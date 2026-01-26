【香川大学】高松市役所×附属高松小学校×ミライのわがまちプロジェクトの共同企画 子どもたちが描く「未来の高松」 学びと創造の成果を高松市へ提案

【香川大学】高松市役所×附属高松小学校×ミライのわがまちプロジェクトの共同企画 子どもたちが描く「未来の高松」 学びと創造の成果を高松市へ提案