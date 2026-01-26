半導体微細化が需要を押し上げる：FFKM市場、CAGR6.6%で拡大し2031年に17.43億ドルへ
パーフルオロエラストマー（FFKM）は、他のいかなるゴム材料に比べても最も広い使用温度範囲、最も総合的な耐薬品性、および最も低いガス放出量と抽出物レベルを有する。同材料は 327°C までの使用温度に耐えられ、1800 種類を超える化学物質に対して耐性を持つ。石油化学業界、航空宇宙業界、化学・材料業界などで広く使用されている。本レポートはパーフルオロエラストマー（FFKM）ポリマー市場を対象に研究を行う。
注：本レポートにおける企業および地域の収益は、パーフルオロエラストマー（FFKM）ポリマーの統計データに基づく。市場には 2 種類の企業が存在する。1 種類は自らパーフルオロエラストマー（FFKM）ポリマーを生産するが、販売する最終製品はパーフルオロエラストマー（FFKM）シールおよび部品であり、例えばデュポン社やグリーン・トウイード社が該当する。もう 1 種類の企業はパーフルオロエラストマー（FFKM）ポリマーそのものを販売しており、例えばソルベイ社、ダイキン工業社、AGC 社が該当する。したがって、本レポートにおける全ての企業の収益は、パーフルオロエラストマー（FFKM）ポリマーに基づいて算定されている。
産業発展の主要特徴：ハイテク産業を支える見えない主役
FFKM業界の発展を牽引している要因は、半導体・電子デバイス分野の微細化と高純度化である。クリーンルーム内で使用されるシール材には、ガス放出が極めて少なく、プラズマ耐性を有する材料が求められる。FFKMはこれらの要求を唯一満たす材料として確固たる地位を築いた。また、EV・水素エネルギー関連設備、化学プラントの高耐久化ニーズの高まりも、FFKMの需要拡大を後押ししている。
一方で、この業界は極めて技術集約的であり、原料モノマーの供給から最終製品の成形まで一貫した品質管理が求められる。生産工程の複雑さと高い技術障壁が新規参入を阻み、既存大手による寡占構造が形成されている。さらに、環境負荷低減とPFAS規制への対応も業界の転換点となっている。主要企業は独自の非PFAS系FFKMの開発を進め、持続可能な製造技術を競っている。このように、FFKM産業は高性能・高信頼・環境対応という三本柱のもと、ハイテク産業の基盤を支える重要な戦略素材となっている。
市場規模と成長動向：6.6％成長が示す“見えない需要の波”
LP Informationの最新報告「世界パーフルオロエラストマー（FFKM）市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/21588/perfluoroelastomer--ffkm）によると、2025年から2031年の予測期間中、世界のパーフルオロエラストマー（FFKM）市場は年平均成長率（CAGR）6.6%で拡大し、2031年には市場規模が17.43億米ドルに達すると見込まれている。特に成長が顕著なのは半導体製造装置向け用途であり、クリーンエネルギー、医薬、化学分析装置分野でも高付加価値部材として採用が加速している。
地域別に見ると、北米とアジア太平洋地域が市場を二分しており、日本、韓国、台湾などの先端製造拠点では、FFKMの高耐プラズマ特性を活かした精密部品需要が急増している。欧州では環境規制を背景にPFASフリー素材への転換が進む一方、航空宇宙分野での使用が堅調である。こうした複合的な需要拡大により、FFKM市場は「成熟と革新の両立」を実現しつつある。
図. パーフルオロエラストマー（FFKM）世界総市場規模
