【香川大学】高松市役所×附属高松小学校×ミライのわがまちプロジェクトの共同企画　子どもたちが描く「未来の高松」　学びと創造の成果を高松市へ提案

　附属高松小学校の３年生は、高松市の様子が過去から現在の姿になるまでに、どのように移り変わってきたのかを考えてきました。その変遷を学んだ上で、高松市役所の政策課の方から高松市が今後どのような町づくりを進めようとしているのかについて聞き、自分たちでも高松市の未来の姿を構想しました。

　今回はその成果を高松市長に提出し、自分たちが思い描く未来の高松市の理想の姿を提案しました。この取り組みを通して、子どもたちが地域の歴史をもとに未来を創造する力を育み、高松市は次世代の視点を取り入れたまちづくりを推進することをめざします。

　今後は、高松市内の小・中・高校生が主体となって未来の地域社会を構想、創造する『ミライのわがまちプロジェクト』実行委員長の山村潮音（やまむらしおん）氏に協力してもらい、子どもたちが考えた未来の高松市をジオラマとして形にしてもらう予定です。

　

１　日時

　　令和８年１月１５日（木）９：００〜９：３０

２　場所

　　高松市役所　4階　会議室

３　主催

　　高松市役所、附属高松小学校、ミライのわがまちプロジェクト

４　参加者

　　附属高松小学校の３年白組　３４人

　　高松市長　大西(おおにし)秀人(ひでと)

　　高松市役所都市政策課

　　ミライのわがまちプロジェクト実行委員長　山村(やまむら)潮音(しおん)

５　内容・日程

　　子どもたちが自分たちの考えた高松市の未来の構想を、高松市へ提案します。

　　９：００〜９：３０　高松市へ未来構想を提出・提案

▼本件に関する問い合わせ先

香川大学教育学部附属高松小学校

教諭　郄木　翔大

TEL：０８７−８６１−７１０８

メール：takagi.shota@kagawa-u.ac.jp

