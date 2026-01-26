【新発売】「暦年齢」と「生物学的年齢」は違う。最先端科学「エピジェネティクス」で身体のコンディションを可視化する『遺伝子年齢測定キット』提供開始
～ 唾液採取のみで解析可能。いつまでも「若々しく」ありたい方の、次世代健康管理ツール ～
iPS細胞事業や臨床検査事業を展開する株式会社リプロセル（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：横山 周史、以下「当社」）は、個人の健康状態を可視化する新たなヘルスケアサービスとして、唾液から生物学的年齢（遺伝子年齢）を解析する「遺伝子年齢測定キット」を2026年1月26日（月）より販売開始いたします。
【サービスサイト】 https://well-mill.com/
【商品ページ】 https://reprocell.co.jp/well-mill/bioage/
■ 開発の背景：人生100年時代、「暦年齢」よりも大切な指標へ
私たちは毎年誕生日を迎えるたびに「暦年齢」を重ねますが、同じ年齢でも「ハツラツとしている人」と「年齢を感じさせる人」がいるように、身体の状態には個人差があります。当社は、再生医療やiPS細胞分野での長年の知見を活かし、身体の内部状態を示す「生物学的年齢（遺伝子年齢）」に着目しました。
本サービスは、従来の「血管年齢」や「肌年齢」といった部分的な指標とは異なり、身体全体のコンディションを細胞レベルで解析し可視化するものです。自身の「遺伝子年齢」を客観的に把握し、食事・運動・睡眠などの生活習慣を見直すきっかけとすることで、健康寿命の延伸とQOL向上に貢献することを目的としています。
■ 『遺伝子年齢測定キット』の3つの特徴
１．最先端科学「エピジェネティクス」による高精度解析
本キットでは、DNAの塩基配列そのものではなく、遺伝子のスイッチ調整役である「DNAメチル化」のパターンを解析します。これは「エピジェネティクス」と呼ばれる最先端の科学領域であり、日内変動が少なく結果が安定しているため、現在の生物学的年齢を知るための新たな指標として世界的に注目されています。
２．行動変容で「数値」が変わる。変化をモニタリングできる
暦年齢は戻すことができませんが、遺伝子年齢は生活習慣との関連が深いとされています。海外の研究論文では、食事・運動・睡眠・ストレスケアなどの生活習慣介入により、遺伝子年齢の数値が良い方向へ変化したケースも報告されています。本キットで定期的に数値を測定することで、ご自身の生活習慣改善の成果がどのように反映されているかを確認でき、健康管理のモチベーション維持に役立ちます。
３．自宅で完結。唾液を採って送るだけの簡単検査
痛みを伴う採血は一切不要です。ご自宅で唾液を採取し、ポストに投函するだけで検査が完了します。 忙しいビジネスパーソンや、手軽に自身の健康状態を深く知りたい方に最適です。
■ サービス概要
サービス名称： 遺伝子年齢測定キット
提供開始日： 2026年1月26日
提供価格： 19,800円（税込）
検査の仕組み： 唾液中のDNAメチル化レベルを解析し、レポートを提供
販売チャネル：
● ウェルミル公式ウェブサイト（https://well-mill.com/）
※ご購入はAmazonまたは楽天市場経由になります。
● Amazon
● 楽天市場
■ 株式会社リプロセルについて
リプロセルは、iPS細胞事業のトップランナーとして、研究支援事業およびメディカル事業を展開しています。 最先端のバイオ技術を社会に還元し、人々の健康と医療の発展に貢献してまいります。
■会社概要
商号 ：株式会社リプロセル（https://reprocell.co.jp/）
代表者 ：代表取締役社長 横山 周史
所在地 ：神奈川県横浜市港北区新横浜3-8-11メットライフ新横浜ビル9階
設立年月：2003年2月26日
事業内容：（1）研究支援事業 （2）メディカル事業
ご注意：本キットは、健康状態や疾患の診断を行う医療機器ではありません。提供される検査結果は健康管理の指標であり、医師による診断、治療、予防を目的としたものではありません。
