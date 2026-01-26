【人事・現場担当者向け】Webスキルのある障害者採用のための見学会 『クリエイターズスクランブル』を2026年3月13日（金）オンラインで開催！

障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開する株式会社ゼネラルパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：進藤均）が運営する就労移行支援事業所「atGPジョブトレIT・Web」にて、2026年3月13日(金)に、Web系人材の採用に役立つ情報提供と利用者とのマッチングの場「クリエイターズスクランブル」を開催します。

◆クリエイターズスクランブルとは？

実際に通っている方のスキルや、障害者雇用に対する理解を深めていただくための見学会です。最初に開所した渋谷事業所からほど近いスクランブル交差点のように、障害者・企業・支援者などあらゆる人々が立場を超えて出会い、つながっていくことをイメージして命名しました。この機会に、ぜひご参加いただき、Web系人材の採用にお役立てください。





■こんな人におすすめ

IT・クリエイティブ職での障害者雇用を検討している人事担当者Webスキルのある障害者人材の具体的なレベル感を知りたい現場責任者など

【開催日時】



2026年3月13日（金）13:00〜15:30（15:40〜採用に関する個別相談会 ※希望者のみ）



※オンラインにて開催いたします。



【申込締切】2026年2月27日（金）



【当日の流れ】 ※参加人数により時間が前後することがございます。



■12:50〜13:00 受付（接続テストを行いますので12:50に指定のURLへアクセスお願いいたします）



■13:00〜13:05 はじめに（ご挨拶、目的共有）



■13:15〜13:50 企業紹介



■13:50〜15:30 atGPジョブトレIT・Web利用者からのプレゼンテーション



■15:40〜 採用に関する個別相談会 ※希望者のみ（採用支援担当が採用に関するご相談を承ります）



【参加方法】



■オンラインミーティングシステム「ZOOM」を使用します。



＊参加者の方にはお申込み後にURLを送付いたします。



（オンライン参加のご準備が難しい場合はお気軽にご相談ください。）



【お申込み方法】



ご参加希望の方は、お申込みフォームよりご回答ください。



お申込みフォーム：https://x.gd/OuZN42



◆atGPジョブトレIT・Webについて（https://www.atgp.jp/training_it）



atGPジョブトレIT・Webは、障害者の方のためのWeb・IT就労移行支援サービスです。



デジタルハリウッドと提携して『Webデザイナー講座』の提供をいただき、障害のある方々がWeb制作に必要なスキルを学んでいます。



◆過去の開催レポート◆



> クリエイターズスクランブルVol.1＠渋谷事業所（初の見学会を開催！！）



https://note.com/gp__info/n/n50c958e3576e



>クリエイターズスクランブルVol.3＠渋谷事業所（オンラインで見学会を開催！！）



https://note.com/gp__info/n/n8e3492ba2d93





≪株式会社ゼネラルパートナーズについて≫障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階代表者：代表取締役社長 進藤 均設立日 ：2003年 4月URL：http://www.generalpartners.co.jp/業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関 など＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories本件に関するお問合わせ先■クリエイターズスクランブルに関するお問い合わせ先株式会社ゼネラルパートナーズ atGPジョブトレIT・Web渋谷【TEL】080-7681-9563【mail】jobtra.it@generalpartners.co.jp■メディアの方のお問い合わせ先株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：広報室 井上〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp【TEL】090-3912-8274（受付時間：平日10:00-17:00）関連リンクatGPジョブトレIT・Webhttps://www.atgp.jp/training_itクリエイターズスクランブルhttps://info.atgp.jp/training_it/employer/event/creatorsscramble/報道機関・メディアの方向け 会社紹介資料https://info.atgp.jp/media-pr?utm_source=pr&utm_medium=prmed