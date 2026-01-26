²þÀµ°åÎÅË¡À®Î©¡¢¿·¤·¤¤ÃÏ°è°åÎÅ¹½ÁÛ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶ñÂÎºö¤È»öÎã¡¡①°åÎÅ²áÁÂÃÏ°è¤ÎµßµÞ°åÎÅ¤ÈÈó¾ï¶Ð¤Ë¤è¤ëÂÐ±þºö¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ
²þÀµ°åÎÅË¡¤ÎÀ®Î©¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¹½ÁÛ¤Ï¡ÖÉÂ¾²¤ÎºÆÊÔ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°åÎÅ¿Íºà¤ò¤É¤¦³ÎÊÝ¤·¡¢¤É¤¦ÇÛÃÖ¤¹¤ë¤«¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿¡È¼Â¹Ô·×²è¡É¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Î¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Ç¤Ï¡¢¿Í·ïÈñÁêÅö¤¬¥×¥é¥¹²þÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÄÂ¶â¡¦½è¶ø²þÁ±¤ò»Ù¤¨¤ëºâ¸»¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Íºà³ÎÊÝ¤È°å»Õ¤ÎÆ¯¤Êý¤Î²þÁ±¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°å»Õ¤ÎÃÏ°èÊÐºß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢°å»ÕÉÔÂÃÏ°è¤Ç°ìÄê´ü´Ö¶ÐÌ³¤¹¤ë°å»Õ¤Ø¤Î·ÐºÑÅª»Ù±ç¤¬ÌÀ³Î²½¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬¶¯¤Þ¤ëÊý¸þ¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÇÎÅ²ÊÊÐºß¤Ï»º²Ê¡¦¾®»ù²Ê¡¦µßµÞ¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÇÎÅ²Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸²Ãø¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ëÀïÎ¬Åª¤Ê»Ù±ç¤¬¤è¤ê°ìÁØµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËµßµÞ°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ£¿ô°åÎÅµ¡´Ø¤Ç»Ù¤¨¤ëÎØÈÖÀ©¤äµ¡Ç½Ê¬Ã´¤¬½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤ÃÏ°è°åÎÅ¹½ÁÛ¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¡ÈÄ´À°Ìò¡É¤È¤·¤Æ´ØÍ¿¤·¡¢¶ÐÌ³´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ä¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤¬¡¢»ýÂ³À¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢MRT¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡Ö°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤Î»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÏÂ²Î»³¸©¤ÎµßµÞ°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¶ÐÌ³¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÀ¸Êý¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°å»ÕÉÔÂÃÏ°è¤ÎµßµÞ°åÎÅ¤Î¡Èº£¡É¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²ÄÇ½À¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
-ËÜÆü¤Ï¤ªÆó¿Í¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæÀéÍÛÀèÀ¸
°å»Õ18Ç¯ÌÜ¡¢µßµÞ°å¤ÎÀìÂ°¶ÐÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀìÌç¤Ï¿´Â¡·ì´É³°²Ê¡£
½Û´Ä´ï·Ï¡¢·ì´É·Ï°ìÈÌ¡¢¾Ã²½´ï¡¢ICU¤Ç¤ÎÁ´¿È´ÉÍý¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÄÌ¾ï»þ¤Ï»°¼¡µßµÞ¤òÃ´¤¦°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¶ÐÌ³Ãæ¡£
ÏÂÅÄ·ûÀèÀ¸
°å»Õ5Ç¯ÌÜ¡¢µßµÞ³°Íè¡¦ºßÂð¿ÇÎÅ¤ò¼ç¤Ë¿ÇÎÅ¡£
µßµÞ¡¢ICU¡¢°ìÈÌÉÂÅï¤Ç¤ÎÁ´¿È´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦3¼¡µßµÞ¤Ç¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢¸½ºß¤Ï2¼¡µßµÞ¡¢ºßÂð¿ÇÎÅ¤òÈ¼¤¦°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¶ÐÌ³Ãæ¡£
½»¤Þ¤¤¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÏÂ²Î»³¤ÎµßµÞ°åÎÅ¸½¾ì¤Ç
-¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤ªÆó¿Í¤Ë¤ÏÏÂ²Î»³¸©°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Ç¤ÎµßµÞ°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Î¤´¶ÐÌ³¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ê¤´´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
ÏÂÅÄÀèÀ¸¡§
ÏÂ²Î»³¸©¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤È¡¢ÃÏÊý¤ÎÉÂ±¡¤ÎÉÂÅï¶ÐÌ³¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¾ï¶Ð¤ÎÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ï¾¯¤Ê¤¯¶ÐÌ³¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢µÙÆü¤Ë½Ð¶Ð¤Ç¤¤ë°å»Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°å»ÕÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæÀèÀ¸¡§
º£²óµßµÞ°å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉÂÅï´ÉÍý¤È¤·¤Æ¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÀìÌç¤Ç¤¢¤ë¿´Â¡·ì´É³°²Ê¤Ï¾ïÃó¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤ÐµßµÞ¼Ö¤«¥Ø¥ê¤ÇÅ¾±¡¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µßµÞ¼Ö¤â¤ï¤ê¤È¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¾±¡¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÁ´¿È´ÉÍý¤ò¤·¤Ä¤Ä¤´²ÈÂ²¤Ø¤ÎÀâÌÀ¡Ê£É£Ã¢¨1¡Ë¤ò¤·¤Æ¡¢Å¾±¡Àè¤òÃµ¤·¤Æ¾Ò²ð¾õ¤ò½ñ¤¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°å»Õ¤¬Æ±¾è¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¡¢Â¾¤Î´µ¼Ô¤µ¤óÂÐ±þ¤â¤¢¤ê¡¢µßµÞ¸½¾ì¤È¤·¤Æ¤ÏË»¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¤¿Í¿ô¤ÇµßµÞÂÐ±þÁ´ÈÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°å¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤Ï³Î¼Â¤Ë¤Ä¤¯¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢µï½»ÃÏ¤È±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÏÂ²Î»³¤Î°åÎÅ¤ò³À´Ö¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«¸ÊËþÂ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤À¤±¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÎ¹¹Ô¤À¤±¤Ç¤ÏÆÀ¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÏÂ²Î»³¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤âºÆË¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÆË¬¤·¤¿¤È¤¤Ç¤â¡¢ÏÂ²Î»³¤Î°åÎÅ¤Ë¾¯¤··È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿Æ¶á´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 IC¡Êinformed consent¡¡¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¥É¡¦¥³¥ó¥»¥ó¥È¡Ë¡§¼£ÎÅË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°å»Õ¤«¤é½½Ê¬¤ÊÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¾å¤Ç¡¢´µ¼Ô¤¬Àµ¤·¤¯Íý²ò¤·Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¡¢Æ±°Õ¤¹¤ë¤³¤È
¤ªÆó¿Í¤¬¶ÐÌ³¤µ¤ì¤¿ÆîÏÂ²Î»³°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー( https://minamiwakayama.hosp.go.jp )¤ÏÃÏ°è¤Î»°¼¡µßµÞ¤òÃ´¤¦
²èÁü¡§ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½ ÆîÏÂ²Î»³°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÄó¶¡
°åÎÅµ¡´Ø¤¬Èó¾ï¶Ð°å»Õ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð
-Èó¾ï¶Ð¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÇÆó¼¡¡¦»°¼¡µßµÞ¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö½é´¶¤¸¤¿°õ¾Ý¤äÉÔ°Â¡¢¤Þ¤¿¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ÏÂÅÄÀèÀ¸¡§
¿ÇÎÅÊý¿Ë¤äÈ½ÃÇ´ð½à¡¢¥ª¥ó¥³ー¥ëÂÎÀ©¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
È½ÃÇ¤ò¶Ä¤°¤Ù¤¾å»Ê¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢Á´¤Æ¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÕÇ¤¤¬½Å¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¡¢´Ç¸î»Õ¤äµßµÞÂâ¤Ê¤É¥³¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¡¢¶ÈÌ³¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¶ÐÌ³¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæÀèÀ¸¡§
Ì¿¤òÍÂ¤«¤ëºÇ¤¿¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤Î¿ÇÃÇ¡¢¼£ÎÅ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç»Å»ö¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÂ±¡¤´¤È¤Î·è¤Þ¤ê»ö¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤ÐÂÐ±þ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¾ðÊó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»Å»ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¶ÐÌ³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÉÂ±¡¤Ç¤ÏºÙ¤«¤¤¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä±¡Æâ¥Þ¥Ã¥×¤â¤·¤Ã¤«¤êºîÀ®¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤âÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¤ª¤ª¤è¤½¤Î´µ¼Ô¿ô¡¢Ç¯ÎðÁØ¡¢¿©»ö¤ÎÍÌµ¡¢ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤Î¼ïÎà¡¢¥¹¥¯¥é¥Ö¢¨2¤ÎÍÑ°Õ¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¶ÐÌ³Ãæ¡¢³ÎÇ§¤·¤¿¤¤Àè¤Î°å»Õ¤¬¼ê½ÑÃæ¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤º¡¢¿´ÇÛ¤¬»Ä¤ëÈ½ÃÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ë¥Æ¤Ë¾ÜºÙ¤òµºÜ¤Î¾å¡¢¤´²ÈÂ²¤Ø¤Î£É£Ã¤È¸åÇ¤°å»Õ¤Ø¤Î¿½¤·Á÷¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£
Èó¾ï¶Ð¤Î¶ÐÌ³¤Ï¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎÀ©¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶ÐÌ³¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£²¡¡¼ç¤Ë°åÎÅ¸½¾ì¤Ç°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ëV¥Í¥Ã¥¯¡¦È¾Âµ¤Îµ¡Ç½À¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à
-Èó¾ï¶Ð¤Ç¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°åÎÅµ¡´ØÂ¦¤Ç¡ÖÈó¾ï¶Ð°å»Õ¤¬¤¤¤¤Ê¤êÆþ¤Ã¤ÆÌ³¤Þ¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤«¤¨¤Ã¤Æ¸½¾ì¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°å»Õ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤É¤¦¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
ÅÄÃæÀèÀ¸¡§
°åÎÅµ¡´Ø¤Î¤´È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¾ï¶Ð¤ÎÀèÀ¸¤¬ÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¼¡µßµÞ¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤Ä¤¬¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°å»Õ¤Î»ñ¼Á¤ä·Ð¸³¿ô¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤âÂç¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï·Ð¸³Ç¯¿ô¤¬Â¿¤¤°å»Õ¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¡¢ÀìÌç²Ê¤ò¸ÂÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¤«¤éÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤«¤±¤ò°å»Õ¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î°Â¿´´¶¤¬¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÏÂÅÄÀèÀ¸¡§
¾¡¼ê¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤Ê¬¡¢¸½¾ì¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿ÅÙ¤«Èó¾ï¶Ð°å¤¬½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆâ¤ËÌ³¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤µ¤¨¾è¤êÀÚ¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Á´ÌÌÆ³Æþ¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬»î¤¹¤È¤·¤¿¤é¡¢¾ï¶Ð¤¬¤¤¤ë¤È¤¤ËÊäº´¤È¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¶Ð°å»Õ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤â¸½¼ÂÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è°åÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¶Ð°å»Õ¤Ï°åÎÅÂÎÀ©°Ý»ý¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤«
-¿ÇÎÅ²ÊÊÐºß¤¬µßµÞÂÐ±þ¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÃÏ°è°åÎÅ¹½ÁÛ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èó¾ï¶ÐµßµÞ°å¤Î³èÍÑ¤Ï¤É¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÏÂÅÄÀèÀ¸¡§
¿ÇÎÅ²ÊÊÐºß¤Ë¤è¤Ã¤ÆµßµÞ°å1¿Í¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Èó¾ï¶ÐµßµÞ°å¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ï¶Ð°å»Õ¤Î¥µ¥Ýー¥È¡¢ÉéÃ´·Ú¸º¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¶Ð°å¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ìÁ´ÂÎ¤Î¥¹¥àー¥º¤µ¤Ï¼º¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ½é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæÀèÀ¸¡§
¼£ÎÅ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤³¤È¤¬µßÌ¿¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿×Â®¤ÊÈÂÁ÷¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤¬Â¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÇÎÅ²ÊÊÐºß¼«ÂÎ¤ÏÃÏ°è¤ä¥íー¥«¥ë¤ÎÉÂ±¡µ¬ÌÏ¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²þÁ±¼«ÂÎ¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç½õ¤±¹ç¤¦¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÀìÌç¤Î°å»Õ¤òÃÏ°èÆâ¤Ç½¼Â¤¹¤ë¤Ê¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î°å»Õ¤¬ÀÕÇ¤¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÈèÊÀ¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¶Ð°å»Õ¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÇÃÏ°è°åÎÅ¤Î°ÂÄê¡¢³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥¯¥¿ー¥Ø¥ê¤Ë¤è¤ëÈÂÁ÷¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë
²èÁü¡§ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½ ÆîÏÂ²Î»³°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÄó¶¡
-¼«¼£ÂÎ¤äÄ´À°µ¡´Ø¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¸½¾ì°å»Õ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÏÂÅÄÀèÀ¸¡§
¼«¼£ÂÎ¤äÄ´À°µ¡´Ø¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èó¾ï¶Ð°å¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÄÌÈñ¡¢½ÉÇñÈñ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¡¢º£¸å¤â°å»ÕÉÔÂÃÏ°è¤Ç¤ÎÈó¾ï¶Ð¶ÐÌ³¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤Þ¤¿»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæÀèÀ¸¡§
Èó¾ï¶Ð°å¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢¶ÐÌ³¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤«¤Í¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤»ÅÁÈ¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤µ¤äµÙ¤ß¤â²Ã¤¨¤é¤ì¤¿·Á¤Ç¤ÎÈó¾ï¶Ð¶ÐÌ³¤ÏÆ¯¤¼ê¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ°åÎÅ¿Íºà¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ¸µ°å»Õ¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤é¤»¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÏÂ²Î»³¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¶Ð°å»Õ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¤âº£ÅÙ¤Ï²ÈÂ²¤Ç»Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤ª¤ï¤ê¤Ë¡Û
¤ªÆó¿Í¤Î¤ªÏÃ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÈó¾ï¶Ð¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤Ç¤â¡¢µßµÞ°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Å¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤¬¤Ç¤¤ë¾ò·ï¤µ¤¨À°¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬ÃÏ°è°åÎÅ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ÎÌÀ³Î²½¤ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÀ°È÷¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎÀ©¤äÆ¯¤¯´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡£¤³¤³¤Ë¼«¼£ÂÎ¤äÄ´À°µ¡´Ø¤Î»Ù±ç¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÈó¾ï¶Ð°å»Õ¡×¼õ¤±Æþ¤ì¤Î¸½¼ÂÌ£¤Ï¤°¤Ã¤ÈÁý¤·¤Æ¤¯¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ªÆó¿Í¤¬¶ÐÌ³¤µ¤ì¤¿ÏÂ²Î»³¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÈó¾ï¤ËÁá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¨¤ë¡¢£²£°£²£´Ç¯¤è¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÈÃÏ¸µ°åÎÅµ¡´Ø¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢½½Ê¬¤Ê¤´½àÈ÷¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÀèÀ¸Êý¤«¤é¤â¡Ö¤È¤Æ¤âÆ¯¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ°åÎÅµ¡´Ø¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¤â¡¢¡ÖÎÉ¤¤ÀèÀ¸¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¤ª´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢°å»Õ¡¦°åÎÅµ¡´ØÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÃÏ¸µ½»Ì±ÍÍ¡¢´µ¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤ÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ö°åÎÅÈÇ¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëMRT¤È¤·¤Æ¤â¤³¤¦¤·¤¿»öÎã¤ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¤Î¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
