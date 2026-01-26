毎年楽しめる春限定 猫壱の脚付食器「ハッピーダイニング」シリーズ 今年のさくら柄デザインを発表2026年2月1日より発売開始









【ハッピーダイニングとは】



猫壱の食器、ハッピーダイニングは「脚付フードボウル/ウォーターボウル」の名前で親しまれ、2014年の発売開始以降シリーズ累計販売数335万個を突破した猫壱の代表的な製品です。 「猫工学デザイン」に基づき、食器を脚付にすることで逆流を防ぎ吐き戻しを軽減するだけでなく、お皿の縁についたかえしが食べこぼしを防ぎます。猫の体重や体高に合わせて高さを選べるだけでなく、長毛でも毛が付きにくくヒゲ疲れしにくい「浅広口」や短頭種がより食べやすい「斜め」タイプなど、様々な猫の悩みに応える豊富なラインアップを展開しています。



【さくら柄のヒストリーとコンセプト】



これまでさまざまな季節やデザインを楽しめる絵柄を発売してきましたが、「さくら柄を単体でも発売してほしい」という多くのお声を受け、毎年違ったさくら柄を春限定、数量限定で発売しております。さくら柄は、数ある絵柄の中でも特に人気の高いデザインです。



今年のさくら柄のイメージは「淡いけれど、どこか華やか」。ピンク×ラベンダーのニュアンスカラーを基調に、やさしく上品でありながら、ふとした瞬間に気持ちが明るくなるような華やかさを表現しています。



満開の桜には、猫と飼い主様がこれまでに積み重ねてきた楽しい思い出と、これから先も健やかな日々が続いていくようにという願いを込めています。「たくさんの桜に包まれるような朗らかさを、毎日のごはんタイムにお届けしたい」それが、このさくら柄に込めたコンセプトです。



【商品コンセプトと特徴】



猫壱ならではの「猫工学デザイン」と、春を感じさせる華やかなデザインを融合させた、機能性と美しさを兼ね備えたフードボウルです。



・満開の桜を多色のパステルカラーで表現



春の訪れを感じさせる桜の模様が、猫との食事の時間を華やかに彩ります。



・吐き戻しを軽減する「高さ」設計



猫は食道が比較的まっすぐな動物です。低い位置での食事は逆流を招きやすいもの。頭と喉を下げずに自然な体勢で食事ができるため、嚥下を助け、一気食いによる嘔吐や吐き戻しの負担を軽減します。



・こぼれにくく、食べやすい「かえし」形状



器の内側には適度な丸みと厚みを持たせた「かえし」がついています。フードが自然と中央に戻る設計で、食べるのが苦手な子や、縁を使って食べる子でもストレスなく食事が可能。食べこぼしも防ぎます。



・毎日使うものだからこそ、扱いやすさも追求



磁器製なので温めたフードも冷めにくく、プラスチックや陶器よりも硬くて丈夫。電子レンジや食洗機にも対応しており、毎日のお手入れも簡単です。















【商品詳細】















猫用脚付フードボウルレギュラー sakura



価格：2,178円（税込）



サイズ：幅110 x 奥行110 x 高さ75mm 310g



素材：磁器



販売店舗：イオンペット、イオンリテール、アークランズ、アミーゴ、コジマ、ひごペット等



オンライン：



＜楽天＞



＜Amazon＞https://x.gd/MkRa2















猫用脚付ウォーターボウルレギュラー sakura



価格：3,058円（税込）



サイズ：幅130 x 奥行130 x 高さ75mm 450g



素材：磁器



販売店舗：イオンペット、イオンリテール、アークランズ、アミーゴ、コジマ、ひごペット等



オンライン：



＜楽天＞https://www.rakuten.co.jp/necoichi/



＜Amazon＞https://x.gd/x2ANh















猫用脚付にゃにゃめフードR sakura



価格：3,278円（税込）



サイズ：幅134 x 奥行130 x 高さ112mm 400g



素材：磁器



販売店舗：イオンペット、イオンリテール、アークランズ、アミーゴ、コジマ、ひごペット等



オンライン：



＜楽天＞https://www.rakuten.co.jp/necoichi/



＜Amazon＞https://x.gd/WZD0A















猫用脚付フードボウル プチ sakura



価格：1,628円（税込）



サイズ：幅80 x 奥行80 x 高さ60mm 140g



素材：磁器



販売店舗：イオンペット、イオンリテール、アークランズ、アミーゴ、コジマ、ひごペット等



オンライン：



＜楽天＞https://www.rakuten.co.jp/necoichi/



＜Amazon＞https://x.gd/i3R08



猫壱について



猫壱は常に「猫のため」を壱番に考えることにこだわり、猫の気持ちを考え、猫と暮らす方々の声を聴き、猫とお客様を深いレベルで理解することに力を注いできました。商品作りにおいても、常に「それは猫にとって壱番の商品かどうか」を判断基準において取り組んできた結果、原料にまでこだわったダンボール素材のつめとぎ「バリバリシリーズ」や、磁器製のフードボウルやウォーターボウルを取り揃えた「ハッピーダイニングシリーズ」、そして猫が嫌がる前にスパッと切れる「爪切り」など、猫とお客様に愛される人気製品を数多く展開しています。



猫壱は「猫保護活動」を応援しています



活動の一環として、猫壱会員様へのご登録



※1名さまにつき5円（＝御縁）と、猫壱の人気おもちゃ「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2」の売上の内1％を合わせた金額を、猫保護団体に寄付しています。



活動実績：https://www.necoichi.co.jp/CSR/



社名： 株式会社猫壱



設立： 2008年1月



代表： 川嶋 伶



所在地：東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ5F



事業内容： 猫用品の企画・販売等



URL： https://www.necoichi.co.jp/



猫壱Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/necoichicojp/