コンソーシアム

2026年1月23日、政府は「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を正式に決定しました。技能実習制度から育成就労制度への移行、特定技能制度のさらなる活用・拡大、地域社会との共生強化など、日本の外国人政策は今、大きな転換点を迎えています。

こうした中、NPO法人 外国人在留支援コンソーシアム（所在地：東京都墨田区、代表理事：前田智之）は、2026年2月10日（火）、第4回「特定技能サミット in TOKYO」を東京会場およびオンラインのハイブリッド形式で開催いたします。

本サミットは、政府決定を受けた直後というタイミングで、出入国在留管理庁をはじめとする関係省庁担当者、実務家、専門家が一堂に会し、「政策は現場でどう変わるのか」「企業・自治体・支援機関は何を準備すべきか」を多角的に検証する、実務直結型の情報発信・取材対象イベントです。

開催の背景

日本では深刻な人手不足を背景に、特定技能制度が急速に拡大しています。

訪問介護分野や自動車運送分野の追加に加え、2024年度から2028年度までの5年間で、特定技能外国人の受入れ見込み数は約82万人とされており、同制度は日本の産業を支える中核的な仕組みへと進化しています。さらに現在、日本は技能実習制度から「育成就労制度」への移行という大きな制度転換期を迎えています。



2026年以降を見据え、倉庫・物流、リネン供給サービス、廃棄物処理・リサイクル関連分野など、新たな分野追加も検討される中、制度動向を正確に把握し、先手を打った準備を進めることが、登録支援機関や受入れ企業に強く求められています。

サミットの特徴

本サミットでは、制度改正の全体像と実務への影響を整理し、現場で「すぐに使える」最新情報を提供します。

・関係省庁担当者による、特定技能制度の最新動向・活用状況・今後の拡大に関する解説

・各国の最新送り出し事情や、成果を上げている受入れ事例の共有

・育成就労制度開始を見据えた、特定技能制度の現在地と今後の方向性の専門解説

第2部では、弁護士・社会保険労務士の 杉田 昌平 氏を迎え、制度を「理解する」だけでなく、「どのように活用し、他社と差別化していくか」という実務視点から講演を行います。

また、講演終了後には毎回好評の大交流会を開催し、登壇者・参加者が立場や業種の垣根を越えて直接意見交換できるネットワーキングの場を提供します。

※本サミットでは、記者の皆様からの質疑・個別取材にも対応予定です。

「現在、日本は『育成就労制度』への移行という、外国人材受入れにおける歴史的な転換期を迎えています。政府の関心もかつてないほど高まる中、正確な一次情報に基づいた対応は、外国人材に関わるすべての関係者にとって急務です。

本サミットは、入管庁や各省庁の担当者から最新動向を直接伺えるだけでなく、講演後の懇親会を通じて、生の情報交換とネットワーク形成ができる点が最大の特長です。激動の時代において、多文化共生社会の実現に向けた実践的な場として、ぜひご活用ください。」

（NPO法人 外国人在留支援コンソーシアム 理事長）

開催概要

■ イベント名：第4回 特定技能サミット in TOKYO

■ 主催：NPO法人 外国人在留支援コンソーシアム

■ 日時：2026年2月10日（火）13:00～19:10（受付開始 12:00）

■ 開催方法：会場参加・オンライン（Zoom）同時開催

■ 会場：銀座ユニーク7丁目店（東京都中央区）

■ 対象：登録支援機関、監理団体、自治体職員、金融機関、日本語教育関係者、

人材紹介事業者、外国人採用を検討する企業 等

プログラム（予定）

・開会挨拶

・来賓挨拶：公益財団法人 国際人材協力機構（JITCO） 理事長 小川 新二 氏

【第1部】

特定技能関係省庁に聞く「特定技能の活用状況と今後の拡大」

（出入国在留管理庁／農林水産省／登壇 予定）

【第2部】

育成就労を見据えた「特定技能」の今と未来

登壇：弁護士・社会保険労務士 杉田 昌平 氏

【第3部】

円滑な定着のための「やさしい日本語」の重要性

登壇：一般社団法人やさしい日本語普及連絡会 代表理事 吉開 章 氏 他

【第4部】

NPO法人会員企業による特定技能 事例紹介

・閉会挨拶／NPO法人入会案内

・大交流会（17:30～19:30）※会場参加者のみ

参加費・定員

・会場参加：4,000円（NPO会員 2,000円）／定員200名

・オンライン参加：2,000円（NPO会員 1,000円）／定員なし

・大交流会：6,500円／定員100名

※参加申込：Peatixにて受付

💡以下からお申込みください

https://nposummittokyo2026.peatix.com/

過去の特定技能サミットの様子過去の特定技能サミットの様子過去の交流会の様子

団体概要

■ 法人名：NPO法人 外国人在留支援コンソーシアム

■ 設立：2020年10月1日

■ 所在地：東京都墨田区緑一丁目21番10号 BR両国ビル2階

■ 活動内容：多文化共生社会の実現を目的に、在留外国人の就労・生活支援、セミナー・勉強会の開催 等

■ 公式サイト：https://www.gaikokujinshien.com/