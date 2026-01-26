クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、「総額1億円 スーパー還元お年玉セールキャンペーン」を1/31（土）まで延長いたします
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、大好評につき「総額1億円 スーパー還元お年玉セールキャンペーン」を1/31（土）まで延長いたします。
本キャンペーンでは、対象コースをご予約いただいたお客様に、当社限定のお得な特典をご用意しております。日本発着クルーズから海外発着クルーズまで幅広いコースを対象とし、先着2,000組様限定の特別企画となっております。MSCクルーズ、コスタクルーズ等の日本発着クルーズにおいて、キャンペーン期間限定の特別料金プランをご用意しております。新たにお得なコースも追加しておりますので、ぜひこの機会にご検討くださいませ。
キャンペーン内容は下記の通りです。
【キャンペーン期間】
2025年12/19(金)～2026年1/31(土)
＜追加対象コース＞
〇日本発着外国船
MSCベリッシマで行く 台湾片道ショートクルーズ 5泊6日 基隆発東京着 2026年3/28発
最安値価格：39,800円
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_5N__108542.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340055/images/bodyimage1】
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、2005年創業のオンライン旅行会社として、20年以上にわたり旅行業界における事業基盤を構築してまいりました。クルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を中核に、国内旅行における商品別専門サイトを複数展開し、専門性と効率性を両立したWEB販売モデルを確立しています。
主力事業であるクルーズ分野においては、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ旅行専門WEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外の主要クルーズ会社の商品を幅広く取り扱い、豊富な在庫情報と専門知識を活かした提案力により、安定的な集客と販売実績を積み重ねております。また、自社による企画・販売力を強みとし、金沢発着チャータークルーズでは2年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞。加えて、コスタクルーズ社より「コスタ・アワード」を受賞するなど、クルーズ会社および業界関係者からも高い評価を獲得しています。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
本キャンペーンでは、対象コースをご予約いただいたお客様に、当社限定のお得な特典をご用意しております。日本発着クルーズから海外発着クルーズまで幅広いコースを対象とし、先着2,000組様限定の特別企画となっております。MSCクルーズ、コスタクルーズ等の日本発着クルーズにおいて、キャンペーン期間限定の特別料金プランをご用意しております。新たにお得なコースも追加しておりますので、ぜひこの機会にご検討くださいませ。
キャンペーン内容は下記の通りです。
【キャンペーン期間】
2025年12/19(金)～2026年1/31(土)
＜追加対象コース＞
〇日本発着外国船
MSCベリッシマで行く 台湾片道ショートクルーズ 5泊6日 基隆発東京着 2026年3/28発
最安値価格：39,800円
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_5N__108542.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340055/images/bodyimage1】
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、2005年創業のオンライン旅行会社として、20年以上にわたり旅行業界における事業基盤を構築してまいりました。クルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を中核に、国内旅行における商品別専門サイトを複数展開し、専門性と効率性を両立したWEB販売モデルを確立しています。
主力事業であるクルーズ分野においては、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ旅行専門WEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外の主要クルーズ会社の商品を幅広く取り扱い、豊富な在庫情報と専門知識を活かした提案力により、安定的な集客と販売実績を積み重ねております。また、自社による企画・販売力を強みとし、金沢発着チャータークルーズでは2年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞。加えて、コスタクルーズ社より「コスタ・アワード」を受賞するなど、クルーズ会社および業界関係者からも高い評価を獲得しています。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
プレスリリース詳細へ