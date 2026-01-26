¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÊÆÁÂç³Ø¡Û¥¢¥¸¥¢¹ñºÝ¼Ò²ñÊ¡»ã¸¦µæ½ê Âè10²ó ¹ñºÝ³Ø½Ñ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ØÀ¤³¦¤ËÂó¤«¤ì¤ëÊ©¶µ¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥¯¤Î²ÄÇ½À¡¡¡½ÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î»ëÅÀ¡½¡Ù¤ò³«ºÅ
½ÊÆÁÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¡¿³ØÄ¹¡§»³¸ý¸÷¼£¡Ë¤Ï1·î31Æü(ÅÚ)¡¢¹ñºÝ³Ø½Ñ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÈÊ©¶µ¤¬¤Ä¤Ê¤°¡¢¥±¥¢¤È¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥¯¤Î¿·ÃÏÊ¿¤È¤Ï¡½ÆüÊÆ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¥±¥¢¸¦µæ¤ÎÃÎ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸½¾ì¤Ø´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â»Ü³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00-16:30¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
²ñ¾ì¡§½ÊÆÁÂç³Ø Åìµþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ 9¹æ´Û¡ÊÂÐÌÌ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§¼Ò²ñÊ¡»ã¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥¯¸¦µæ¼Ô¡¢¼ÂÁ©¼Ô¡¢Ê©¶µ»û±¡´Ø·¸¼Ô¡¢³ØÀ¸¡¢°ìÈÌ
Æ±»þÄÌÌõ¤¢¤ê¡ÊÆü¡¦±Ñ¡Ë¡¡»²²ÃÈñÌµÎÁ
¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§
10:00¡¡³«²ñ°§»¢¡¦¼ñ»ÝÀâÌÀ
10:15¡¡´ðÄ´¹Ö±é¡¡¡¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦R¡¦¥«¥ó¥À ÀèÀ¸¡Ê¥«¥ó¥¶¥¹Âç³Ø Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë
11:00¡¡´ðÄ´¹Ö±é¢¡¡Åç±ò ¿Ê ÀèÀ¸¡ÊÅìµþÂç³Ø Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë
11:45¡¡ÂÐÃÌ
12:30¡¡µÙ·Æ
13:30¡¡¼ÂÁ©Êó¹ð¡¡¡¥«¥ë¥Þ¡¦¥µ¥ó¥°¥Ü »Õ¡ÊÁÎÎ·¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î³Ø¹» ¹»Ä¹¡Ë
13:50¡¡¼ÂÁ©Êó¹ð¢¡¡º£°æ ÍÎ²ð ÀèÀ¸¡ÊÄ¹²¬À¾ÉÂ±¡¥Ó¥Ï¡¼¥éÉÂÅïÄ¹¡Ë
14:10¡¡¼ÂÁ©Êó¹ð£¡¡º£Â¼ Ã£Ìï ÀèÀ¸¡Ê¤µ¤µ¤¨°¦¤è¤í¤º¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡Ë
14:30¡¡µÙ·Æ
14:50¡¡¥³¥á¥ó¥È¡¡¥Û¥ó¡¦¥°¥¨¥ó ÀèÀ¸¡Ê¥ß¥Í¥½¥¿Âç³Ø´Ç¸î³Ø²Ê ½Ú¶µ¼ø¡¢ÁÎÎ·¡Ë
15:00¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
16:00¡¡Áí³ç¥³¥á¥ó¥È¡¡Ä¹Ã«Àî ¶©½Ó ÀèÀ¸¡Ê¥¢¥¸¥¢¹ñºÝ¼Ò²ñÊ¡»ã¸¦µæ½ê ºÇ¹â¸ÜÌä¡Ë
16:20¡¡ÊÄ²ñ°§»¢
¼ç¡¡ºÅ¡§½ÊÆÁÂç³Ø¡¡¥¢¥¸¥¢¹ñºÝ¼Ò²ñÊ¡»ã¸¦µæ½ê
¸½ÂåÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²¤ä¹âÎð²½¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î´õÇö²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥¯¤ª¤è¤Ó¥±¥¢¤Î¤¢¤êÊý¤¬Âç¤¤¯Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤ÏÊ©¶µ¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥¯¤ò¶¦ÄÌ´ðÈ×¤È¤¹¤ë¹ñºÝÅªÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òºî¤ê¡¢ÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤ò±ý´Ô¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥¯¤È¥±¥¢¤Î²ÄÇ½À¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Î»²²Ã¤ËÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥¯¤Î¸¦µæ¼Ô¡¢¼ÂÁ©¼Ô¡¢Ê©¶µ»û±¡´Ø·¸¼Ô¡¢³ØÀ¸¤ä°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¡¢¤´´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.shukutoku.ac.jp/news/nid00005843.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
½ÊÆÁÂç³Ø¡¡¥¢¥¸¥¢¹ñºÝ¼Ò²ñÊ¡»ã¸¦µæ½ê
½»½ê¡§¢©260-8701ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÂç´à»ûÄ®200 ÀéÍÕ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹£±¹æ´Û3³¬
TEL¡§043-265-9879
FAX¡§043-265-7339
¥á¡¼¥ë¡§asiainst@soc.shukutoku.ac.jp
